Puso un meme de fondo en una reunión virtual de trabajo y su jefe la retó

El conocido meme que generó discordia en una reunión de Zoom.

22 de abril de 2020 • 16:38

La llegada de la pandemia obligó a millones de trabajadores en todas las latitudes a volcarse al teletrabajo desde sus casas. En este nuevo contexto virtual se desarrolla la gran mayoría de las reuniones laborales, a través de aplicaciones que permiten videoconferencias grupales.

Pero la interacción virtual a veces puede resultar monótona. Por eso muchos intentan diferentes métodos para sumarle dinamismo a las charlas.

Es el caso de Flora Gill, periodista de la revista inglesa The Sunday Times, quien quiso agregarle un poco de humor a una reunión poniendo de fondo en su chat una conocida imagen que se volvió meme, pero le salió mal. Luego de finalizada la reunión le llegó un mail de su jefe con el asunto "Profesionalismo".

"Querida Flora: aunque tu fondo de Zoom me pareció gracioso (he visto los 'Memes' y creo que son muy buenos) me preocupa que no proyectes el aire de profesionalismo al que deberías estar aspirando. ¿Tal vez solo tu apartamento la próxima vez? Que sigas bien", decía el mensaje.

Pero la cronista no se quedó ahí y decidió publicar el mail en Twitter. Y para evitar más incovenientes tachó el nombre del remitente para no revelar su identidad.

"Te reto a ponerte el mail de fondo en la próxima reunión", la desafió uno de los firmantes del posteo, lo que a Gill le pareció una fabulosa idea.