Qué es la regla del 80-20: trucos para organizar tu casa y mantenerla ordenada

¿Te desespera no poder mantener tu casa ordenada? Si es así, este artículo podría ayudar. Clea Shearer y Joanna Teplin son un dúo organizacional conocido por su programa de Netflix “Organízate con el Home Edit”, en el que van a las casas de las personas, ya sea una celebridad de Hollywood o una familia estresada, y transforman una habitación desordenada y repleta de cosas en algo bonito y funcional.

Además de la serie de televisión, The Home Edit es una marca de estilo de vida que ofrece “servicios completos de organización” en varias ciudades de EE.UU. y fue adquirida a principios de este año por la compañía Hello Sunshine de la actriz Reese Witherspoon.

Shearer y Teplin son autoras del éxito de ventas “The Home Edit Life” y creadoras de múltiples líneas de productos. En el programa “Woman’s Hour” de BBC Radio 4 Clea y Joanna dieron consejos para mantener nuestras casas ordenadas.

1. Editá tus cosas

“La edición es una parte muy importante de nuestro sistema”, dice Joanna. “Lo pusimos en el nombre de nuestro programa porque es crucial y es el primer paso. “La edición es muy poderosa y no cuesta nada”.

“Sacá todo para que puedas verlo. Luego, hacé un recuento y un inventario de todo lo que usás, necesitás y amás, y deshacete de las cosas que no entran en esas categorías”.

2. Mantené los sistemas simples

“Cada uno tiene su propio método”, dice Joanna. “Pero el nuestro se trata de la simplicidad y la creación de sistemas que sean duraderos, que se mantengan fácilmente y que no sean demasiado específicos”.

“No se trata sólo de vos. No hagas que el sistema sea tan quisquilloso que otras personas no puedan poner las cosas en su sitio. Si los sistemas son simples, depende de todos seguirlos”.

La actriz Reese Witherspoon ha apoyado a Clea Shearer y Joanna Teplin desde hace tiempo. BBC

“Los sistemas son mejores cuando están simplificados. Un ejemplo es si ponemos una canasta para los zapatos al lado de la puerta para que quienes entren pongan sus zapatos”, dice Clea.

“¿Es necesario que queden perfectamente alineados? No. Si a vos te importa que así sea, es tu problema y te corresponde ocuparte de ello.

“Un sistema es algo en lo que todos deberían poder participar. Si descubrís que nadie más se adhiere a él, posiblemente se deba a que es demasiado complicado”.

3. Usá recipientes

“Conseguí recipientes y subrecipientes para organizar tus cosas”, dice Joanna. “La regla de oro absoluta aquí es el etiquetado. Etiquetá todo, especialmente las cosas que no podés ver dentro de una caja. Usá recipientes transparentes para las cosas que necesitás poder ver.

“Es importante que almacenes tus suministros de una manera que tenga sentido para el espacio, tus artículos y tu rutina diaria.

La regla del 80:20 Getty Images

“En los cajones, usá una combinación de divisiones pequeñas y grandes que se adapten a tus medidas exactas y a lo que querés guardar en ellos.

“Eso a menudo no sale bien desde el principio así que no dudes en mover el contenido hasta que estés satisfecho con el resultado”.

4. Mantené la regla 80:20

“Nuestra regla de oro con los recipientes es que, si deseás mantener un hogar organizado a largo plazo, nunca tenés que tener un espacio que esté más del 80% lleno”, dice Clea. “Tenés que dejar un 20 % vacío”.

“Es como cuando comés: no te quieres llenar al 100% pues te vas a sentir incómodo y no vas a tener espacio para el postre. En este caso, no te deja espacio para sentirte bien en tu hogar.

“Por lo tanto, tener un espacio que no esté lleno en más del 80% da un respiro. Y si llega algo nuevo al armario, alacena o cocina, habrá dónde ponerlo sin tener que eliminar cosas inmediatamente”.

5. Hacé que se vea bonito

“Hacelo funcional, luego hacelo bonito”, dice Clea. “Dejá a la vista cualquier artículo que te haga sentir feliz y más creativo. Puede ser cualquier cosa, desde fotos familiares, un fondo de pantalla divertido o libros en el orden del arcoíris”.

Efectivamente, el dúo a menudo organiza las cosas de acuerdo a los colores del arcoíris. “En primer lugar, son hermosos, nadie puede discutir eso”, dice Joanna.

6. Eliminá cualquier obstáculo

“Realmente pensá en quién está usando el sistema”, dice Joanna. “La idea es eliminar todas las barreras posibles desde el principio, así que no le asignes a los objetos lugares para guardarlos tan altos que haya que buscar una escalera pues nadie lo va a hacer. Sencillamente, nunca se guardará”.

“Entonces, nuevamente, siempre pensá en tratar de eliminar las obstáculos, para que todos en el hogar puedan mantenerlo ordenado”.

7. Enrollá tus cables

“Los dispositivos electrónicos, como las impresoras y las computadoras portátiles, vienen con muchos cables conectados”, dice Clea. “Usar enrolladores de cables para recogerlos ayuda a mantener todo menos desordenado.

“Además aconsejamos agregar etiquetas para los cables a la zapatilla de enchufes, lo que evitará que apagues tu Wi-Fi cuando solo pretendías desenchufar una lámpara”.

8. Tomatelo con calma

“Tomatelo con calma y en trozos pequeños”, dice Clea. “No empieces con un gran proyecto. Comenzá de a poco y avanzá de la A a la Z para que comprendas los pasos, el proceso de edición, cómo categorizar y cómo mantener las cosas a largo plazo.

“No hay muchos atajos cuando se trata de organizarse; me gustaría que los hubiera. ¡Sería mucho más fácil si pudiéramos saltar a la parte buena! Pero recordá que es un proceso, y realmente no podés omitir ninguna parte de ese proceso”.