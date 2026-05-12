Qué revela sobre tu personalidad la forma en que agarrás el celular, según la psicología

Los pequeños gestos cotidianos pueden revelar mucho más de lo que parece sobre la personalidad y la manera de vincularse con el entorno. Desde la postura corporal hasta ciertos hábitos automáticos, la psicología analiza cómo determinadas acciones reflejan rasgos emocionales, formas de pensar e incluso estados de ánimo. En ese contexto, una de las curiosidades que más llama la atención tiene que ver con la forma en la que las personas sostienen el celular, ya que ese simple movimiento podría aportar pistas sobre aspectos de su carácter y comportamiento.

Aunque para muchas personas se trata de un gesto automático y sin importancia, la manera de sostener el celular podría esconder más información de la que se imagina. Una popular prueba psicológica que se volvió viral en redes sociales, publicada en un artículo de Depor, sostiene que la elección de cómo agarrar el teléfono no responde solo a la costumbre, sino que también puede estar relacionada con determinados rasgos de personalidad, la forma de procesar la información e incluso ciertos aspectos vinculados a la inteligencia y al estilo cognitivo de cada individuo.

Qué hay detrás de la forma de agarrar el celular, según la psicología

La psicología asegura que este simple gesto puede tener que ver con aspectos profundos de la personalidad

Aunque este test psicológico ganó enorme popularidad en redes sociales y despertó la curiosidad de miles de personas, especialistas remarcan que no existen investigaciones científicas concluyentes que demuestren una relación directa entre la forma de agarrar el celular y la personalidad. Aun así, la prueba se volvió viral por las curiosas descripciones que hace sobre distintos tipos de personalidad según la manera de sostener el teléfono:

Con ambas manos: según este test, las personas que sostienen el celular con las dos manos suelen destacarse por su rapidez mental, eficiencia y capacidad para adaptarse fácilmente a los cambios. Son individuos resolutivos, preparados para tomar decisiones y reaccionar con eficacia ante situaciones nuevas. Sin embargo, en el plano amoroso podrían mostrarse más inseguros o distantes, ya que les cuesta dar el primer paso con alguien que les interesa.

Según la psicología, ciertos gestos cotidianos hablan de la forma de ser

Con una sola mano : quienes usan el teléfono de esta forma son vistos como personas seguras de sí mismas , capaces de asumir riesgos y enfrentar desafíos, aunque sin perder la prudencia. Muchas veces pueden parecer reservadas o frías, especialmente en las relaciones sentimentales, porque suelen analizar profundamente si realmente desean involucrarse con alguien antes de avanzar emocionalmente.

: quienes usan el teléfono de esta forma son vistos como , capaces de asumir riesgos y enfrentar desafíos, aunque sin perder la prudencia. Muchas veces pueden parecer reservadas o frías, especialmente en las relaciones sentimentales, porque suelen analizar profundamente si realmente desean involucrarse con alguien antes de avanzar emocionalmente. Con una mano y usando el pulgar de la otra : esta manera de sostener el smartphone estaría relacionada con personas intuitivas, inteligentes, prudentes y muy observadoras . Se caracterizan por analizar cada detalle y suelen ser difíciles de engañar. No obstante, pese a esa racionalidad, en cuestiones amorosas tienden a dejarse llevar más rápidamente por las emociones y tomar decisiones impulsivas.

: esta manera de sostener el smartphone estaría relacionada con . Se caracterizan por analizar cada detalle y suelen ser difíciles de engañar. No obstante, pese a esa racionalidad, en cuestiones amorosas tienden a dejarse llevar más rápidamente por las emociones y tomar decisiones impulsivas. Con una mano y utilizando el índice de la otra: de acuerdo con la prueba viral, este gesto reflejaría una personalidad creativa y con gran imaginación. Son personas que suelen destacarse en sus trabajos y disfrutan de los momentos de soledad para pensar, organizar ideas y desarrollar proyectos. En el amor pueden mostrarse más tímidas al principio, aunque con el tiempo logran sorprender por su forma de ser y su sensibilidad.

Sin dudas, este tipo de pruebas continúa despertando interés en redes sociales porque invita a las personas a reflexionar sobre sus hábitos cotidianos y su forma de relacionarse con el entorno.