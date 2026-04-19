Edgar Allan Poe, en una carta privada: “Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura”

El 4 de enero de 1848, Edgar Allan Poe le escribió a George Washington Eveleth, un lector de Phillips, Maine, que le había preguntado con insistencia sobre el “terrible mal” que lo había afectado en los años anteriores. La respuesta no fue evasiva: Poe describió en detalle la agonía de ver morir a su esposa Virginia Clemm a lo largo de cinco años, las recaídas repetidas de la tuberculosis, el alcohol como refugio durante los períodos de inconsciencia y, en una línea que se volvería una de las más citadas de la literatura en inglés, escribió: “Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura”. La carta original se conserva en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas y fue reproducida por la Edgar Allan Poe Society of Baltimore.

La enfermedad de Virginia y el origen del colapso emocional de Poe

Virginia Clemm era prima de Poe. En enero de 1842, mientras cantaba y tocaba el piano en su casa de Filadelfia, Virginia sufrió una hemorragia pulmonar. Era el primer signo de la tuberculosis que la mataría cinco años después, el 30 de enero de 1847, a los 24 años.

En la carta a Eveleth, Poe explicó que cada recaída de Virginia lo sumía en la certeza de que la estaba perdiendo. Cuando ella se estabilizaba, la esperanza volvía. Y el ciclo recomenzaba.

Fue en ese marco de duelo acumulado donde explicó su relación con el alcohol: no como vicio, sino como consecuencia del colapso mental.

“Mis enemigos atribuyeron la locura a la bebida, en lugar de atribuir la bebida a la locura”, escribió en la misma carta, según la Edgar Allan Poe Society.

“El cuervo” y la obra de un escritor que procesó el duelo en vida

Cuando “El cuervo” se publicó el 29 de enero de 1845 en el New York Evening Mirror, Virginia llevaba tres años enferma.

El poema, que narra la obsesión de un hombre por una amada muerta llamada Lenore, lo convirtió en el escritor más reconocido de su tiempo en Estados Unidos. El duelo no era un recurso literario: era la materia prima de su existencia.

Edgar Allan Poe murió el 7 de octubre de 1849, a los 40 años: las causas de su muerte siguen sin determinarse con certeza ullstein bild Dtl. - Getty

A Poe también se le atribuye haber inaugurado el relato policial moderno con “Los crímenes de la calle Morgue” (1841) y haber desarrollado el cuento de terror gótico como forma literaria. Pero fue la poesía la que le dio fama inmediata, y “El cuervo” la que la consolidó.

La muerte de Poe, dos años después de la carta

Poe nunca se recuperó del todo. En el verano de 1849 estaba en Richmond, Virginia, donde le propuso matrimonio a una antigua novia.

El 27 de septiembre partió hacia Filadelfia. Los detalles de sus días siguientes son inciertos: el 3 de octubre fue encontrado en Baltimore en estado de grave postración, según History.com. Murió el 7 de octubre de 1849, a los 40 años. Las causas de su muerte siguen sin determinarse con certeza.

La carta a Eveleth quedó como uno de los pocos documentos en los que Poe habló de sí mismo con sinceridad descarnada: no como narrador gótico ni como crítico literario, sino como un hombre que intentaba explicar por qué se había roto.

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