¿Para qué sirve tirar jugo de limón y bicarbonato en las rejillas del baño? Una mezcla popular que promete neutralizar olores y combatir la humedad

En muchos hogares, el origen de los malos olores no está a la vista. Basta con entrar al baño después de una ducha caliente para notar ese aroma persistente a humedad que parece no desaparecer, incluso después de una limpieza profunda. En la mayoría de los casos, el problema se esconde en las rejillas, un punto silencioso donde se acumulan residuos día tras día.

Las rejillas del baño suelen acumular humedad y residuos. iStock

Estas superficies, presentes tanto en baños como en cocinas, concentran restos orgánicos, grasa, sarro y humedad constante. Con el tiempo, esa combinación crea un entorno ideal para la proliferación de bacterias y hongos, responsables no solo del mal olor, sino también del deterioro de los desagües y de un ambiente menos higiénico dentro del hogar.

Un truco que combina naturaleza y ciencia

Dentro de las prácticas de limpieza ecológica, una mezcla sencilla ha ganado popularidad por su efectividad: el uso conjunto dejugo de limón y bicarbonato de sodio. Se trata de ingredientes comunes, económicos y ampliamente utilizados en tareas domésticas por sus propiedades naturales.

El limón aporta ácido cítrico, un compuesto con capacidad desengrasante y acción antibacteriana. Su bajo pH permite actuar sobre restos de grasa y depósitos minerales que suelen adherirse a las superficies húmedas. El bicarbonato, por su parte, funciona como un abrasivo suave que ayuda a desprender suciedad sin dañar materiales y, además, neutraliza los olores.

Cuando ambos se combinan, se produce una reacción efervescente visible. Ese burbujeo no es solo un efecto llamativo, permite que la mezcla penetre en los pequeños orificios de las rejillas, facilitando el desprendimiento de residuos que no siempre salen con el lavado tradicional.

El limón y el bicarbonato son ingredientes comunes en el hogar. iStock

Diversos estudios citados en publicaciones especializadas en higiene ambiental han señalado que la interacción entre ácidos orgánicos y agentes alcalinos suaves puede reducir la carga microbiana en superficies domésticas húmedas, especialmente aquellas con poco flujo de aire.

¿Qué beneficios tiene esta práctica en el hogar?

El principal efecto es la eliminación de los malos olores asociados al desagüe y a la humedad. Al actuar sobre las bacterias que los producen, el ambiente mejora de forma notable en pocos minutos.

También contribuye a remover grasa acumulada, especialmente en rejillas de cocina, y a disminuir la formación de moho, frecuente en espacios cerrados y con presencia constante de agua. Al no dejar residuos químicos, se convierte en una alternativa segura para hogares con niños o mascotas.

Además, su uso regular ayuda a mantener los conductos limpios, lo que puede prevenir obstrucciones leves y prolongar el buen estado de las instalaciones sanitarias.

Los trucos caseros ganan espacio en la limpieza diaria. iStock

¿Cómo aplicarlo y cada cuánto hacerlo?

La aplicación es sencilla. Se recomienda espolvorear bicarbonato de sodio directamente sobre la rejilla seca y luego verter lentamente el jugo de un limón recién exprimido. La mezcla comienza a reaccionar de inmediato.

Tras dejar actuar entre 15 y 20 minutos, se puede frotar con un cepillo o esponja para desprender la suciedad acumulada. El proceso finaliza con agua caliente, que ayuda a arrastrar los residuos hacia el desagüe.

Precauciones a tener en cuenta

Aunque se trata de una mezcla natural, su uso debe ser moderado. En superficies delicadas como mármol o materiales esmaltados, el ácido del limón y la acción abrasiva del bicarbonato pueden generar desgaste. Por eso, se recomienda probar primero en una zona poco visible.

No todos los materiales reaccionan igual a los limpiadores caseros. iStock

Más allá de su sencillez, este tipo de prácticas refleja una tendencia creciente hacia limpiezas más conscientes, donde pequeñas acciones cotidianas ayudan a mantener el hogar higiénico sin recurrir a productos agresivos. En un espacio donde la humedad es inevitable, atender esos detalles invisibles puede marcar la diferencia entre un baño que solo parece limpio y uno que realmente lo está.