Qué son las “moscas volantes” en la vista y cuándo se debe consultar al médico

A casi todas las personas les pasó alguna vez: estás realizando tus actividades diarias y, de repente, observás unas pequeñas formas parecidas a manchas negras y onduladas moviéndose en tu campo visual. Intentás enfocarlas, parpadeás, pero te das cuenta de que no hay nada físico ahí, sino que estas figuras desaparecen tan rápido como aparecieron. Este fenómeno es comúnmente denominado “moscas volantes” y si bien puede ser un poco molesto, también se le debe prestar atención ya que puede ser indicio de algún problema oftalmológico mayor.

Consultados por el medio Ladbible, el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido y Daniel Polya, un experto oftalmólogo del Royal Australian and New Zealand College of Ophthalmologists, ofrecieron una serie de pautas claras sobre cuándo es necesario buscar una consulta médica.

Polya enfatizó la importancia de una revisión temprana. “Es muy importante ver a un óptico cuando aparece una mosca volante por primera vez”, afirmó. Este consejo es crucial, ya que si estas formaciones son nuevas, una evaluación puede descartar complicaciones. Sin embargo, el experto señaló que si las “moscas volantes” no son recientes y no cambiaron, es posible ignorarlas sin riesgo, aunque el monitoreo de cualquier alteración es siempre aconsejable.

Este efecto óptico merece ser revisado en ciertos casos (Foto: Grok)

El NHS explicó que la causa más común de las “moscas volantes” es un proceso inofensivo conocido como desprendimiento del vítreo posterior, que implica cambios en la consistencia gelatinosa del ojo. No obstante, Polya advirtió que este fenómeno también puede ser un síntoma de un desprendimiento de retina.

Esta condición, si no se aborda a tiempo, puede acarrear una pérdida permanente de la visión. Por eso, es importante recordar que las “moscas volantes” y los “destellos” de luz pueden manifestarse ocasionalmente sin una causa patológica aparente.

El experto en oftalmología ahondó en la ciencia detrás de las “moscas volantes” y explicó que son el resultado de la aglutinación de las fibras vítreas, que componen aproximadamente el 80 por ciento de la estructura ocular. “Es la condensación de las fibras de colágeno. Grandes moléculas de colágeno se aglutinan y proyectan sombras en tu retina que percibís como moscas volantes”, detalló. Estos cúmulos son los responsables de la formación de manchas o líneas que se perciben claramente al mirar superficies lisas o brillantes.

Las "moscas volantes" se dan por cambios en la consistencia gelatinosa del ojo (Foto: Grok)

La presencia de “moscas volantes” no debe subestimarse, ya que si bien a menudo se trata de algo benigno, puede ser un precursor de problemas mayores. Polya aseguró que es “realmente decepcionante cuando alguien acude con un desprendimiento de retina por un desprendimiento del vítreo posterior que no fue examinado antes”.

El riesgo de esta patología no es para nada despreciable: “Existe una posibilidad del cinco por ciento de que se esté desarrollando un desgarro en la retina, y si ocurre un desgarro, hay una posibilidad del 50 por ciento de un desprendimiento de retina”. La intervención temprana, como la cirugía láser para un desgarro retiniano, es vital para evitar daños irreversibles en la visión. Por eso, la atención médica oportuna es clave para distinguir un fenómeno común de una urgencia oftalmológica. Ante la menor duda se recomienda buscar la palabra de un profesional para evitar problemas futuros.