Cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en marzo de 2026

Febrero terminó y empezó marzo, un mes que no solo nos brinda los encantos del otoño, sino que nos ofrece la oportunidad de comenzar un nuevo ciclo con un cambio de imagen. Pero no se trata de ir al salón de belleza cualquier día, sino de tomar como referencia el calendario lunar para obtener ciertos beneficios como un crecimiento rápido o favorecer la aplicación de tratamientos capilares.

Si querés hacerte un cambio de look, te decimos cuáles son las fechas claves para obtener un resultado de impacto.

Marzo es un buen momento para el cambio de look (Foto: Freepik)

¿Cuáles son los mejores días de marzo 2026 para cortarse el cabello?

De acuerdo con Mia Astral, influencer y astróloga, la Luna Llena en Virgo -que ocurrirá en marzo- significa nuevas oportunidades, un buen momento para dejar ir el pasado y la ocasión ideal para recibir con los brazos abiertos el comienzo de un ciclo.

Muchas personas optan por cambiar su apariencia al comenzar un nuevo mes, no solo desde la modificación de hábitos como hacer ejercicio diariamente, sino al probar un color de tintura o corte que antes les daba miedo.

Por lo anterior, si buscás comenzar marzo con un cambio de look sutil, Mia Astral recomienda realizar un corte este 3 de marzo, justo cuando ocurrirá la Luna Llena.

Pero si querés cortarlo para que crezca rápido, por ejemplo al tener mucha resequedad en las puntas, la experta recomienda hacerlo el día 25, cuando ocurra la Luna Creciente.

El 3 de marzo es un buen día para renovar la imagen (Foto: Freepik)

¿Qué días de marzo 2026 no se recomienda cortar el cabello?

Si se tiene en cuenta la información de Mia Astral, no se recomienda realizar un corte de cabello durante la Luna Menguante, que ocurrirá el 11 de marzo. Y es que durante ese período el cabello suele crecer lento; por lo que si el resultado no te gusta, deberás esperar para modificarlo.

En cambio, si querés un corte muy estructurado y mantenerlo por más tiempo, esta fase lunar te puede evitar retoques constantes y visitas frecuentes al salón de belleza.

¿Qué días de marzo 2026 ponerte tratamientos reparadores en el pelo?

¿Tenés el pelo maltratado de raíz a puntas? Entonces aprovechá la energía de la Luna Nueva para ponerte tratamientos capilares reparadores, ya sean mascarillas o ampollas.

Dicha fase ocurrirá el 18 de marzo. Y no tenés que gastar mucho para nutrir tu cabello, sino que podés preparar mezclas caseras con ingredientes abundantes en vitamina E, biotina y queratina, por ejemplo, palta, huevo, papaya, ajo y cebolla.

Marzo te da la oportunidad de renovarte, pero siempre tomando como guía el calendario lunar.