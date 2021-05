Pronóstico reservado: fin de semana con la estufa apagada

Escenas del capitulo anterior:

Los rioplatenses se habían entusiasmado con una semana que los ahuyentara de las bajas temperaturas de días atrás pero los amaneceres invernales nunca se fueron y a pesar de algunas tardes agradables el público otoñal empezó a perder la paciencia. Apoyados por el poderoso #TeamVerano, muchos pidieron que se les devolvieran sus tickets. En un edificio céntrico una discusión de oficina entre fanáticos veraniegos y amantes de las bajas temperaturas, terminó en un baño de sangre. Mientras, una multitud se agolpaba frente a la embajada de Canadá pidiendo que saquen a la hoja de su bandera. En eso, desde el horizonte se empezó a divisar una gigante figura, casi como un segundo amanecer. Era el Yeti, la mismísima bestia polar puso su pie grande sobre el rio y les dijo a los incautos con voz grave y reverberante: “Esto fue solamente un entrenamiento. Pronto comenzará la verdadera batalla polar. Winter is coming” Luego se alejó dejando la esperanza de que el frío nos abandonaría por varios días. El episodio terminaba con los títulos cayendo sobre el coloso antártico en cámara lenta. Luego vinieron varias publicidades con ofertas copadas del Hot Sale.

Jueves: afloja el frío

El amanecer del jueves ya muestra los primeros indicios de la recuperación térmica con tres grados más que ayer, con 8°C en CABA y 4°C para el GBA y viento leve. Parece poco pero alcanza a sacar a la zona suburbana del frío intenso, de todas maneras la recuperación será gradual, sean pacientes. Regresa la nubosidad al río de la Plata y no será mal negocio, aunque nos quite algo de sol, y con ello algún grado menos por la tarde, nos ayudará a mantener la temperatura nocturna. La tarde será térmicamente muy parecida a la de los últimos días con 19°C de máxima. La noche cierra estable con 13°C y cielo parcialmente nublado.

Viernes: debutan las máximas de veintipico

El viernes le agrega un escalón más a las mínimas, ahora saliendo desde los 9°C. La poca nubosidad no alentará tanto a la recuperación matinal pero ayudará a un batacazo térmico vespertino cuando el termómetro rompa el techo de los 20°C después de dos semanas de intentos. El viento seguirá soplando templado de manera leve para moldear una tarde donde alguno se vuelva con el abrigo en la mano. Los 15°C nocturnos avisan que las noches frías quedaron atrás y hasta se le puede sacar una manta a la cama.

Sábado: volvió el otoño

Ahora si se notará la recuperación térmica con una mínima de 11°C que si bien es fresco serán seis grados más que a mitad de semana. Será una mañana que no expondrá los rasgos invernales de los últimos amanecer con cielo algo nublado. La jornada alternará algunos pasajes nubosos con otros tramos soleados manteniendo el arribo de aire templado prometiendo otra tarde térmicamente muy agradable con 20°C de máxima. La noche sigue lejos del frío.

Domingo: a mesa afuera

La jornada dominical mantendrá la promesa de los amaneceres otoñales ofreciendo 12°C para la capital, puede que el sector suburbano presente tres grados menos. Se estima viento en calma, cielo parcialmente nublado y un ambiente muy agradable desde el mediodía. Si ligamos bastante sol el mercurio pasaría cómodamente los 21°C como para animar a todos aquellos que quieran salir un rato de casa.

La isla bonita

Buenos Aires es conocida como “isla de calor”. Esto se debe a un efecto de inercia térmica. Todo el cemento de la ciudad hace que la temperatura nocturna baje más lentamente con respecto al conurbano donde el pasto le gana al cemento. De ahí las mínimas tan diferenciadas. El efecto moderador de las aguas del río también ayudan a que el termómetro no toque el piso. Lo que para nosotros es una calamidad en verano donde la temperatura nocturna baja en la zona suburbana pero no en capital y no nos deja dormir por el calor, en invierno termina siendo toda una caricia térmica.

Spoiler alert

Vuelve la calma al estuario con varias jornadas sin irrupciones de aire frío. Los amaneceres seguirán en torno a los 12°C y las máximas merodeando los 19°C. Se sentirá claramente la diferencia a la hora de salir temprano de casa. Después de un tiempo prolongado con el pluviómetro seco, volvería a llover el viernes 21.

Eso es todo amigas y amigos. El otoño retoma sus funciones a partir de hoy. No le pidan que haga todo de golpe pero para la mañana del sábado ya estaremos nuevamente con mínimas de dos dígitos, buenas noticias para los laburantes del conurbano que debieron soportar los dos grados de sesación térmica tiritando en la parada, ahora tendrán amaneceres con más de diez grados. Es una buena oportunidad para apagar la estufa por un tiempo o a lo sumo tenerla prendida un poquito a la mañana, para los más friolentos. A partir del fin de semana comienza la tregua térmica, al fin y al cabo, de eso se trata el otoño.

Hasta la semana que viene

