Qué significa escuchar un pitido en el cerebro cuando no hay una fuente de sonido externa, según los médicos

¿Le ha pasado que escucha un zumbido en el cerebro o los oídos de un momento a otro? Este sonido se conoce como tinnitus o acúfenos y es muy común escucharlo.

Este pitido no proviene de ninguna fuente externa; no se sabe exactamente qué causa este sonido, pero, según expertos de MedlinePlus, “puede ser un síntoma de casi cualquier problema auditivo”.

¿Por qué el cerebro crea un sonido que no existe?

La causa más habitual es el daño en las células ciliadas del oído interno (cóclea). Estas pequeñas células convierten las ondas sonoras en señales eléctricas que viajan al cerebro.

Posibles causas del zumbido

Problemas auditivos: infección, cera en el oído, pérdida de la audición, problemas en la trompa de Eustaquio.

Exposición a ruidos fuertes: si estuvo en un concierto, escuchó pirotecnia o estuvo con el equipo de sonido alto.

Estrés o cansancio severo: la presión arterial baja o alta, combinada con la fatiga, ansiedad o estrés, puede causar estos sonidos.

Deterioro por envejecimiento.

Tensión física: problemas en la mandíbula o rigidez muscular en el cuello.

La presión arterial baja o alta, combinada con la fatiga, ansiedad o estrés, puede causar estos sonidos Shutterstock

¿Cómo quitar el pitido en la cabeza?

Expertos recomiendan relajar la mandíbula con un masaje, destensar los hombros y el cuello con movimientos circulares; esto hará que se destensen y el zumbido desaparezca.

Otro método es taparse por unos segundos los dos oídos; si tiene cera dentro de ellos, se quitará el pitido en segundos.

Utilice ruido blanco, como un ventilador o sonidos de la naturaleza; además, si constantemente tiene audífonos, es recomendable no colocar el sonido a gran volumen.

¿Cuándo consultar al médico?

Si este sonido persiste o se agudiza por un periodo más largo, es prioritario consultar con un experto para hacer un examen de los oídos y descartar gravedad o infección.

Si tiene una pérdida auditiva repentina, siente mareo o entumecimiento, debe consultar con un experto en atención médica.

Por Álvaro Richard Real Martínez