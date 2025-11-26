Un estudio de arquitectura y una galería de arte exquisitos, juntos en una casona histórica de Barrio Parque

Un estudio de arquitectura y una galería de arte contemporáneo comparten su exquisitez y, al interactuar, destacan el valor de esta aristocrática casa porteña.

Silvina Bidabehere y Inés Beato Vassolo

“La casa es muy linda y generosa y, por eso, nos gusta abrir sus puertas: no nos la queremos quedar para nosotras”, dice la arquitecta Ximena Fontán Balestra respecto de esta maravilla que encontró en Barrio Parque, donde trasladó su Estudio dos años atrás. Es que resultaba ideal para alojar el proyecto que lleva desarrollando desde 2020 junto con las gestoras culturales Fresia Carnota y Mercedes Dougall, donde el interiorismo se fusiona con el arte contemporáneo y las obras se cuelan en cada uno de los ambientes montados.

Tranquila, la fachada clásica de las primeras casas de Barrio Parque no dan la mínima advertencia de los vibrantes interiores Javier Picerno

“Empezamos con la idea de hacer dos grandes muestras al año, pero el encanto de la gente por esta sede nos llevó a cambiar los planes: hicimos un cóctel en junio y nos quedan al menos dos eventos por delante antes de que termine el 2025”, cuentan Carnota y Dougall, fundadoras de la consultora artística Liga, quienes acompañan y promueven el desarrollo de artistas en el ámbito local e internacional.

Las puertas de madera, a la calle y a un patio interno, cierran un pasillo intervenido. La intención, de entrada Javier Picerno

A través de estas imponentes puertas de madera entran y salen coleccionistas, curiosos del arte y clientes que están construyendo su casa con Ximena. Y en ese pasaje cotidiano, los límites entre el estudio y la galería se diluyen. De eso se trata la propuesta.

Obras de Martina Quesada. La lámpara de pared con forma de hoja es un diseño de Estudio XFB. Sofá curvo (Estudio Ajedrez) y mesita ‘Cubic’ amarilla de diseño retrofuturista Javier Picerno

En uno de sus laterales, el patio de entrada se abre a este magnífico espacio con obras curadas por Liga Buenos Aires. Desde este centro se circula hacia la planta alta y hacia varios ambientes transformados en envidiables oficinas donde trabajan los equipos.

Entre las ventanas de la sala de trabajo principal, una nueva obra de Martina Quesada. Javier Picerno

“La reforma fue simple, porque la casa estaba en buen estado y queríamos que conservase su impronta. Solo subimos techos y conectamos algunos espacios para que recibieran más luz. Las aberturas, los techos y las molduras son originales”, aclara Ximena.

Otro espacio de trabajo en planta baja. Al fondo, pieza escultórica negra de Azul Caverna. La mayoría de los muebles fueron diseñados por Ximena Fontán Balestra en conjunto con Estudio Ajedrez Javier Picerno

“La galería se encarga de las paredes y, el Estudio, del mobiliario. Es divertido que los cuadros entren y salgan, porque eso hace que los espacios se transformen seguido ya que, por lógica, el equipamiento cambia con menos frecuencia”.

El comedor diario, pasos antes de la cocina, alegrado por un mural de Lu Garabello. Tiene una mesa ‘Tulip’ blanca rodeada por sillas ‘Toledo’, del diseñador argentino Jorge Pensi (1946-2025) Javier Picerno

Escaleras arriba

Los peldaños nos dejan en un nuevo espacio de distribución muy bien ambientado y “colgado”, que como el corazón del sol nos lleva a nuevos espacios donde se trabaja de diverso modo. “Hacemos una curaduría conjunta entre el Estudio y la consultora. A la casa no entra cualquier obra, sino aquellas piezas que establecen algún tipo de diálogo con la arquitectura y el interiorismo planteados en la reforma”, señala Fresia Carnota.

Pequeñas obras tridimensionales de Luciana Rondolini y pinturas de Stoppani & Legavre. Mesa ‘Kono’ en mármol (Estudio Ajedrez) Javier Picerno

El arte contemporáneo magnifica el valor histórico de la construcción en tanto potencia la convivencia entre diferentes épocas y generaciones. ¡Es un vínculo recíproco!” — Fresia Carnota y Mercedes Dougall, gestoras culturales y fundadoras de Liga

Dibujo de Viviana Blanco en carbonilla. Las alfombras (RugIt) terminan de cerrar estéticamente estos espacios en los que no faltan detalles sensoriales. Javier Picerno

La arquitecta Ximena Fontán Balestra, en la sala de reuniones Javier Picerno

Fontán Balestra trabaja en obras de arquitectura e interiorismo desde 2016. “En aquel momento empezamos haciendo reformas. Con el tiempo, seguimos especializándonos hasta que nuestra participación iba desde los planos hasta elegir las sábanas”, grafica.

Obra de Ignacio de Lucca, sillón de Estudio Ajedrez y alfombra de RugIt. Javier Picerno

Momento grupal en la sala de reuniones Javier Picerno

“Somos un equipo de mujeres que trabaja alrededor del concepto de habitar, desde proyectar una casa hasta vestirla y vivirla. Para nosotras, arquitectura, mobiliario, iluminación y arte forman un único lenguaje”.

Última parada

Una nueva escalera conduce a un piso más reducido y con una sensación más de ocio entre amigos/familia. Ya sin oficinas, domina un enorme living lleno de color en contacto con la terraza.

Oleo de 4x2m de Ignacio de Lucca. Sobre la pared lateral, obras de Adriana Bustos. El juego de mesas de centro hace honor al nombre de sus diseñadores, Estudio Ajedrez: las piezas pueden desplazarse y acomodarse en distintas direcciones en función a la estrategia Javier Picerno

Nos importa que cada cliente que visita el estudio-galería viva una experiencia estética para el recuerdo: que haya estímulos visuales, juegos de formas y colores, factores sorpresa y espacios que transmitan calma.” — Arq. Ximena Fontán Balestra, creadora del estudio XFB

Pintura de Laura Spivak, mesa ‘Tulip’ negra con tapa de mármol, sillas Jeanneret y alfombra de RugIt. Detrás de las ventanas de vidrio repartido, la terraza Javier Picerno