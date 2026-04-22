¿Cómo saber si hay alguien conectado a mi red de wifi?

El acceso no autorizado a redes wifi domésticas puede afectar el rendimiento de la conexión y exponer la información del hogar. Identificar dispositivos desconocidos y gestionar su acceso se ha convertido en una práctica relevante para mantener el control de la red.

El aumento de dispositivos conectados en los hogares ha ampliado la necesidad de supervisar el uso de las redes wifi. La presencia de equipos no identificados puede influir en el consumo del ancho de banda, en la estabilidad del servicio y en la exposición de datos personales.

Los fabricantes de routers y los proveedores de internet han incorporado herramientas que permiten a los usuarios revisar la actividad de sus redes sin requerir conocimientos avanzados. Estas funciones facilitan la verificación de los equipos conectados y la gestión de accesos desde el hogar.

Una de las formas más utilizadas para identificar los equipos conectados consiste en las aplicaciones móviles de los proveedores de internet, que muestran en tiempo real los dispositivos activos en la red.

Los fabricantes de routers y los proveedores de internet han incorporado herramientas que permiten a los usuarios revisar la actividad de sus redes sin requerir conocimientos avanzados Pixabay

Cuando no se dispone de estas aplicaciones, es posible acceder directamente a la configuración del router mediante un navegador web. El proceso general incluye los siguientes pasos:

Ingresar la dirección IP del router en el navegador, como 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1.

Acceder con las credenciales de inicio de sesión; en algunos casos se utiliza “admin” en ambos campos si no han sido modificadas.

Ubicar la sección “Dispositivos conectados”, “Clientes DHCP” o similar.

Revisar la lista de equipos, donde se pueden observar nombres, direcciones MAC y consumo de datos.

La identificación de dispositivos desconocidos en esta lista puede indicar la presencia de accesos no autorizados a la red WiFi.

En los sistemas de red tipo mesh, como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco, las aplicaciones de cada fabricante permiten supervisar la conexión de dispositivos y realizar bloqueos de forma directa.

En equipos con sistema operativo Windows, también es posible consultar la actividad de red mediante herramientas internas del sistema.

El acceso a esta información se realiza presionando Ctrl + Shift + Esc, ingresando a la pestaña “Rendimiento” y seleccionando “Usuarios de red” para visualizar los dispositivos conectados y su uso de conexión Shutterstock - Shutterstock

El acceso a esta información se realiza presionando Ctrl + Shift + Esc, ingresando a la pestaña “Rendimiento” y seleccionando “Usuarios de red” para visualizar los dispositivos conectados y su uso de conexión.

Entre los indicadores que pueden sugerir accesos no autorizados se encuentran:

Reducción repentina de la velocidad de internet sin incremento de dispositivos propios.

Incremento en el consumo de datos sin una causa identificada.

Actividad del router sin cambios realizados por el usuario.

Alertas de acceso inusual en aplicaciones del proveedor de internet.

Fallos o interrupciones al conectar nuevos dispositivos.

Estas situaciones pueden presentarse con mayor frecuencia en entornos con alta densidad de redes, donde múltiples conexiones cercanas aumentan la posibilidad de accesos no autorizados.

Acciones para bloquear accesos no reconocidos

En caso de detectar dispositivos desconocidos en la red, se pueden aplicar diferentes medidas de seguridad:

Cambiar la contraseña del WiFi por una clave con combinación de letras, números y símbolos.

Acceder a la configuración del router para eliminar dispositivos no reconocidos cuando la opción esté disponible.

Activar protocolos de seguridad como WPA2 o WPA3 y desactivar WPS.

Ocultar el nombre de la red (SSID) si el equipo lo permite.

Mantener actualizado el firmware del router.

Configurar filtros por dirección MAC para permitir únicamente dispositivos autorizados.

La revisión periódica de la red WiFi y la actualización de contraseñas son medidas que contribuyen a reducir el riesgo de accesos no autorizados Pixabay

Recomendaciones de seguridad en redes domésticas

La revisión periódica de la red WiFi y la actualización de contraseñas son medidas que contribuyen a reducir el riesgo de accesos no autorizados. El monitoreo constante de los dispositivos conectados permite mantener el control sobre el uso de la conexión y mejorar la estabilidad del servicio.

Cuando persisten inconvenientes de seguridad o acceso, se recomienda contactar al proveedor del servicio de internet para recibir asistencia técnica especializada.

Por María Camila Salas Valencia