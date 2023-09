escuchar

“En un determinado momento deseché la idea de ser artista profesional, pero no dibujar y pintar. Y creo que ese nihilismo, ese no aspirar a ser artista, fue lo que me terminó dando la calma y la pausa necesaria para conseguir ser artista profesional. Había ‘algo’: una lucecita dentro que, después de muchos años y mucha paciencia, e incluso de no verlo, me llevó por ese camino”.

Quien habla es Ricardo Cavolo, ilustrador español nacido en 1982, ganador del concurso de la portada de Yorokobu en 2012 y mundialmente conocido por sus colores vibrantes y su estilo naif cargado de simbolismo, todo en un universo conformado por corazones en llamas, estrellas y muchos ojos. Un universo que abarca desde libros hasta portadas de discos, pasando por colaboraciones de moda y exposiciones en galerías de arte, incluidos murales en Madrid, Barcelona, Londres, París, Moscú, Hong Kong, Montreal, Singapur, Seattle, Ciudad de México, Burdeos o Bali.

Su reflexión acerca del éxito tuvo lugar durante una conversación con jóvenes en el marco de “Aprendemos juntos 2030″, la plataforma de BBVA que a través de “las mentes más brillantes” de las ciencias, las artes, las humanidades, los deportes y la filosofía comparte una enorme cantidad de contenidos que nos animan a luchar por una sociedad más inclusiva y respetuosa con el planeta.

“En esta sociedad en la que vivimos nos han enseñado, desde muy pequeñitos, que tenemos que huir del fracaso y buscar el éxito. Y eso es agotador, demoledor e imposible. El caso es que muy pronto me di cuenta de que había estos dos caminos: la cara A, la oficial, la del éxito, y la cara B, de la pobreza, el fracaso y el barro”, advirtió el ilustrador. Y remató: “Mi acción de protesta social es desde el amor, desde ensalzar e iluminar lo que me parece que es digno de ver y que no nos dejan, porque parece que no significa éxito”.

Otras voces, otros ámbitos

Decenas de charlas con personalidades de la cultura, las ciencias, las artes, la educación, el deporte y la literatura forman parte de esa gigantesca plataforma en la que se ha transformado “Aprendemos Juntos 2030″. Varias de ellas pusieron el foco en pensar y repensar aquello que llamamos “éxito”.

El entrenador español de handball Xesco Espar hizo hincapié en el “valor del hábito”. “Conseguir un objetivo es cuestión de trabajar, y de luchar duro, y de pasión, y de enfoque y de coraje. Pero mantener ese éxito es una cuestión de hábitos. De muchos hábitos”, señaló el exjugador, cuyo libro titulado La libreta precisamente releva “los 10 hábitos que construyen a la gente extraordinaria”.

Walter Riso, doctor en psicología y máster en bioética, citó en un tramo de su charla a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, quien suele decir que el éxito no está tanto en alcanzar la meta como en levantarte cuando te tumban. “Y entonces hay que volver a insistir –marcó Riso–, de tal manera que entiendas que el éxito no está en ganar, sino en disfrutar de lo que haces”.

El carismático autor, coach y conferencista estadounidense Keith Ferrazzi, autor del superéxito de ventas Nunca comas solo, fue presentado como “alguien a quien la gente acude para lograr el éxito”. Nacer en una familia rica no es, según Ferrazi, la clave para conseguirlo. “Crear tus propias relaciones –advirtió–, esa es la clave del éxito”. Y luego profundizó: “El auténtico camino hacia el éxito pasa por crear un círculo de ‘relaciones salvavidas’. Relaciones profundas con unos pocos individuos clave en los que confías, que te ofrecerán el ánimo y el apoyo mutuo que todos necesitamos para desarrollar al máximo nuestro potencial”.

“¿Qué es el éxito? Trabajo con deportistas de élite, y siempre hay algo común que es ‘subir, subir, subir’ y luego bajar. Todo es perecedero. Le preguntas a cualquier joven de hoy en día quién era Agassi o McEnroe y dice: “¿Eh?”, reflexionó por su parte el autor y psicólogo “atípico” Tomás Navarro. Y concluyó: “El éxito tiene más que ver con la libertad individual que con el reconocimiento externo”.

Aprendemos Juntos 2030 es la iniciativa educativa y transformadora de BBVA que a través de este tipo de charlas, y apelando a la experiencia de referentes en disciplinas de lo más diversas, trabaja con el foco en poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

“La meta más importante del proyecto es fomentar la educación a través de la sostenibilidad, para ayudar a las personas a construir un futuro más verde e inclusivo”, comentan quienes llevan adelante la plataforma que cuenta con el reconocimiento de Naciones Unidas por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

