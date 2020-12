Watafak es un vulgarismo o acrónimo que se utiliza para expresiones de asombro y también para insultos; el oigen del término y detalles en esta nota Crédito: Shutterstock

Watafak es un vulgarismo inglés que significa "What the fuck" y es usado frecuentemente por los adolescentes en sus redes para expresar su asombro o desacuerdo frente a una situación o comentario.

Watafak se puede traducir como: "¿Qué diablos?, ¿qué demonios?" Y también "¿pero qué me estás contando?" Entre otras formas más de darle un significado. Su utilización corresponde principalmente a países del Caribe y Latinoamérica.

Tanto en YouTube y prácticamente como en el resto de las redes sociales esta expresión ya está plagada. Por ser el medio que más se emplea en la actualidad para comunicarse y debido a la necesidad de ahorrar tiempo a la hora de escribir tantas palabras en el celular, surgen estas nuevas series de siglas o acrónimos que expresan emociones cotidianas.

¿Qué significa watafak en español?

Las siglas WTF quieren decir "What The Fuck" y traducido al castellano quiere significar algo similar a:

"¿Pero qué demonios?" que es la versión más suave.

"¿Pero qué.? se utiliza una palabra entre suave y fuerte.

Bien "¿pero qué.?" es la versión más fuerte usando una palabra grosera.

¿De dónde surge watafak?

Es un fenómeno que surge principalmente de los usuarios más jóvenes. Se fue utilizando de a poco y constantemente en el teclado del celular para abreviar el sentimiento de su significado.

De este modo, quienes lo usan se pueden comunicar mucho más rápido. Watafak de forma abreviada "WTF" surge en Estados Unidos y en poco tiempo se fue extendiendo por todo el mundo.

Se debe recordar que esta abreviación no está muy bien vista ya que al traducirla al español se sabe que puede ofender y hasta herir a una persona que lo lee.

Una vez que se conoce el significado de watafak o WTF también se puede observar es una expresión que habitualmente manifiesta como:

Una gran sorpresa

Indignación

Molestia

Incredulidad

Una exclamación ante una situación inverosímil, absurda o irritante.

Y hasta desconcierto por parte de la persona que lo escribe.

Esta es la razón por la que muchas veces se utiliza y no ofende como usualmente se cree. Asimismo, hay que tener en cuenta que siempre cambiará de acuerdo al "tono en cómo se emplea el término".

Otras expresiones se reducen a siglas o acrónimos por su fuerte contenido. Tal es el caso de "GTFO" ("get the fuck off"), que quiere decir algo similar a "fuera de aquí".

La realidad es que este tipo de acrónimos con cierto componente de agresividad se compactan en siglas y, así, evitan ser tan directos o descarados con la intención del mensaje.

En conversaciones informales es usual que se apliquen a modo de chiste, burla suave o comentario irónico, sin necesariamente apelar a su sentido estricto o significado literal.