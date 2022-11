“¿Qué somos?”: le hicieron esa pregunta en medio de una “cita” y su respuesta generó el desenlace más inesperado

escuchar

Una sola frase puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una cita, sobre todo cuando ambas personas no van con el mismo interés romántico. Esto le sucedió a Patricia, una usuaria de TikTok, quien reveló en un video que el chico con el que salió a comer en un restaurante en Lima, Perú, la abandonó con la excusa de ir al baño, pero que pasados 30 minutos aún no había regresado.

La tiktoker aclaró que ella salió a comer con el joven solo en plan de amigos, pero al parecer, para él la cita iba más allá, por lo que mientras comían el joven le preguntó: “¿Qué somos?”, a lo que Patricia respondió “amigos”.

Su cita se retiró del restaurante por un insólito motivo

La joven mostró que se quedó sola en la mesa del restaurante, aún con medio plato de comida y sin señales del joven. ”Cuando le dices que solo son amigos”, colocó en la descripción del video, que en una semana acumuló más de 1,7 millones de reproducciones.

Para la mayoría de sus seguidores la reacción del joven se debe a la respuesta de Patricia, por haberlo dejado en la friendzone o “zona de amigos”. Sin embargo, algunos usuarios especularon que la respuesta a la situación estaba en otro inesperado lugar: el muchacho en realidad no llevaba dinero para pagar la cuenta, por lo que se recién retiró cuando ya había finalizado de comer.

En el video, de hecho, se ve que mientras la joven aún tiene papas fritas y arroz en el plato, el del joven está vacío. Sumado a que tampoco dejó anteojos, llaves o alguna pertenencia en su mesa para saber que iba a regresar del baño.

Otros usuarios comentaron: “Yo también me hubiera ido”, “El chico: O sea que esta cita no tiene sentido *desaparece*”, “Se olvidó la cartera suele pasar”, “Se fue al baño de afuera”.

La mujer relató lo sucedido en su cuenta de TikTok

Es francés, tuvo su primera cita en EE.UU. y dejó el restaurante sin saludar por una insólita razón: “No puede ser”

Por otra parte, un francés residente en Estados Unidos compartió hace poco cómo fue el “desastre de primera cita” que lo llevó a salir de un restaurante en su encuentro con una mujer norteamericana.

El actor y modelo Renan Pacheco acumula más de 1,4 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, en donde comparte sus diferentes experiencias en Los Ángeles (@iamrenanpacheco). Constantemente aparece en situaciones en las que le pregunta a los americanos por qué tienen ciertas costumbres, como la de dejar propinas. En un clip que suma más de 17,6 millones de reproducciones compartió todo lo que ocurrió en su primera cita en Estados Unidos y dejó atónitas a varias personas.

En inglés y con su marcado acento francés, Renan comenzó: “Tuve mi primera cita con una mujer americana y fue un desastre”. Para todos los seguidores que están pendientes de su contenido en la red social, el actor explicó cómo transcurrió el encuentro en un restaurante con una chica identificada como Kimberley: “No es mi nombre favorito, pero en fin. Es guapa, así que nos sentamos, tomamos el menú, me mira a los ojos y me dice que no come gluten”.

Esa respuesta habría perturbado al influencer, que en su video recordó su reacción inicial y recreó las palabras que pronunció durante su cita: “¿No comes glutén? ¿Cómo no vas a comer gluten (...) El gluten es mi vida. Kimberley, el gluten es... croissant. El gluten es... es baguette, ¿cómo puedes no comer gluten?”, siguió.

Un francés en Los Ángeles contó su "desastrosa" cita con una americana

Confundido y frustrado con esta anécdota de su cita, Renan aseguró que decidió pedir una copa de vino para poder tranquilizarse y tomarse un respiro: “Le pregunto qué quieres beber y me dice que no bebe alcohol”, añadió.

“¿Cómo puede no beber alcohol en su vida? Kimberley, el vino es la alegría. Así que, lo siento, me fui del restaurante sin despedirme”, agregó el oriundo de Francia. En su justificación, dijo que no podía quedarse allí ni iniciar una relación romántica con alguien que no come gluten y que tampoco bebe vino: “Lo siento, Kimberley”.

El Tiempo (Colombia)

El Tiempo (Colombia)