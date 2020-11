Puertas adentro. Visitamos la colorida casa de la estilista Carina Michelli

Lucrecia Álvarez Karina Contini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de noviembre de 2020 • 00:00

Creatividad, pasiones y colores propios en un recorrido por la casa y la historia de la estilista Carina Michelli.

La idea de coronar el sillón curvo con una gran obra se concretó uniendo cuatro acrílicos de Sergio Bosco (Diderot.art). Alfombras (Mihran) sobre el piso de porcelanato (Ilva). Cortinas de bambula (De Fourcade) enmarcan los ventanales (Aberturas König). Sillón Gervasoni (Sol Palou Deco). Crédito: Javier Picerno

Cuando no existían las redes sociales y muchísimo antes de convertirse en estilista para marcas, Carina Michelli fue una nena que caminaba de la mano de su mamá por las calles de Reconquista soñando con saber cómo eran las casas por adentro. "En mi familia la decoración no era un tema, pero sí se respiraba esa calidez de hogar. Mi infancia fue un culto a la mesa grande, la charla y el mate", repasa esta licenciada en periodismo que cuando creó la cuenta de Instagram @carina.michelli lo hizo pensando en enaltecer esos valores que resume como "encontrar la belleza de lo cotidiano".

"En un momento empecé a sentirlo como una necesidad", confiesa Carina sobre el colorido que transformó por completo su antiguo living de tonos neutros.

En una foto inusual que agradecemos, Carina posa junto con su marido y sus hijas. Sillón (Broca) tapizado en terciopelo. Sobre la mesa 'Triángulo' en petiribí (todo, Casa Almacén), floreros dorados (BoConcept Argentina). Crédito: Javier Picerno

No hay un lugar donde me sienta más cómoda y más feliz que en mi casa. Los cuatro somos un poco así y realmente disfrutamos acá adentro Carina Michelli

El punto de inflexión fueron la maternidad y una gran mudanza. La mamá ama de casa y el papá que trabajaba en el canal local signaron una carrera que empezó por la comunicación y se consolidó a medida que se fue orientando al hogar y la deco. "Cuando empecé con esto, de alguna manera era como jugar a ser una productora de revista Living", cuenta hoy, muy cerquita de la curiosidad de esa nena que se dio todos los gustos y hoy entra a las casas de más de 175 mil seguidores.

La zona más más formal del living está en relación directa con el comedor. Sobre el mueble de bar (Carola Mauer), escultura de madera (Agustín Leiro), florero de vidrio (BoConcept Argentina), colgando de la pared, una bandeja de ratán (Cari Ríos). Crédito: Javier Picerno

En cada rincón, la excusa para el color. Tapizadas en terciopelo color #84 (Casa Almacén), sillas 'San Juan' en torno a la mesa 'Brasa B' (todo, Bull) cuya tapa es una losa de ónix (Marmolería Ragomar para Canteras del Mundo) con arreglo verde (Mery Arroyo). Lámparas colgantes 'D 18' (Astor Luces) y vajillero antiguo (Mihran).

Un cocina como siempre imaginó

Inspirada en un antiguo mesón de panadero, la gran mesa de pino tea (Los Díaz de Mario) es de los pocos muebles que no se cambiaron en los diez años que tiene la casa. Banquetas (Bull) con almohadones rayados (Casa Almacén) y dúo de lámparas de pino y aluminio (Broca). Crédito: Javier Picerno

"No me gustan los ambientes enormes, pero quería una cocina amplia con una gran mesa que me recordara a esa en la que mi abuela amasaba; siempre la imaginé así".

El amoblamiento (Dwell Cocinas) se complementa con un vajillero antiguo (Mercado de Pulgas). Jarrón 'Jungla' (Cari Ríos) con arreglo (Mery Arroyo). Cocina (Ariston) y campana (Franke) en acero inoxidable. Crédito: Javier Picerno

"La verdadera famosa de la casa", dice Carina de su ambiente más instagrameado, al que los dueños decidieron darle la mejor vista.

Un detalle de la mesada Dekton 'Bergen' (Marmolería Ragomar para Canteras del Mundo) con revestimiento de azulejos trabados (Barugel) y tostadora '2 R ' (Smeg). Crédito: Javier Picerno

Una puerta corrediza de hierro (Herrería DGH) conecta con el lavadero estucado en color 0070 (Sinteplast). Bandeja de madera (Mínima Huella), frascos, lámpara colgante (todo de Cari Ríos), cuadro (Färg) y dispensers vintage (Belgika Home).

Una espacio de trabajo en rosa

Mesa redonda en petiribí (Aloha Guazu), sillas 'San Juan' (Bull) y luminaria de hierro y madera 'Spot bis 1200' (MagsDesign). Biblioteca vintage (Laboratorio de Objetos) y cuadro en el piso (Färg). Crédito: Javier Picerno

Las sensaciones que le provoca el rosa a la dueña fueron el leit motiv de esta ambientación.

Junto a la entrada, el espacio de trabajo de Carina, bautizado como "la habitación rosa" por sus paredes enteladas en tussor color #2 con cortinas de gasa pintadas a mano (ambos, Casa Almacén).

En las cómodas (Mínima Huella), macetas (BoConcept Argentina) y terrario (Cardinal). Crédito: Javier Picerno

Galería a gran escala

La galería tiene piso de porcelanato 'Ecowood Puro' (Ilva), un juego de living rústico y mesa de comedor y bancos de madera (Casa Almacén). Sillas 'Mar del Plata' (Belgika Home), sillones vintage de mimbre y lámparas colgantes. Crédito: Javier Picerno

Cuando la duda es sobre tamaño, Carina siempre va a más: "En lo chico se nota el defecto, en cambio las cosas fuera de escala, como estas lámparas, me dan una onda medio teatral que me encanta", dice sobre su galería.

Mantel de vinilo (Sentido), jarrón cerámico (Mihran), cubiertos de metal dorado (Compañía Nativa) y vasos ribeteados (Anthropologie). Macetones turquesa (Baires Green Paisajismo) y plantas (Ayres Verdes). Crédito: Javier Picerno

Macetas de gran formato (Enraizar), sillones redondos de hierro (Masai Deco), almohadones rayados (Casa Almacén) y mesita con estructura metálica y tapa de terrazo (Chita Haus). Crédito: Javier Picerno

Junto a la pileta, un rincón de estar para la hora del mate. A falta de una "mano verde" en la familia, se optó por especies tupidas y de poco mantenimiento para el jardín.

Color para la tranquilidad y el descanso

Lámpara globo (Mercado de Pulgas, La Merello) y somier (Springwall) con acolchado de lino (West Elm) y almohadones y manta rosa (Casa Almacén). El espejo (La Charrúa). Mesa de luz (Talleres Sustentables), velador (La Feliz) y cuadro de Josefina Barba. Alfombra artesanal (Graciela Churba). Crédito: Javier Picerno

"Lo que me tiene cautivada de este azul satinado es que además de esa sensación de tranquilidad y de descanso, en la oscuridad provoca una cosa muy de cueva, de cobijo".

El color de las paredes es el gran protagonista de la suite (8277, de Sinteplast) y se replica también en las cortinas de gasa. Para acertar con la pintura, la dueña hace tres pruebas: una con el color elegido, más uno más claro y una variante.

El cuarto de baño tiene mesada de cemento (Ciba Arquitectura), bacha 'Country' (Ferrum), grifería 'Berna' (Robinet) y espejos 'Ovo' (Ziuk). Frascos (Claudia Adorno), florero (Paul), alfombra (Godet House) y sandalias (Interiores B.AP). Crédito: Javier Picerno

Una biblioteca de pino tea en el baño, una vasija como florero o un mantel como cubrecama... "Creo que todos los objetos tienen una forma versátil y así los uso. Si no, me aburro".

Una lámpara plisada (Issei Buenos Aires) pende sobre el puff 'Cónico' tapizado (Cari Ríos). Al lado, la cama (Springwall) con cover azul (todo, Casa Almacén) profundiza el lavanda de la pared (0624, Sinteplast). Crédito: Javier Picerno

Para el cuarto de su hija menor, Carina eligió el color lavanda. "No me gusta esa cosa referencial de los cuartos infantiles, prefiero que la caja no determine una edad".

En la zona del escritorio (Ukelele), díptico de Mila Argañaras, lámpara de pie (Easy Argentina) y silla 'Cosmos' (Grupo A2).

Placard vidriado (ambos, Ukelele), cama de petiribí macizo hidrolaqueado (Q Furniture), cuadro de Sofía Montes Casas, mesa de luz (Mínima Huella, exclusivo en CarinaMichelli.com) y lámpara 'Arlequín' (Juan Diciervo). Crédito: Javier Picerno

"Soy de dar unos toquecitos vintage; no es mi estilo, pero en cada rincón de mi casa podés encontrar un detalle retro", señala la estilista, que para el cuarto de su hija mayor optó por piezas contemporáneas de inspiración Mid Century.

Sillón con estructura de acero inoxidable (Monta Mobiliario), lámpara 'Magneto S' (Cari Ríos), cuadro (Mercedes Noriega) y silla 'Folka' (Agostina Branchi). Escritorio con cenefa entelada (ambos, Ukelele). Crédito: Javier Picerno

En el baño de Isabel y Francisca, empapelado 'Liberty Pattern' (Mercedes Costal), espejo 'Prince' y lámpara 'Pauline' (ambos, Belgika Home).

