Qué quiere decir la frase: “No construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70”

Con el paso de los años, las prioridades y la manera de pensar el futuro suelen cambiar de forma constante. Lo que en un momento de la vida parece un desafío imprescindible pierde sentido tiempo después, cuando las circunstancias personales, familiares o económicas se transforman. Esa reflexión quedó resumida en una frase que en los últimos tiempos ganó popularidad: “No construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70”.

Según la revista Men’s Health, esta expresión no debe interpretarse como una regla rígida sobre lo que una persona hace a determinada edad. Por el contrario, el mensaje invita a pensar si los proyectos que se emprenden se ajustan al momento vital actual y a evaluar el tiempo, el esfuerzo y los recursos que cada iniciativa demanda.

La primera frase tiene invtia a reflexionar sobre si un proyecto de esa magnitud coincide con las prioridades de ese momento (Fuente: Pexels)

La primera parte de la frase hace referencia a la construcción de una vivienda. Desarrollar una casa implica una inversión económica importante, meses de planificación y un proceso que, en muchos casos, se extiende durante años. Desde esa perspectiva, el mensaje propone reflexionar sobre si un proyecto de tal magnitud coincide con las prioridades de ese momento o si se convierte en una fuente de preocupación más que de satisfacción.

La segunda imagen se centra en plantar un árbol. En este caso, el significado es principalmente simbólico, dado que un árbol necesita mucho tiempo para crecer y desarrollarse. La idea apunta a aquellos proyectos cuyos resultados solo se aprecian a largo plazo y plantea la importancia de considerar el horizonte temporal antes de asumir compromisos. Sin embargo, esta interpretación admite otra lectura. Plantar un árbol representa un gesto pensado para dejar un legado, una acción destinada a beneficiar a las generaciones futuras aunque quien lo haya plantado no llegue a disfrutar plenamente de sus frutos.

La tercera frase utiliza la costura como una metáfora de las tareas y preocupaciones materiales que ocupan tiempo y energía Dimenshteyn - (Fuente: Pexels)

Por último, la referencia a coser ropa a los 70 años utiliza la costura como una metáfora de las tareas y preocupaciones materiales que ocupan tiempo y energía. La reflexión invita a dar mayor espacio a aspectos como el bienestar personal, los vínculos con los seres queridos y las experiencias que aportan satisfacción. En definitiva, el sentido de la frase no pasa por establecer límites vinculados con la edad, sino por recordar que las prioridades evolucionan con el tiempo.

Cada etapa de la vida presenta desafíos y oportunidades diferentes, por lo que también cambian los proyectos que vale la pena impulsar y el significado que cada persona les otorga. La clave reside en la capacidad de adaptar los objetivos vitales al presente, sin quedar atados a estructuras rígidas que no consideran la realidad personal, el contexto económico o el horizonte de vida. Así, la sentencia funciona como un ejercicio de introspección que cuestiona el valor de la inversión personal según la instancia que cada individuo atraviesa hoy, evitando cargas innecesarias que limitan el disfrute, la conexión afectiva o el aprovechamiento genuino del tiempo en la madurez.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA