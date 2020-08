Pura ternura: el video de un pequeño rinoceronte que se volvió viral

Con cientos de miles de visualizaciones, un video muestra el simpático trote de una cría de rinoceronte Crédito: India Today

En el podio de los contenidos que provocan suspiros entre los usuarios de las redes sociales, sin dudas se encuentran las fotos y videos de animales, especialmente cuando se trata de imágenes que muestran crías de cualquier especie.

Entre esas celebradas publicaciones, uno de los últimos videos virales que cautivó a la audiencia es el de un pequeño rinoceronte jugando en un establo.

En la breve pieza, que tiene una duración de 11 segundos, se puede observar al tierno animal salir desde el interior de la construcción para luego comenzar a recorrer el lugar en un simpático trote.

Durante la secuencia, el rinoceronte se mueve felizmente por el espacio. En un momento, se queda quieto observando un punto, pero la pausa es fugaz y el pequeño retoma inmediatamente los saltos y corridas. Finalmente, regresa hacia el interior del cobertizo.

Las imágenes enternecieron a los usuarios de las redes, que no dudaron en comentar y compartir el video. La publicación alcanzó más de 200.000 visualizaciones y más de 13.000 Me gusta, además de cientos de comentarios, incluso de figuras reconocidas, como el exjugador de básquet estadounidense Rex Chapman.

"Es hermoso", "me encanta", "es realmente muy tierno, no puedo dejar de verlo" fueron algunos de los mensajes que las personas dejaron en las plataformas virtuales, donde no titubearon a la hora de llenar de corazones las pantallas.