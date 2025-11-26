Un estudio de arquitectura y una galería de arte exquisitos, juntos en una casona histórica de Barrio Parque

Un estudio de arquitectura y una galería de arte contemporáneo comparten su exquisitez y, al interactuar, destacan el valor de esta aristocrática casa porteña.
“La casa es muy linda y generosa y, por eso, nos gusta abrir sus puertas: no nos la queremos quedar para nosotras”, dice la arquitecta Ximena Fontán Balestra respecto de esta maravilla que encontró en Barrio Parque, donde trasladó su Estudio dos años atrás. Es que resultaba ideal para alojar el proyecto que lleva desarrollando desde 2020 junto con las gestoras culturales Fresia Carnota y Mercedes Dougall, donde el interiorismo se fusiona con el arte contemporáneo y las obras se cuelan en cada uno de los ambientes montados.
“Empezamos con la idea de hacer dos grandes muestras al año, pero el encanto de la gente por esta sede nos llevó a cambiar los planes: hicimos un cóctel en junio y nos quedan al menos dos eventos por delante antes de que termine el 2025”, cuentan Carnota y Dougall, fundadoras de la consultora artística Liga, quienes acompañan y promueven el desarrollo de artistas en el ámbito local e internacional.
A través de estas imponentes puertas de madera entran y salen coleccionistas, curiosos del arte y clientes que están construyendo su casa con Ximena. Y en ese pasaje cotidiano, los límites entre el estudio y la galería se diluyen. De eso se trata la propuesta.
En uno de sus laterales, el patio de entrada se abre a este magnífico espacio con obras curadas por Liga Buenos Aires. Desde este centro se circula hacia la planta alta y hacia varios ambientes transformados en envidiables oficinas donde trabajan los equipos.
“La reforma fue simple, porque la casa estaba en buen estado y queríamos que conservase su impronta. Solo subimos techos y conectamos algunos espacios para que recibieran más luz. Las aberturas, los techos y las molduras son originales”, aclara Ximena.
“La galería se encarga de las paredes y, el Estudio, del mobiliario. Es divertido que los cuadros entren y salgan, porque eso hace que los espacios se transformen seguido ya que, por lógica, el equipamiento cambia con menos frecuencia”.
Escaleras arriba
Los peldaños nos dejan en un nuevo espacio de distribución muy bien ambientado y “colgado”, que como el corazón del sol nos lleva a nuevos espacios donde se trabaja de diverso modo. “Hacemos una curaduría conjunta entre el Estudio y la consultora. A la casa no entra cualquier obra, sino aquellas piezas que establecen algún tipo de diálogo con la arquitectura y el interiorismo planteados en la reforma”, señala Fresia Carnota.
El arte contemporáneo magnifica el valor histórico de la construcción en tanto potencia la convivencia entre diferentes épocas y generaciones. ¡Es un vínculo recíproco!”
— Fresia Carnota y Mercedes Dougall, gestoras culturales y fundadoras de Liga
Fontán Balestra trabaja en obras de arquitectura e interiorismo desde 2016. “En aquel momento empezamos haciendo reformas. Con el tiempo, seguimos especializándonos hasta que nuestra participación iba desde los planos hasta elegir las sábanas”, grafica.
“Somos un equipo de mujeres que trabaja alrededor del concepto de habitar, desde proyectar una casa hasta vestirla y vivirla. Para nosotras, arquitectura, mobiliario, iluminación y arte forman un único lenguaje”.
Última parada
Una nueva escalera conduce a un piso más reducido y con una sensación más de ocio entre amigos/familia. Ya sin oficinas, domina un enorme living lleno de color en contacto con la terraza.
Nos importa que cada cliente que visita el estudio-galería viva una experiencia estética para el recuerdo: que haya estímulos visuales, juegos de formas y colores, factores sorpresa y espacios que transmitan calma.”
— Arq. Ximena Fontán Balestra, creadora del estudio XFB
