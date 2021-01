Protocolo Covid. Seguridad e higiene en el delivery de comida

Nuevos patrones para tener en cuenta a la hora de comprar comida

La modalidad "take away plus", la comida en autocines y autoteatros y el menú digital, son algunos de los cambios que deja la pandemia y algunos de ellos, según los que saben, llegaron para instalarse por un buen tiempo.

¿Qué tenemos que saber cuando compramos comidas o bebidas bajo distintos protocolos?

Comprar comida para llevar a casa ya no es como antes. Además del delivery tradicional, ahora debemos tener algunas precauciones sobre cómo se manipulan los alimentos que adquirimos. El menú digital es uno de los principales cambios que muchos locales gastronómicos han adoptado para prevenir contagios. Desde Cervecería y Maltería Quilmes lanzaron la plataforma gratuita MenuDigital.com, disponible en todo el país, para que bares y restaurantes puedan tener su menú online y evitar el contacto físico.

Hoy más que nunca es preciso responder a las necesidades actuales en términos de seguridad e higiene de los alimentos, tanto para la tranquilidad de quienes están a cargo de los establecimientos gastronómicos, de quienes trabajan en estos locales y del cliente que recibe o retira el producto para llevar a su casa. "Todo alimento que se comercialice debe cumplir con las medidas de prevención frente a la pandemia y las medidas de seguridad alimentaria en todas las etapas de elaboración, empaquetado, almacenamiento y entrega que el mismo atraviesa hasta llegar al consumidor final", detalla Demián Cleiman, miembro del equipo fundador de Gastronomía Segura, la primera y única certificación de calidad para el sector gastronómico destinada a implementar una gestión preventiva con relación al riesgo COVID-19 en todas las fases del proceso, desde la recepción de la materia prima hasta que llega a manos del cliente.

Claves a tener a en cuenta

El cliente debe saber que existe una certificación que avala que el alimento que está adquiriendo, sea en restaurante, delivery o take away, fue manipulado y elaborado por personal entrenado frente al riesgo COVID-19.

En el caso de las comidas envasadas al vacío, se deben cumplir ciertas medidas para su desinfección y asegurar su almacenamiento en recipientes adecuados cuidando que no se hagan perforaciones. Además, en el caso de recibir materias primas envasadas al vacío, siempre se las deben mantener en su envase original, proseguir con su desinfección y, de igual manera, almacenar en recipientes aptos que eviten cualquier tipo de rotura.

Se debe asegurar el correcto cumplimiento de pautas de higiene y seguridad para la gestión del delivery o take away, poniendo énfasis en todos los eslabones de la cadena: el despachador, el repartidor y el cliente.

Algunas de estas modalidades de servicios llegaron para instalarse y otras tendrán que ir incorporando recaudos adicionales para seguir funcionando y que las sigan eligiendo, principalmente porque el contexto ha cambiado y las exigencias del consumidor hoy son otras.