Qué es el sexting: tips para mujeres y hombres en tiempos de cuarentena

Que no podamos vernos en persona no significa que no podamos conectar desde el lado más caliente. Mirá estos tips para hacer sexting. Crédito: Unsplash

Sofía Orsay Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2020 • 10:23

El distanciamiento social y su cuarentena está cambiando cómo nos relacionamos y tenemos sexo, haciendo que nos volvamos más creativos. ¿La premisa? Que no podamos vernos cara a cara, no significa que no podamos conectar desde nuestro lado más hot. Hasta el propio Alberto Fernández respaldó la práctica del sexting .

¿Qué es el sexting?

No se trata solo de mandar fotos o videos sensuales, sino también involucra mantener conversaciones (habladas por cámara o tipiadas) a través de un medio virtual, nos dice Mercedes Suarez, psicóloga y sexóloga.

Si te intriga mantener este tipo de conversaciones pero te da inseguridad, o no sabés cómo generarla, conviene empezar de a poco. "Como cualquier encuentro sexual con alguien, puede generar ansiedades. Por eso, conversar antes sobre otros temas puede ayudar. También, si no te sentís cómodo o cómoda usando lenguaje muy explícito desde el comienzo, elegí palabras que se sientan bien, y dejá que las cosas se calienten lentamente. La idea es animarte a jugar y dejarte llevar con esa conversación sexy, que puede terminar en fotos y videos, o no", continúa Suarez.

Antes de hacer sexting

Es importante que consideres algunos aspectos claves para mantener tu seguridad y la de tu compañero de sexting:

El consentimiento ante todo. Siempre, pero siempre, testeá las aguas antes de mandar un mensaje o foto con contenido sexual, para asegurarte que la otra persona esté dispuesta y de humor para recibirlo.

Siempre, pero siempre, testeá las aguas antes de mandar un mensaje o foto con contenido sexual, para asegurarte que la otra persona esté dispuesta y de humor para recibirlo. Elegí bien con quién. Como la persona a la que le envíes tus fotos, videos o mensajes va a tener acceso a ese material, siempre se asume un cierto riesgo. "Si es alguien que ya conocés y en quien confiás el riesgo es menor que con alguien desconocido o que conociste a través de una red social", advierte la sexóloga. Una forma simple de exponerte un poquito menos puede ser no mostrar tu cara o razgos fáciles de identificar, como tatuajes.

Como la persona a la que le envíes tus fotos, videos o mensajes va a tener acceso a ese material, siempre se asume un cierto riesgo. "Si es alguien que ya conocés y en quien confiás el riesgo es menor que con alguien desconocido o que conociste a través de una red social", advierte la sexóloga. Una forma simple de exponerte un poquito menos puede ser no mostrar tu cara o razgos fáciles de identificar, como tatuajes. Volvete techie. ¿Dónde se guardan las fotos en tu teléfono? ¿Se almacenan en la nube u online? ¿Hay otras apps en tu dispositivo que copien tus fotos automáticamente para guardarlas, tal como Google Photos? Es importante que sepas estas respuestas para que puedas borrarlas cuando quieras. Además, quizás quieras elegir alguna app que priorize la privacidad como Dust, Confide o Signal.

Quiero empezar, pero ¿qué digo?

No hace falta ser escritor de novelas eróticas para poder mantener una conversación picante. Si te faltan ideas, probá con estos tips que provee Suárez:

Me acuerdo cuando. Una forma fácil de empezar es recordar alguna situación en la que hayan estado juntos y la hayan pasado bien. Intentá describir paso a paso lo que hicieron y cómo se sintió. Si a vos te excita lo que estás diciendo, probablemente a la otra persona también.

Una forma fácil de empezar es recordar alguna situación en la que hayan estado juntos y la hayan pasado bien. Intentá describir paso a paso lo que hicieron y cómo se sintió. Si a vos te excita lo que estás diciendo, probablemente a la otra persona también. Tengo puesto. Contale al otro las prendas de ropa que tenés puestas, o que te vas sacando.

Contale al otro las prendas de ropa que tenés puestas, o que te vas sacando. Me imagino que estás acá, y hacés. Describí tu fantasía de qué pasaría si estuvieran juntos.

Describí tu fantasía de qué pasaría si estuvieran juntos. Una película de a dos. Elijan un film porno y mírenla juntos, a distancia. La conversación va a fluir sola.

Elijan un film porno y mírenla juntos, a distancia. La conversación va a fluir sola. Seguir las instrucciones. Por turnos, díganle al otro lo que tiene que hacer: acariciarse, sacarse una prenda, etc. Cuenten cómo se sienten o compartan fotos que prueben que están cumpliendo las instrucciones al pie de la letra.

Por turnos, díganle al otro lo que tiene que hacer: acariciarse, sacarse una prenda, etc. Cuenten cómo se sienten o compartan fotos que prueben que están cumpliendo las instrucciones al pie de la letra. ¿Cuál es tu fantasía? Cuéntense esas cosas que les gustaría hacer.

Cuéntense esas cosas que les gustaría hacer. Si todo falla, recurran a las novelas eróticas. Desde leer en voz alta a robarse parte del lenguaje, ¡todo vale!

El sexting es más que un juego

Según Suarez, practicar sexting puede ayudar a alimentar una de las dos partes que componen a la sexualidad, que no es puramente física.

"Para tener una buena relación sexual, se necesita tanto estimulación física como predisposición psicológica y emocional. Es esta última parte la que solemos tener menos desarrollada, y explorar y jugar con nuestra mente a través del sexting puede sumarnos mucho", dice.

Y ante todo, la sexóloga nos recuerda: "siempre que haya consentimiento y respeto en la sexualidad, vale todo".

Profesional consultada: @mechisuarezpsi