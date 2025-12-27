SNAP en Florida: los alimentos que quedan excluidos del beneficio a partir del 1° de enero de 2026

A partir de 2026, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) experimentará cambios en varios estados. Una de las regiones afectadas es Florida, donde las personas ya no podrán utilizar el beneficio para comprar refrescos, bebidas energizantes, dulces y postres.

Los alimentos que quedarán excluidos del beneficio de SNAP en Florida en 2026

La normativa, aprobada por el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés), del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), comenzará a regir el 1° de enero de 2026.

La normativa que afectará a SNAP en Florida comenzará a regir el 1° de enero de 2026

De acuerdo con el texto, la regla prohíbe la compra de los siguientes alimentos y bebidas:

Dulces : productos que implican la preparación de azúcar o edulcorantes artificiales en combinación con chocolate, frutas, nueces, caramelos, gominolas y dulces duros u otros ingredientes o saborizantes en forma de barras, gotas o trozos.

: productos que implican la preparación de azúcar o edulcorantes artificiales en combinación con chocolate, frutas, nueces, caramelos, gominolas y dulces duros u otros ingredientes o saborizantes en forma de barras, gotas o trozos. Postres preparados : un alimento dulce preparado, listo para el consumo, procesado y estable. Esto incluye alimentos hechos principalmente a partir de sustancias “químicamente” modificadas.

: un alimento dulce preparado, listo para el consumo, procesado y estable. Esto incluye alimentos hechos principalmente a partir de sustancias “químicamente” modificadas. Refrescos : bebida elaborada con agua carbonatada y aromatizada o endulzada con azúcar añadido o edulcorantes artificiales. No incluye el agua carbonatada que es normal o naturalmente aromatizada o cualquier bebida que sea superior al 50% de jugo vegetal o de fruta en volumen.

: bebida elaborada con agua carbonatada y aromatizada o endulzada con azúcar añadido o edulcorantes artificiales. No incluye el agua carbonatada que es normal o naturalmente aromatizada o cualquier bebida que sea superior al 50% de jugo vegetal o de fruta en volumen. Bebidas energizantes: contiene al menos 65 miligramos de cafeína por cada ocho onzas de líquido. No incluye el café o el té ni ninguna bebida a base de café o té.

El programa piloto forma parte de una estrategia federal para modificar los términos de SNAP. En Florida, estará vigente por dos años. En este período, las autoridades estatales deberán recopilar y reportar datos sobre el impacto de las restricciones.

El programa piloto forma parte de una estrategia federal para modificar los términos de SNAP. En Florida, estará vigente por dos años.

Los estados que dejarán alimentos excluidos de SNAP en 2026

Así como sucede en el Estado del Sol, según el USDA, las siguientes regiones de EE.UU. también impondrán restricciones para las compras con el programa SNAP:

Arkansas : se prohíben gaseosas, bebidas de frutas y verduras con menos del 50% de jugo natural, otras bebidas no saludables y dulces.

: se prohíben gaseosas, bebidas de frutas y verduras con menos del 50% de jugo natural, otras bebidas no saludables y dulces. Idaho : restringe la compra de gaseosas y dulces.

: restringe la compra de gaseosas y dulces. Utah : no permite la compra de refrescos.

: no permite la compra de refrescos. Iowa : impide la compra de productos sujetos a impuestos estatales, entre los que se encuentran dulces y refrescos.

: impide la compra de productos sujetos a impuestos estatales, entre los que se encuentran dulces y refrescos. Indiana : niega la posibilidad de comprar gaseosas y dulces.

: niega la posibilidad de comprar gaseosas y dulces. Nebraska : prohíbe la compra de gaseosas y bebidas energizantes con cupones SNAP.

: prohíbe la compra de gaseosas y bebidas energizantes con cupones SNAP. West Virginia : queda restringida la compra de gaseosas.

: queda restringida la compra de gaseosas. Colorado : apunta contra la venta de gaseosas.

: apunta contra la venta de gaseosas. Louisiana : quita los refrescos, bebidas energizantes y dulces.

: quita los refrescos, bebidas energizantes y dulces. Oklahoma : suprime la posibilidad de comprar gaseosas y dulces.

: suprime la posibilidad de comprar gaseosas y dulces. Texas: no dejará comprar bebidas azucaradas y dulces.

El proyecto de ley en Florida que modificaría los términos para aplicar a SNAP

Durante la sesión legislativa de la próxima primavera, los legisladores floridanos abordarán el proyecto HB 693, denominado Big Beautiful Healthcare Frontier Act, informó WFLA. Uno de los cambios más importantes afectaría a los términos para aplicar a SNAP.

Actualmente, los beneficiarios deben ser adultos sanos sin discapacidades que cumplan con los requisitos laborales hasta los 59 años y participen en el programa de Empleo y Capacitación.

Un proyecto de ley en Florida modificaría los términos de elegibilidad para aplicar a SNAP

Según la iniciativa parlamentaria, el límite de edad se elevaría a 64 años, lo que significa que quienes alcancen esa edad sin discapacidades deberán cumplir con el requisito de trabajo para acceder a los beneficios de SNAP.

La propuesta también ampliaría los requisitos de trabajo para padres con hijos. Esto permitirá solo una excepción para los padres con hijos menores de 14 años en su hogar.