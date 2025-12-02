Ni rojo ni blanco: el color que será tendencia en esta Navidad y Año Nuevo; se asocia con renovación energética y equilibrio emocional

La iluminación cálida, mediante velas o guirnaldas tenues, ayuda a crear una atmósfera uniforme que combina con la tonalidad
La temporada de fin de año llega con una variación en la paleta tradicional. Para la Navidad 2025 y el Año Nuevo 2026, el verde salvia se posiciona como la tendencia dominante en decoración, moda y estilismo, desplazando al habitual rojo navideño y al clásico blanco del 31 de diciembre. Este tono, suave y equilibrado, se impone por su relación con la calma, la naturalidad y la renovación energética.
¿Por qué el verde salvia?
El verde salvia se consolidó como una alternativa que combina sencillez, calidez y modernidad. Su presencia se destaca por las siguientes características:
- Elegancia natural: aporta presencia sin la intensidad de los verdes tradicionales ni la frialdad del blanco.
- Versatilidad: combina con dorado, champagne, nude, gris piedra, madera clara, perlas y plateado.
- Sensación de calma: transmite serenidad y se asocia a cierres de ciclo equilibrados.
Esta elección acompaña una tendencia general en decoración: paletas más orgánicas, menos saturadas y enfocadas en generar ambientes armónicos.
Un color con simbolismo para recibir el 2026
El verde salvia está vinculado a conceptos como calma, purificación y renovación. Su uso permite crear espacios luminosos y modernos, sin la saturación que pueden generar los tonos más intensos. Además, en moda se ha vuelto una alternativa adaptable para distintos tonos de piel y para accesorios metalizados.
En maquillaje, el tono aparece en sombras suaves, delineados sutiles y esmaltes en gamas apagadas que aportan un estilo natural durante las celebraciones.
Qué puede simbolizar el verde salvia en 2026
- Renovación energética: asociado a comienzos tranquilos y transiciones conscientes.
- Equilibrio emocional: favorece la serenidad en eventos cargados de estímulos.
- Prosperidad estable: representa crecimiento sostenido y decisiones prudentes.
- Armonía en los vínculos: se vincula con ambientes pacíficos y relaciones equilibradas.
Cómo decorar la mesa de Navidad o Año Nuevo en verde salvia
La presencia del verde salvia en la mesa comienza por la base visual. Un mantel o un camino de mesa en este tono permite definir la paleta general y darle coherencia a toda la composición. Este color funciona como un punto de partida suave y equilibrado sobre el cual se construyen los contrastes y las texturas.
Para complementar el tono principal, las servilletas en colores arena, lino natural, beige o blanco roto aportan un contraste discreto. Estos matices acompañan al verde salvia sin competir con él y generan una estética armoniosa. La vajilla recomendada se mantiene en una línea neutra, ya sea en porcelana blanca, crema o vidrio transparente. Este tipo de piezas evita recargar la mesa y permite que el conjunto mantenga un aspecto limpio.
Los detalles metalizados cumplen un rol clave en la ambientación. Toques en dorado claro, champagne o plateado frío aportan luminosidad y vinculan la propuesta con el espíritu festivo de la temporada. Para el centro de mesa, se sugiere incorporar elementos naturales como hojas de olivo, ramas secas, eucalipto o flores en tonos crema. Estas piezas refuerzan la estética orgánica y completan la composición sin saturarla.
