Qué es y cómo se trata la mitomanía: el trastorno que genera mentir de manera compulsiva

escuchar

Corría 1993 cuando Jean Claude Romand, un ciudadano francés, ocultó durante 18 años una doble vida: engañó a todos los que lo rodeaban diciendo que era un médico que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, cuando la mentira salió a la luz, descrubrieron que Claude había matado a su esposa, a sus dos hijos y a sus padres, tal como cuenta el libro El adversario, de Emmanuel Carrere.

Así como este, existen miles de casos de personas que padecen mitomanía: una patología que hace que la persona pueda mentir de manera compulsiva. Sin embargo, no es un trastorno que se deba pasar por alto. El psicoterapeuta Jair Luján respondió las dudas más comunes sobre la mitomanía.

¿Qué es la mitomanía?

La mitomanía es considerada un trastorno psicológico, en el cual hay un patrón de mentiras, exageraciones, inventos de manera compulsiva y recurrente. No es la mentira usual ni la que la persona a veces puede exagerar, sino un patrón de conducta constante, medible y que altera las dinámicas que se tiene en su vida cotidiana.

(Imagen ilustrativa). La mitomanía es un trastorno psicológico basado en un patrón constante Unplash

¿Cuáles son las causas de la mitomanía?

No se sabe cuáles son las causas definidas. No obstante, en muchas ocasiones se puede considerar que está relacionado con traumas que ocurrieron en la niñez, a ciertas necesidades de atención o a un trastorno de personalidad. A veces, una persona que consume sustancias o que tiene el autoestima baja también puede desencadenar mitomanía. Depende mucho del diagnóstico que se le otorgue.

¿Es considerada como un trastorno de la personalidad?

No. La mitomanía puede ser diagnosticada por sí misma, como parte de un trastorno psicológico propio, pero muchas veces está acompañado con un trastorno de la personalidad, en la que la persona también es mitómana.

¿Cuáles son los tipos de mitomanía?

No existen tipos de mitomanía, sino que se analizan las conductas de la persona. En el análisis del individuo, lo que se hace es ver si hay algún otro tipo de diagnóstico que pueda explicar la mitomanía. Por ejemplo, se tiene que descartar causas orgánicas, como alguna enfermedad en el cerebro o algún tipo de enfermedad física.

También se debe descartar que sea por consumo de drogas, etc. Formalmente, diferentes tipos de mitomanía están más ligadas a la conducta en general de la persona. La persona mitómana es consciente de que está mintiendo, pero no puede parar la confusión o no ve la necesidad de hacerlo, pese a que muchas veces estas mentiras tienen consecuencias negativas.

¿La mitomanía tiene cura?

No tiene cura, pero sí un tratamiento con diferentes tipos de terapias. Muchas veces, la terapia cognitivo-conductual ayuda bastante, porque lo que se hace es analizar con el individuo las razones detrás de este tipo de conducta tan compulsiva.

A veces, se recomienda también tratamiento psiquiátrico a través de medicación, si se sospecha que la mitomanía está relacionada con algo más grave. Si es así, se debe sacar una cita con un psiquiátra para que lo pueda tratar farmacológicamente. Pero la idea es analizar el origen de estas compulsiones.

¿Cómo es una persona mitómana en las relaciones interpersonales?

Muchas veces, debido a la naturaleza de la mitomanía, se le complica bastante tener relaciones interpersonales porque las personas en su entorno se van a dar cuenta de las mentiras. Puede ser que no al inicio, pero, eventualmente, las personas se dan cuenta y empiezan a confrontarla.

(Imagen ilustrativa). Debido a la naturaleza de la mitomanía, se complica tener relaciones interpersonales Unplash

Lo que va a hacer la persona con mitomanía es construir mentiras más elaboradas para cubrir las mentiras que se descubrieron. Esto es parte de las compulsiones de la mitomanía y termina deteriorando sus relaciones interpersonales y profesionales.

¿Cuál es la mejor manera de entablar relaciones sanas?

Es complicado establecer una dinámica con una persona con mitomanía. Luján recomendó lo siguiente:

Entender. Hay que tener presente que la persona que tiene este trastorno a la salud mental tiene un problema ahí. Entonces, no lo hace a propósito.

Hay que tener presente que la persona que tiene este trastorno a la salud mental tiene un problema ahí. Entonces, no lo hace a propósito. Apoyar. Hay que apoyarlo en su proceso de terapia, aconsejarlo y escucharlo, para que no sea un proceso tan complicado de sobrellevar.

Hay que apoyarlo en su proceso de terapia, aconsejarlo y escucharlo, para que no sea un proceso tan complicado de sobrellevar. Establecer límites saludables. Desde el inicio, debemos mantener estos límites, independientemente de las mentiras que pueden existir. Intentar mantener la comunicación más abierta posible.

Desde el inicio, debemos mantener estos límites, independientemente de las mentiras que pueden existir. Intentar mantener la comunicación más abierta posible. Si es que no quiere, motivarla a ir a terapia. El tema de la salud mental es bastante complejo y se actualiza constantemente. Esta puede ser mejorada con la ayuda correcta, por ello siempre tratemos de motivar a la persona a buscar ayuda.

El Comercio (Perú)