¿Qué significa ser sapiosexual?

Sophie Marceau es una de las estrellas de cine de origen francés que se hizo más que nada conocida por el trabajo que realizó en las décadas del 1980 y de 1990, cuando protagonizó las películas Corazón Valiente, Anna Karenina y las dos entregas de La Boum. En el último tiempo quedó más por debajo del radar, pero porque en los últimos 10 años estuvo centrándose en hacer films en Francia, además de desempeñarse como directora y escritora.

Sophie Marceau presentó su libro La Souterraine y se sinceró acerca de su orientación sexual (Fuente: Instagram/@sophiemarceau)

Sin embargo, volvió a ser noticia cuando reveló que se autodefine como sapiosexual el pasado 10 de mayo. Durante una entrevista al medio galo Liberation en la cual estaba promocionando su nuevo libro de poesías, fábulas y relatos La Souterraine (La clandestinidad), la actriz señaló que con 56 años le atraen las personas por cómo piensan. Fue la primera vez en su carrera que compartió una parte de su intimidad, más allá de darse a conocer su rol de madre de dos hijos y los tres matrimonios que tuvo.

Además, la ex chica Bond aseguró que lo que más le atrae de una persona es su intelecto y no tanto los aspectos superficiales. Es por ello que puede tener una relación afectiva, ya sea con un hombre o con una mujer, donde prima el conocimiento. Estas declaraciones tuvieron una gran repercusión a nivel mundial y llamaron la atención de muchas personas que no conocían el término.

¿Qué es la sapiosexualidad?

A las personas sapiosexuales les pesa más la inteligencia de la otra persona sobre su género o su apariencia física Zamrznuti tonovi - Shutterstock

Según su definición, la sapiosexualidad es una identidad sexual por la cual una persona siente atracción sexual y/o romántica hacia las personas en función de su inteligencia cognitiva y/o emocional. Esto no significa que los sapiosexuales no valoren el físico de otras personas, pero para ellos tiene mucho peso el nivel de inteligencia de la otra persona a la hora de enamorarse. Este es independiente del género o sexualidad del otro, ya que valoran más el vínculo o conexión intelectual.

Cabe destacar que no se trata de una orientación sexual, sino que es una particularidad tanto de heterosexuales como homosexuales u otras preferencias de este tipo. De todos modos, aunque no hay estudios que lo respalden, se suele ver más en las mujeres que los hombres.

Las personas que se identifican con esta identidad sexual encuentran una atracción genuina en el carisma, en el alto nivel de inteligencia y la curiosidad constante por saber más. Suelen buscar personas altamente inteligentes y que puedan mantener un diálogo interesante. En ese sentido, los sapiosexuales pueden utilizar la conversación como un juego sexual.

El concepto de sapiosexual se volvió más conocido en esta década a partir de que varias personas famosas revelaron que se identificaban con esta característica, puesto que se sentían cómodos a la hora de encontrar una pareja por su intelectualidad, independientemente de su sexo o género. Este es el caso del músico británico Mark Ronson, el conductor de televisión mexicana Marco Antonio Regil y la poetisa estadounidense Mercedes Acosta.

Hoy en día, se podría considerar a Marilyn Monroe como sapiosexual

Hoy en día se considera que este era el caso de Marilyn Monroe, muy adelantada a su época, que 60 años atrás advirtió que Albert Einstein le parecía seductor. Además, llegó a remarcar que, a la hora de conformar una pareja, le era importante que la persona leyera.

