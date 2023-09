La multinacional desvela 30 locaciones reales que fueron utilizadas o recreadas en sus más conocidas películas

Vicente G. Olaya

¿Se mantiene el cuerpo de Walt Disney congelado en las instalaciones de la Sociedad Criogénica de California desde su fallecimiento en 1966? ¿El creador de la empresa de animación más famosa de la historia nació en la almeriense Mojácar? Y, finalmente, ¿el castillo de Blancanieves está inspirado en el alcázar de Segovia? Son preguntas que la compañía no había respondido a pesar de que millones de seguidores se las han hecho. Pero cuando se cumplen 100 años de la fundación de la multinacional del entretenimiento, The Walt Disney Company confirma la respuesta a una de ellas: el perfil del alcázar segoviano sirvió de inspiración a sus dibujantes en 1937 para diseñar el castillo en el que residía la malvada reina de Blancanieves y los siete enanitos y no el de La Bella Durmiente (1959) como se ha especulado, donde la princesa Aurora esperaba acostada el principesco beso, ni el de Cenicienta (1950), que tiene su origen en el de Neuschwanstein (Alemania).

El Alcázar de Segovia es un atractivo turístico muy concurrido por españoles y extranjeros; queda a 90 kilómetros de Madrid Disney

Pero la compañía no solo revela que este monumento medieval español sirvió como inspiración al escenario de la icónica película, sino otras 29 localizaciones de sus producciones más famosas. Escenarios que incluyen edificaciones históricas, parques, tiendas o restaurantes más o menos reconocibles en los filmes y ubicados en 13 países del mundo. Por ejemplo, en España, además del alcázar castellano, la lista incluye la plaza de España de Sevilla, que aparece en Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002), ya que la inicial Disney de dibujos animados hechos con lápices de colores y que atravesaban la retina del espectador a 24 fotogramas por segundo se ha convertido en un conglomerado de productoras audiovisuales entre las que se incluyen Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic, FOX, FOX Sports y ESPN.

Otra vista del icónico castillo A.VERGANI/Getty Images

La compañía ha realizado también una encuesta ―sobre una muestra de 500 personas mayores de 16 años― que refleja que solo el 14% era consciente de que el alcázar de Segovia, donde los Reyes Católicos custodiaban el tesoro real con el que financió el primer viaje de Colón a América o donde Felipe II pasó su primera noche nupcial con Ana de Austria, también albergó el famoso espejito mágico de la malvada reina en Blancanieves y los siete enanitos.

La Sala de los Reyes Pol Mayer

La encuesta revela, además, que las escenas preferidas por los españoles de las películas de Disney son Reina y Golfo compartiendo el plato de espaguetis de La Dama y el Vagabundo (22%); los enanitos cantando Ay ho (18%), Peter Pan, Campanilla y los niños volando alrededor del Big Ben en Peter Pan (17%), así como Aladdín y Jasmine sobre la alfombra mágica en Aladdín (15%).

Rebecca Cline, directora de los archivos de Walt Disney, explica: “Al final de su vida, Walt Disney recibió el honor de ser nombrado el showman del mundo. Fue un honor para él, ya que sentía fascinación y se inspiraba de todo lo que le rodeaba y veía, sin importar el lugar donde estuviera. Como él mismo dijo una vez: ‘Siempre que viajes, asimila los sonidos y las vistas del mundo’. Por eso, todos nos hemos beneficiado de su amor por la cultura mundial. No obstante, de Walt Disney en España solo hay constancia de una visita en 1957, viaje que aprovechó para reunirse con el pintor Salvador Dalí. El No-Do de la época dejaba caer una posible colaboración de los dos genios para filmar una adaptación del Quijote que nunca se llevó a cabo.

Vista de la sala del Trono, con el lema de los Reyes Católicos "tanto monta" en el frontal del dosel

Entre las localizaciones que revela la compañía se encuentran, en Reino Unido, el laberinto de Great Fosters en Alicia en el País de las Maravillas (1951); los menhires prehistóricos escoceses de Calanais Standing Stones de Brave (2012); la tienda de lujo londinensa Liberty (Cruela, 2021); Regent’s park en 101 Dálmatas (1961), el Big Ben de la capital británica que sobrevuela Peter Pan (1953) o la catedral de San Pablo en Mary Poppins (1964). En Francia, El Jorobado de Notre Dame (1996) salta de gárgola en gárgola en la mítica catedral parisina; Ratatouille (2007) prepara espaguetis en el restaurante de Le Train Bleu, mientras La Sirenita (1989) surca las aguas de Dubrovnik (Croacia), y El rey león (1994) ruge en la sabana Masai Mara (Kenia). En Italia, Indy lucha contra los malos en Sicilia en Indiana Jones y el Dial del Destino (2023), al tiempo que Frozen (2013) no pasa frío a pesar de estar en la medieval fortaleza de Akershus, en Noruega.

La Cámara Regia del Alcázar de Segovia

Ahora solo falta que la compañía siga respondiendo más preguntas que continúan en el aire, incluyendo la de, si Pluto es un perro, ¿qué es Goofy?, aunque ambos personajes no salgan nunca en sus películas de escenarios de Estados Unidos.

Una imagen de la Sala del Palacio Viejo, uno de los salones más conocidos del Alcázar

La Sala de la Armería

La Sala de la Chimenea

La Sala de la Galera

