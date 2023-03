Estudió una carrera poco usual porque soñaba con trabajar en la NASA, pero pegó el volantazo y ahora va por la Fórmula 1

escuchar

Cuando Valentina Marletta era apenas una niña, comenzó a fascinarse con los aviones. Ese pequeño despertar de curiosidad se convirtió, años después, en una elección de vida. Cuando terminó el colegio secundario se inscribió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para descubrir cómo funcionaban y qué había detrás de esas gigantescas piezas de metal que la fascinaban. Hoy, seis años después, el esfuerzo rindió frutos y se convirtió en la primera mujer en la Argentina en recibirse de Ingeniera Aeroespacial. En diálogo con LA NACION rememoró sus años de estudio y reveló cuál es su mayor sueño como profesional.

Elegir cuál es el camino que uno quiere seguir tras finalizar el secundario no siempre es una tarea fácil. Algunos arrancaron una carrera y después se cambiaron a otra, porque sintieron que no era lo que verdaderamente les gustaba. Otros pasan por varias instancias hasta dar en el lugar correcto, aunque también están aquellos que la encuentran en el primer intento. Eso fue lo que le sucedió a esta joven platense. En 2017 ingresó a la Facultad de Ingeniería como estudiante y el 17 de marzo de 2023 salió por la puerta grande como egresada.

Valentina Marletta se recibió de Ingeniera aeroespacial en la Facultad de Ingeniería de La Plata Gentileza Valentina Marletta

“Me arriesgué un poco, porque más allá de la fascinación y la curiosidad, por ahí no era la carrera que quería, pero por suerte me encantó. Aunque podría haber salido mal, tranquilamente”, reconoció Valentina entre risas en diálogo con LA NACION.

Marletta es de La Plata, tiene 23 años y nació en el seno de una familia de profesionales del rubro de la medicina. “Mis padres nunca me inculcaron que tenía que seguir la misma carrera que ellos. Creo que con mis tres hermanos mayores ya les alcanzó”, comentó.

“En la familia somos seis y hay cinco médicos. Ellos están contentos y me apoyan”, agregó. Aunque aseguró que alguna vez se le pasó por la cabeza seguir sus pasos, siempre supo internamente que lo suyo iba por otro lado.

La primera mujer en recibirse de Ingeniera aeroespacial

“Con orgullo, felicitamos a Valentina Marletta, que hoy se convirtió en la primera egresada de la carrera de Ingeniería Aeroespacial de la Argentina”, escribieron orgullosos en la cuenta de Twitter de la Universidad de La Plata.

La Universidad de La Plata compartió el egreso de Valentina de la carrera de Ingeniería aeroespacial Twitter @unlp

“Es hermosa la carrera”, aseguró la egresada. Originalmente, cuando arrancó sus estudios allá por el 2017 era Ingeniería Aeronáutica y en 2020 se creó formalmente la de Ingeniería Aeroespacial y ella decidió jugársela y hacer el cambio.

“En Aeroespacial se ven muchísimas cosas y ramas diferentes. No es que hay un solo camino, sino que puede aplicarse a distintas cosas”, precisó al tiempo que explicó que si bien el contenido de ambas es bastante similar, la que eligió ella está más enfocada a las tecnologías del espacio, al diseño de aeronaves, aeropuertos, motores y estructuras.

La joven de La Plata se convirtió en la primera mujer en egresar de la carrera de Ingeniería aeroespacial Gentileza Valentina Marletta

El primer egresado de la carrera de Ingeniería Aeroespacial fue un hombre en 2022, y después le siguieron un par de compañeros más hasta que le llegó el turno a Valentina, quien en este 2023 se convirtió en la primera mujer en recibirse.

En ese sentido, remarcó que nunca sintió diferencias, a pesar de que comúnmente es considerada un área con la que suele relacionarse un poco más a los hombres, y comentó que cada vez son más las mujeres que eligen estudiarla.

“Seguimos siendo minoría porque son carreras que uno piensa que hay más hombres. A priori uno las ve y generan miedo, pero lo importante es la motivación y el esfuerzo. Hay que seguir lo que a uno le guste, perder ese miedo y que no sea un impedimento para entrar a la carrera”, aconsejó Marletta.

Cuando ella realizó el cambio de carrera eran unas 15 mujeres, de las que solo quedaron tres. Sin embargo, vio un importante crecimiento en los últimos años en el número de inscriptas y eso la ilusiona. Asimismo, subrayó que “la calidad de la carrera es excelente”, al igual que el cuerpo docente, y destacó que logró formar un grupo de amigos para estudiar, reírse y pasar los que describió como “los mejores años de la vida”.

Entre autos y pistas de carrera: el mayor sueño de Valentina

Tras rendir la última de sus 47 materias y posar con el tan anhelado cartel de “Ingeniera”, afuera de la Universidad platense, la carrera profesional de Valentina tiene mucho camino por recorrer. Actualmente, continúa como ayudante en dos materias y como becaria en el Grupo de Fluidodinámica computacional de la Facultad.

“Mi plan es especializarme en la parte aerodinámica, que es mi área de interés, y realizar un máster. Después, a futuro el sueño es llegar a la Fórmula 1″, manifestó la egresada. En un primer momento, podría pensarse que desearía desarrollarse en el mundo de la NASA y los cohetes espaciales, pero ella está muy segura que lo suyo son los autos y lo supo a medida que transitó su vida universitaria.

Marletta visitó con la facultad a los hangares de Aerolíneas Argentinas Gentileza Valentina Marletta

“Tiene que ver con las distintas materias que uno ve en la carrera. Cuando ingresé quería trabajar en la NASA, pero después fui avanzando y vi que me gustaba más ir por el lado del diseño aerodinámico y los autos”, sostuvo y agregó: “En pandemia empecé a mirar la Fórmula 1 y me encantó. Veía los autos, sus diseños y me gustaba la parte tecnológica”.

Valentina junto a sus amigos de la Facultad y un profesor en la convención anual de vuelo Gentileza Valentina Marletta

En este marco, y muy emocionada con el mundo de las carreras y todo lo que hay detrás, indicó: “Me di cuenta de que podía aplicar tranquilamente lo que estaba estudiando y que con eso podría trabajar ahí porque eran ingenieros aeroespaciales los que hacían eso”.

Ese despertar que inició cuando cursó la materia Mecánica de fluidos le permitió ver un futuro y decir: “Esto es lo que me gusta”. Hoy su mayor anhelo es llegar a la Fórmula 1: “Ojalá, es el sueño”. Y precisamente, los sueños están para cumplirse.