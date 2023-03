Qué dicen las predicciones más famosas acerca de cuándo llegará el fin del mundo

escuchar

Una de las grandes preguntas del ser humano siempre fue cuándo llegará el fin del mundo, por esta razón las personas se obsesionaron en contestar este interrogante. A través de los años, se hicieron diferentes predicciones y se elaboraron teorías de lo que posiblemente pueda pasar con nuestro mundo.

En la industria del entretenimiento se fantaseó sobre cómo sería y cómo podría evitarse el fin del planeta Tierra. Sin embargo, algunos científicos crearon diferentes teorías sobre cómo será el fin de nuestro universo, lo cual se daría por causas naturales.

“La muerte del universo”

Asimismo, todas estas resaltan que el mundo no se acabará por culpa de los humanos, sino por el movimiento del Universo. Sin embargo, también existen posibles ideas de lo que puede suceder si seguimos dañando el ambiente como lo hacemos.

Big Crunch o Gran Implosión

Esta es una de las hipótesis más populares sobre el destino final del universo. Su origen se remonta en una de las teorías más populares para explicar el origen de este: el Big Bang, en el que se propone que como consecuencia de una enorme explosión se dio lugar a la formación de la materia, el espacio y el tiempo.

En la revista especializada Procceding of the National Academy of Sciences, los científicos de la Universidad de Princeton publicaron un artículo en el que aseguraban que por la contracción del universo, el efecto posterior al Big Bang, se aceleró el Big Crunch.

Esta teoría se refiere a que la expansión del universo irá frenándose poco a poco hasta que finalmente comiencen a acercarse todos los elementos que conforman el Universo, volviendo a comprimir la materia en una singularidad espacio- temporal. Sin embargo, si esto llega suceder, no habrá nadie que lo atestigüe.

“Si realmente sucede, este espectáculo no podrá tener espectadores de todos modos, ya que el efecto de la expansión del universo, las galaxias y los remanentes de las estrellas estarán tan separados que estas explosiones ocurrirán en total soledad”, comentó Matt Caplan, físico de la universidad de Illinois al medio GQ. Sin embargo, todavía falta tiempo para que este momento ocurra y se tiene previsto que a este universo todavía le quedan 65 millones de años.

Big Rip o Gran Desgarramiento

Esta teoría es contraria a la del Big Crunch, pues acá el Universo no se contrae, sino que se expande tanto que llega a un punto en el que todo lo que existe se desgarra, como si fuera un pañuelo.

Los científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, el Instituto de Física de Ciencia y Tecnología de China, el Instituto de Física Teórica de la Academia China de Ciencias y la Universidad de Pekín calcularon que dentro de 17.000 millones de años ocurrirá este trágico final.

Los investigadores creen que esta misteriosa energía oscura conforma el 74 por ciento del Universo. En ese sentido, si este contiene suficiente energía oscura, es <-1 en algún momento del futuro, se desgarrarán todos los objetos que haya en él.

Big Freeze o muerte térmica

Este es uno de los escenarios de cómo posiblemente se pueda acabar el mundo. Esta teoría se basó en un colapso generalizado en el Universo, en el que todas las estrellas terminarían por consumir su combustible nuclear, sin posibilidad de volver a rellenar sus niveles.

Según un video TED, la fuerza de repulsión sería más fuerte que la gravedad, terminando por separar los planetas entre sí, lo que ocasionará que pierdan energía y sean incapaces de generar nuevas estrellas y sumiéndose en un frío eterno, provocando la muerte térmica del Universo.

Esta situación provocaría que la mayoría de las estrellas pasen a convertirse en enanas blancas, lo que ocurre cuando un astro muere. Los científicos descubrieron que al 97 por ciento de las estrellas les ocurre esto y eventualmente le pasará al Sol. Además, los cuerpos celestes de mayor tamaño se convertirán en agujeros negros y consumirán todo lo que encuentren a su paso.

El Tiempo (Colombia)