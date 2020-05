Pronóstico del tiempo: es el otoño que se va

Jueves a pleno sol con máxima de 22°C. Fin de semana ventoso e inestable con importante descenso de temperatura.

Coronando al otoño

Amigos sean todos bienvenidos al último episodio de este otoño 2020 que nunca olvidaremos por razones ajenas a la meteorología. Como habrá sido, que de a ratos me hizo extrañar al verano aunque el otoño no tiene la culpa de la sopa de murciélago. La estación de más bajo perfil, aquella que nos salva del periodo estival, la más moderada térmicamente, la que ofrece la mejor gama cromática no se merecía una edición así. Los más chicos recordarán "aquel otoño que no fuimos a la escuela" por mucho tiempo y se reirán recordando la postal de los barbijos. Algunos rememorarán "aquel otoño sin fútbol", otros nos preguntarán si era verdad que antes nos saludábamos con un beso pero lo cierto es que este otoño quedará marcado de manera indeleble en nuestras vidas y por lo tanto merece algún desagravio. Quizás después de algunos veranitos y alguna que otra primavera, a la humanidad le haya tocado transitar su otoño y eso no es algo que se olvide fácilmente. A partir del próximo lunes comienza el invierno meteorológico pero de ansioso hará su presentación el domingo en una jornada a puro viento helado. El período invernal deberá tener muchísimo protagonismo y desplegar sus mejores trucos porque pasarán las décadas y las futuras generaciones nos preguntarán que hicimos en aquel otoño de 2020.

Jueves: la estufa apagada

Arranca una jornada con buenas condiciones meteorológicas en la ciudad y representará la última oferta de cielo despejado. Si consideramos que el viento norte tiene también las horas contadas entenderán que un día como el de hoy no se conseguirá en el mediano plazo. Se acaba la promoción de "tarde de pleno sol con mas de 20°C", se vienen las nubes y el invierno ya golpea la puerta. La mañana obliga a abrigarse, luego queda por delante una jornada impecable con el sol de mayo jugando de nuestro lado, en estos tramos del año donde se puede disfrutar de las caricias de Febo. Los friolentos pueden apagar la estufa a media mañana y si se animan, no prenderla hasta el sábado. Máxima de 22°C, toda una gentileza de fines de otoño y 17°C cerrando el día para moldear una jornada meteorológicamente muy tranquilo.

Viernes: el último veintipico

Cielo mayormente nublado para el viernes en una mañana con 13°C de salida y viento leve. Si bien es un arranque fresco, la mínima del amanecer va a representar la máxima a partir del domingo, disfruten la temperatura matinal. Sigue soplando el viento norte que vuelve a empujar al mercurio a valores templados, se espera una temperatura punta de 20°C y marca la despedida de las máximas de veintipico. Hacia el atardecer rota la veleta señalando al este y anuncia la llegada de aire un poco mas fresco pero la noche ni se entera y logra registrar 16°C cerrando el día.

Sábado: salgan temprano

Comienza un fin de semana para el olvido para aquellos que esperaron que se mantuviera el sol y el calor suave de mitad de semana para aprovechar salir un rato con los chicos. Se espera una fuerte entrada de aire frío promediando el día por lo que tendremos una mañana muy diferente a la tarde. El arranque es fresco, con 12°C para el área metropolitana con cielo nublado y un poco mas ventoso que los últimos amaneceres. A media tarde se espera una brutal irrupción de aire frío, con ráfagas veloces y nubarrones cargados donde alguna lluvia cortita no desentonaría. A partir de ahí el mercurio se derrumba y se proyecta una noche fría. La máxima estará atada al horario de ingreso del frente pero se estiman 16°C en los borradores, bastante menos que las últimas tardes. El desplome de la temperatura durante la noche y madrugada nos avisa que el invierno está a la vuelta de la esquina. Aquellos que quieran aprovechar el día, salgan temprano, a menos que quieran salir a remontar barriletes. A la tarde puede llegar a ser imposible andar por la calle por las rachas de viento helado.

Domingo: lluvia, viento y frío

La jornada dominical representará el ultimo día del otoño meteorológico, la versión astronómica del invierno empezará con el solsticio del 20 de junio. Ya hablamos varias veces que las estaciones en meteorología están desfasadas tres semanas. Se espera un día invernal, nada de fresco o de percepción de baja temperatura. Será una mañana de mucho frío, sin atenuantes, con el termómetro saliendo desde 6°C y el viento llevando la sensación térmica a 2°C en la zona suburbana. Un amanecer como para no salir de la cama, o por lo menos para no salir de casa teniendo en cuenta que esperan por nosotros fuertes ráfagas de viento frío surcando las calles. No hay mesa afuera al mediodía ni nada que represente salir al aire libre, las rachas prevalecen toda la jornada y recortan al mercurio en 14°C en una jornada con nubarrones y lloviznas intermitentes. No parece ser un día como para planear alguna caminata. Podría llegar a ser la tarde más fría del otoño con las puertas y ventanas sacudiéndose por la acción del viento.

Spoiler alert

El viento frío y las bajas temperaturas continúan durante el lunes, luego el termómetro se recupera levemente pero no pasa de los 17°C durante toda la semana. Junio empieza con muchos nubarrones pero pocas gotas, casi no hay previsión de lluvia para la semana entrante.

Eso es todo, amigos. La ceremonia de inauguración del invierno la haremos dentro de tres semanas para que coincida con su versión astronómica. ¿Te acordás cuando no podías dormir por el calor? ¿Cuándo ni podías caminar por la calle bajo el sol con temperaturas agobiantes? ¿Cuándo te ponías una remera y a los pocos minutos estaba empapada? ¿Cuándo pasabas varios días con pésimo humor por el ambiente sofocante? Llega la venganza del invierno, un plato que se sirve bien frío.

Hasta la semana que viene.

