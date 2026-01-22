El historiador Charlie López detalló las raíces históricas de diversos modismos, entre ellos la expresión "brillar por su ausencia". El autor de Somos lo que decimos analizó las piezas que integran la literatura oral, su explicación y permanencia a través de las generaciones.

Qué significa la frase “brillar por su ausencia”

Esta expresión remite a la costumbre de los antiguos romanos de exhibir los retratos de los antepasados y deudos del difunto durante las ceremonias funerarias a modo de homenaje. El historiador narró que en los funerales de Junia faltaron las imágenes de su esposo Casio y de su hermano Brutus.

Estos dos hombres fueron los asesinos de Julio César. La falta de sus retratos resultó evidente para todos los presentes en el acto. López aseguró: “Las palabras de Tácito para referirse a este hecho recién se hicieron populares a mediados del siglo XVIII”.

El uso de esta frase indica de manera irónica que alguien no se encuentra en el lugar donde los demás esperan su presencia. Las palabras del historiador romano para describir el suceso se tradujeron siglos después y ganaron un espacio en el lenguaje cotidiano. El modismo sobrevive gracias a la relevancia del acontecimiento histórico al que hace referencia.

Tácito registró la falta de los retratos de Casio y Brutus en los funerales de Junia Shutterstock

Qué otra frase tiene una explicación histórica

La frase “estar en Babia” surgió en la Edad Media y refiere a una localidad de la provincia de León, en España. Los reyes de León elegían ese paraíso natural para alejarse de las intrigas palaciegas y los problemas de la corte.

En ese lugar abundaban los ríos de agua cristalina, las praderas verdes y la buena caza. Cuando los súbditos preguntaban por el paradero del monarca, los servidores respondían que el rey estaba en Babia. Esta respuesta indicaba que el soberano se encontraba distante de la realidad y fuera del alcance de los problemas administrativos.

En el presente, la sociedad emplea el término para identificar a los que se distraen o se encuentran ajenos de sus verdaderas obligaciones. El dicho conserva su vigencia para describir a las personas que permanecen aisladas de su entorno inmediato.

Los reyes de León buscaban refugio en Babia para evitar las intrigas de la corte Shutterstock

“No hay moros en la costa” es otra expresión que recuerda un suceso histórico. La advertencia se vincula con la zona mediterránea de España en los tiempos previos al siglo XV. Los piratas berberiscos del noroeste de África atacaban con frecuencia las regiones de Valencia y Murcia.

Estos invasores saqueaban los pueblos, destruían las propiedades y tomaban rehenes para pedir rescate. Los pobladores construyeron numerosas torres sobre la costa para vigilar el horizonte marino.

Los centinelas gritaban la frase ni bien divisaban las velas de los barcos enemigos. El aviso incluía el encendido de antorchas y el sonido de las campanas para organizar la defensa de la población. La expresión señala en la actualidad la presencia de alguien que representa algún tipo de peligro o una persona que no debe escuchar una conversación privada.

La expresión "costar un ojo de la cara" se utiliza actualmente para remarcar el alto costo de un bien comerciable Freepik

“Costar un ojo de la cara” es un modismo que nació durante la conquista de América y refiere a un accidente que sufrió el súbdito de Carlos I, Diego de Almagro. El hombre perdió un ojo por el impacto de una flecha durante la toma de una fortaleza inca.

Al regresar a España, Almagro relató al rey que la defensa de los intereses de la corona tuvo un precio físico muy alto. El uso coloquial de la frase refiere a las cosas que resultan muy caras o que demandan un gran sacrificio.

