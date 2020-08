Pronóstico reservado: invocando a la lluvia

Hoy, cielo despejado con 17°C de máxima. Sin previsión de precipitaciones ni frío intenso hasta la semana que viene Crédito: Costhanzo

El humo del chamán

En el año 1966 pude asistir a un encuentro de meteorología mística en Perú bajo la tutela del chamán Espiridón Chakra. Puntualmente no recuerdo mucho de esa experiencia, el consumo de San Pedrito, belladona, floripondio, allaguaska, peyote y todo hongo que se cruzara en mi camino me llevó a estados de conciencia inimaginables pero borró gran parte de mi memoria. Por suerte pude llevar un pequeño grabador cuya desgrabaciones me fueron muy útiles y me recordaron lo que hice durante esos días. Una causa penal abierta por correr desnudo por la ciudad también me aportó información sobre mi estadía en la ruta del Inca.

Pude escuchar en las cintas que para aprobar el seminario debíamos hacer llover. Lamentablemente no podía echar mano a recursos conocidos. Con ir a un show al aire libre de alguna banda que me fanatizara, ya hubiera bastado para un diluvio. Todavía tenía el corazón desgarrado por esa fecha del Lollapalooza que esperé por meses donde David Byrne, The National y Pearl Jam tuvieron que suspender su concierto por la tormenta. Intenté con varios sacrificios de animales y de algunos colegas presentes pero no fue suficiente. Bailé diversas danzas combinando break dance, carnavalito y Gangnam style pero tampoco surgió efecto. Probé con el Wingardium Leviosa que aprendí viendo Harry Potter, pude hacer levitar varias plumas pero de llover, nada. Vencido, decidí retirarme por la noche. Me dispuse a lavar cuidadosamente mi camioneta que estaba completamente embarrada. Al terminar la tarea, cuando el vehículo lucía resplandeciente una lluvia torrencial cayó sobre el campamento. "Lo has logrado, muchacho" me dijo el chamán, "ahora puedes irte". Nunca supe si me robó la plata o si realmente el lavado del auto representa una fuerte invocación a la lluvia pero desde entonces no he conocido mejor manera de tentar a los nubarrones.

Jueves: mañana fría, tarde agradable

Comenzamos el día con la veleta anunciando descenso de aire templado que no alcanza para revertir otra fría mañana en el estuario con un amanecer de 5°C, un par menos en el área suburbana, por suerte con poco viento para los friolentos. Será otro día con cielo despejado que favorecerá el enfriamiento matinal pero le dejará hacer su trabajo al sol con un repunte hasta los 17°C. Se estima una jornada de marcada amplitud térmica, quizás no quede otra que abrigarse mucho al salir de casa y volverse con la campera en la mano. Recuerde apagar la estufa antes del mediodía, se viene una jornada con buenas condiciones para los que tengan que hacer alguna actividad que demande moverse por la calle o para los que quieran ponerse a lavar la ropa y llenar la soga.

Viernes: otra tarde agradable

Sigue el viento norte, ahora sí se nota en un arranque con 8°C que marca cierta distancia con las mañanas frías de comienzo de semana. El aire caliente trae un poco de nubosidad, después de varios días aparecen algunos cúmulos en el cielo porteño. El termómetro sigue ganando terreno y se anima a una tarde de 18°C. Otra jornada sin sobresaltos atmosféricos. Cada vez se me hace más difícil escribir con tantos días meteorológicamente tan aburridos.

Sábado: sol sostenido

Para el sábado nos espera un leve ingreso de aire frío que no traerá consecuencias y la perspectiva de lluvias pasa a mitad de la semana que viene. Enésima jornada de cielo despejado, algo mas ventosa que las anteriores pero sin nada que pueda condicionar la salida recreativa de los chicos. Será otra tarde agradable, apenas fresca con el mercurio llegando a los 16°C.

Domingo: un sol para los chicos

La jornada dominical suma otro casillero más a la hilera de días con cielo limpio. Buenas condiciones meteorológicas para alguna salida por el día del niño. El mediodía con 14°C puede resultar algo fresco para sacar la mesa afuera, la tarde conserva el pleno sol con una máxima estimada de 16°C.

Lunes: cielito lindo

Último día de un fin de semana largo a puro sol. Otra jornada de cielo despejado con máxima de 15°C. Ya no sé que escribir, pocas veces estuvimos ante un embole atmosférico de esta magnitud. Que aburrido es todo esto, tendría que haberme tomado vacaciones. La sequía se trasladó a mi cerebro. Que llueva ya. Igual pueden disfrutar del día.

Eso es todo amigos. Voy a reiterar el concepto de la semana pasada, paradójicamente esta sucesión de días con cielo despejado no representan buenas condiciones meteorológicas. Seguimos a la espera de precipitaciones que nos permitan revertir los focos de incendio forestales y los severos escenarios de sequía en gran parte del país.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli