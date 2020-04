Coronavirus tips: ¿la cuarentena mata a la libido?

La cuarentena obligatoria atenta contra el deseo sexual Crédito: Pixabay

Está probado científicamente que el sexo es bueno para nuestra salud en general: beneficia la salud cardiovascular, mantiene fuerte el sistema inmune y disminuiría las posibilidades de contraer cáncer de próstata, entre otras ventajas. Y qué mejor ocasión que la cuarentena para satisfacer ese deseo.

Sin embargo y a pesar de las bondades de las relaciones sexuales, no todos se habrían puesto 'cachondos' durante estos días de confinamiento y, lejos de querer sexo, prefieren optar por el distanciamiento social hasta con la pareja.

Según la Lic. Mariana Kersz, sexóloga, se esperaba que las parejas tuviesen más relaciones sexuales durante la cuarentena obligatoria , al encontrarse más relajados, con menos responsabilidades a lo largo del día y con más tiempo ocioso para conectar con el otro.

"Sin embargo está ocurriendo específicamente lo contrario: las parejas se empiezan a preguntar qué ocurre con su libido. Y la explicación hunde sus raíces en una cuestión muy sencilla, pero poco conocida: el deseo sexual no es espontáneo. No porque alguien conviva con su pareja 24/7 el deseo emerge naturalmente. Por el contrario, el deseo es un impulso, y se basa en el circuito de la conquista. Cuando esa conquista está aplanada, también lo está el deseo", explica la directora de Clínica de Parejas .

En criollo: si lo que quiero está siempre al alcance (y en pijama todo el día) no hay conquista ni búsqueda posible, por lo tanto, es lógico que las ganas de intimar estén en declive.

"Las parejas que me consultan en estos días suelen tener planteos del estilo: 'antes de la cuarentena teníamos relaciones dos veces por semana, pero desde que empezó el confinamiento lo hicimos una o dos veces nada más'", cuenta la sexóloga y opina que es lógico que se de este desencuentro íntimo porque al verse continuamente, no tener espacios individuales, no poder generar misterio y muchas veces verse sobrepasados con las tareas de la casa, el cuidado de los chicos y las actividades laborales -o el estrés de no tenerlas-, todo esto genera una disminución en el deseo sexual y más dificultad para conectar con el otro.

¿Cómo repercute la pandemia en la libido de las personas?

Kersz invita a imaginar al deseo sexual como la punta de un gran iceberg. Debajo de la superficie del mar nos vamos a encontrar con:

Factores orgánicos que ayudan a que el deseo se desarrolle: hormonas equilibradas, una alimentación saludable, un buen estado físico, sedentarismo, entre otros.

Cuestiones emocionales: la autoestima, el amor propio, la seguridad en uno mismo, la confianza personal y más.

Cuestiones vinculares que tienen que ver con el compromiso, el amor, la intimidad y la búsqueda de espacios para la pareja.Para la sexóloga, esta situación social que estamos viviendo afecta a todos los estratos del iceberg:

Impacta a nivel hormonal, al activar hormonas relacionadas con el estrés y el estado de alerta, el miedo y la ansiedad.

Afecta en lo individual, porque la autoestima se ve afectada, los logros académicos y/o profesionales son puestos en pausa, etc.

Y también abarca lo vincular, ya que al estar las 24 horas del día con la misma persona, sumado a las tareas que antes estaban delegadas o tercerizadas como la educación de los hijos, los quehaceres domésticos y más actividades "que generan una sobrecarga indeseable en el aparato psíquico y repercuten de lleno en la líbido de las personas, que muchas veces ocupan -y con razón- el tiempo pensando en cómo van a pagar el alquiler antes de pensar en una cuestión aparentemente superficial como es tener relaciones sexuales", específica.

"Por supuesto sabemos que esto no es así, pero en este entorno donde la prioridad es la vida y el cuidado de la familia, es comprensible que la sexualidad pase a un plano secundario", concluye la Lic. Mariana Kersz.

¿Y si la cuarentena aumentó el deseo sexual?

En la vereda de enfrente están quienes tienen más ganas que nunca de tener sexo. Para estas personas, probablemente, la cuarentena ha sido un giro refrescante en su rutina diaria, explican desde Psychology Today .

Están quienes, al no tener que levantarse temprano para ir al trabajo y por lo tanto, sentirse más descansados, sienten más ganas de intimar. O los que pasar más tiempo en familia (que a lo mejor no es posible durante la rutina habitual), lo hace sentir más felices y por ende, con mayor deseo. Y también, hay personas para las cuales el sexo y el orgasmo son una forma de liberación física y psicológica.