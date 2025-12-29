Buenas noticias en California: confirman el calendario de pagos SNAP para enero de 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) iniciará su calendario de pagos en California a partir de los primeros días de enero de 2026. Para garantizar una distribución correcta, la entrega de beneficios se realizará bajo según la terminación del número de caso de los suscriptores.

Calendario del pago de SNAP para enero 2026 en California

Según las pautas del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), el estado de California distribuye los fondos de asistencia alimentaria de forma mensual. Los depósitos se completan siempre dentro de los primeros días del mes.

En 2026 se aplican varios cambios en los solicitantes de SNAP tras la aprobación de la mega ley de Trump (Archivo) Freepik

El orden de pagos de SNAP en enero de 2026 se realizará de la siguiente manera:

Número de caso que termine en 1, el día 1.º del mes

Número de caso que termine en 2, el día 2 del mes

Número de caso que termine en 3, el día 3 del mes

Número de caso que termine en 4, el día 4 del mes

Número de caso que termine en 5, el día 5 del mes

Número de caso que termine en 6, el día 6 del mes

Número de caso que termine en 7, el día 7 del mes

Número de caso que termine en 8, el día 8 del mes

Número de caso que termine en 9, el día 9 del mes

Número de caso que termine en 0, el día 10 del mes

Los cambios que se aplicarán en 2026 para el programa SNAP

La implementación de la ley One Big Beautiful Bill (OBBB, por sus siglas en inglés), que formó el presidente Trump en julio de 2025, endureció los requisitos para recibir el SNAP. Como consecuencia de estos cambios en la elegibilidad, se espera que el número de beneficiarios disminuya drásticamente.

Como consecuencia de los cambios en la elegibilidad en el programa SNAP, se espera que el número de beneficiarios disminuya drásticamente (Archivo) Freepik - Freepik

Entre las nuevas medidas, se encuentran las siguientes, según se detalla en la página oficial del Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés):

Aumento del límite superior de edad

El límite de edad para los adultos sanos sin dependientes se amplió de los 54 a los 64 años. Esto significa que un grupo más grande de personas deberá demostrar actividad laboral para mantener su apoyo nutricional.

Sin embargo, la legislación protege a quienes tienen 60 años o más: este grupo sigue exento de los requisitos generales de trabajo y mantiene su estatus de “persona mayor” ante el SNAP. Gracias a esto, las agencias estatales aplicarán beneficios específicos para ellos, como las deducciones por gastos médicos y de vivienda excedentes.

Cambios en la excepción para niños en el hogar

Uno de los cambios más drásticos de la OBBB es la reducción de la edad de los hijos para eximir a sus padres del límite de tiempo. Mientras que antes el cuidado de cualquier menor de 18 años servía como excepción, ahora solo los padres o tutores de niños menores de 14 años podrán acceder al programa.

Como resultado, los adultos con hijos de entre 14 y 17 años deberán cumplir con los requisitos de trabajo, a menos que califiquen por otra razón.

Fin de las excepciones implementadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023

La ley OBBB dejó sin efecto las exenciones de la FRA de 2023, y obliga a veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron de hogares de acogida a cumplir nuevamente con los límites de tiempo del programa SNAP.

Estos grupos pierden su estatus de excepción automática y regresan a las normativas de elegibilidad anteriores, salvo que presenten otra causa de exención válida.

El pago de los beneficios SNAP se podría pausar en varios estados del país (Pexels/RollzInternational)

Qué pasa con las restricciones para comprar alimentos en California

Hasta ahora California no se encuentra en la lista de 18 estados que implementan restricciones alimentarias. Los estados que sí tienen restricciones, según el sitio web del FNS, son: