Marianela Sanchez sonreía mientras veía a través de la pantalla la imagen de Ally McBeal, tan elegante y sexy a la vez. La protagonista de aquella serie se dirigía a los miembros de la corte entre vulnerable y segura de sí misma, lo que despertaba la admiración de la joven. A pesar de ser una simple adolescente sentada en un rincón de Tucumán, ella se identificaba con Ally. Siempre quiso ser abogada, nadie en su familia ejercía aquella profesión, pero ella fantaseaba con la idea de ayudar a otros y resolver conflictos, y el personaje interpretado por Calista Flockhart la motivaba a perseguir sus sueños: “Tenía una impronta muy especial; pese a que podía cometer errores, su objetivo era cambiar el mundo”, asegura Marianela.

Determinada a lograr su objetivo, con los años, la joven se recibió de abogada, pero la realidad de la profesión -su cotidianeidad por momentos alejada de la fantasía- le trajeron nuevos interrogantes. Ally, de pronto, había quedado atrás y Marianela no pudo más que preguntarse si no habría otras formas de resolver los conflictos más allá del juicio.

“Así me recibí de mediadora”, cuenta. “Y esta experiencia me permitió conectar aún más con los problemas de las personas en todo tipo de ámbitos. Sin embargo, me gustan los desafíos y entonces me di cuenta de que necesitaba las herramientas para resolver los conflictos de familia, los de las empresas familiares y entender cómo funcionan las empresas”.

Invertir en educación para comprender al mundo: “Jamás he parado de profundizar para llegar a entender cómo pensamos”

En su camino para perfeccionarse, Marianela decidió invertir su trabajo en educación. Por aquel camino, las puertas al mundo comenzaron a abrirse. Primero, Marianela Sánchez realizó un máster en Derecho de Familia e Infancia en la Universidad de Barcelona, tiempo después una especialización en Family Business en la Universidad de Georgetown (DC) y, finalmente, un MBA en Administración de Empresas.

De pronto, Argentina se había transformado en un puerto base esporádico. El desarraigo por momentos se sentía, pero Marianela supo combatir sus añoranzas con la fuerza de sus sueños, que siempre sirvieron como motor esencial y guía: “Sabemos que las causas que nos llevan a emprender más allá de las fronteras son infinitas; puede ser por herencia, por necesidad, por amor, o por la única razón de sentirnos libres”, dice pensativa.

“En mi caso, viajar por el mundo brindando soluciones era el objetivo de mi ambición, pero como nos sucede a todos, tenemos una vocecita en nuestra cabeza, esa parte del cerebro que quiere trabajar poquito, a la que los cambios le agobian y muchas veces nos impide realizar nuestro objetivo. Yo decidí hacerle frente y la domé”, continúa entre risas. “Pero no significa que la haya callado: si algo aprendí de este recorrido es que, sin importar cuántos sueños cumplas o cuánto éxito consigas, las dudas siempre van a estar. Pero también aprendí que somos más que los límites que relata nuestra mente”.

“Y desde ese interrogante de cómo resolver los conflictos, jamás he parado de profundizar para llegar a entender cómo pensamos, hasta el punto de que hoy llegué a realizar un postgrado en Neuromanagement en la Universidad del CEMA para comprender la toma de decisiones desde la raíz del ser humano y sus pensamientos”, agrega Marianela, quien también desarrolló InteligenteMente, dirigido a equipos de trabajo y tomadores de decisiones de cualquier escala y en cualquier industria, donde propone incorporar herramientas de las neurociencias cognitivas para entrenar el cerebro: “Manejo del estrés y foco atencional para alcanzar el peak performance. Es una propuesta cambia lo conocido porque incorpora la tecnología para que los asistentes puedan visualizar cómo su propio cerebro funciona ante estas situaciones y los entrena para alcanzar su mejor performance. Las empresas que se suman al programa son organizaciones socialmente responsables y sostenibles, que llevan al siguiente nivel la gestión de las personas”.

En su camino para perfeccionarse, Marianela decidió invertir su trabajo en más educación y por aquel camino, las puertas al mundo comenzaron a abrirse.

Poco a poco, y gracias a su posibilidad de capacitarse y convertirse en experta en la búsqueda de soluciones, Marianela tuvo asimismo la oportunidad de crear y desarrollar un nuevo rol para las empresas y organizaciones llamado Key Solution Manager: “Intento diferenciarme de lo que todos conocen como coaching, ya que mi propuesta es primero diagramar un mapa de la situación para luego proponer las soluciones desde un enfoque holístico basado en un marco académico y científico. Actualmente se propone la misma popular solución para cualquier situación, y creo que es primero el diagnóstico y luego la solución a medida, esa es mi premisa”, manifiesta.

En su nuevo rol, aquel universo ya abierto se amplió aún más. Pronto llegaron los clientes en diversas partes del mundo en los rubros de Hospitality, Finanzas, IT, en especial aquellos que ya habían ido tras la búsqueda de la solución masiva sin éxito, desde multinacionales, empresas familiares, hasta emprendedores. Con base en Tucumán, Marianela se transformó en una viajera frecuente hacia todos los continentes, en especial Asia, Europa, con foco en España, donde viaja una vez por mes.

“Viajo con frecuencia hace tanto tiempo que la combinación cultural es parte de mi cotidianidad. Ahora tengo la oportunidad de expandir mis fronteras y conocer más países, por ende, más culturas. Cada vez que viajo a cualquier país y regreso a mi Argentina, vuelvo con un nuevo panorama: en ese sentido, soy una nómade cultural. El mayor contraste que noto es la receptividad entre las culturas, pero considero que esto es algo más generacional: mi mayor desafío es crear demanda de un rol que no existe, y para mi sorpresa, he podido conectar en el ámbito empresarial con las nuevas generaciones”.

Stilettos en un mundo cada vez más igualitario y el enriquecimiento en cada regreso: “Confío en que Argentina tiene un enorme potencial”

Marianela recuerda a aquella adolescente que solía ser -idealista y soñadora- con orgullo y reconfirmación de su pasión. A pesar de haber traspasado los límites de la corte, su Ally McBeal interna aún vive en ella. Adora llevar stilettos y trajecitos de cortes exquisitos. A veces, incluso, viste de un elegante rosa, que contrasta profundamente con el mundo masculino que hoy todavía predomina en su entorno, aunque ya no como en otros tiempos.

“Hoy la barrera para trabajar en ambientes donde reina la decisión masculina es cada vez más finita. Lo importante es lo que uno trae a la mesa y qué beneficios al final aproxima a la empresa. Los prejuicios siempre van a existir, no sólo entre hombres y mujeres, sino también entre mujeres y entre hombres, pero gracias a las neurociencias también me ha permitido interpretar más la mente desde un lugar muy específico y no tan abstracto o idealista”, reflexiona Marianela, quien aprovecha cada viaje para enriquecerse y traer sus aprendizajes a la Argentina, donde aflora de lleno su costado Ally en su cargo como mediadora del Registro de la Corte Suprema de Tucumán.

“La tecnología avanza, y a veces sobrepasa a los tomadores de decisiones, por lo tanto, es clave ser flexibles y adaptarse a lo que se viene. Quizás el europeo es más permeable y receptivo a nuevas propuestas, a considerar de importancia tener un diagnóstico y sobre todo un plan. Cada vez que viajo a cualquier país y vuelvo a Argentina siempre traigo conmigo una nueva motivación para implementar, porque sé que en Europa está funcionando y confío en que Argentina tiene un enorme potencial para innovar sus métodos”.

“Me hace muy feliz estar en el lugar en el que estoy y saber que genero un impacto no sólo en mis clientes, sino también a quienes ayudo: entre los conocimientos que he adquirido en toda mi vida, las neurociencias cognitivas son de lo más importantes, constituyen el inicio y el fin de cualquier propuesta de solución”, continúa.

“Y, a una escala personal, puedo sintetizar mi aprendizaje hasta hoy en tres lecciones: los sueños se cumplen; el éxito se planifica; solucionar equivale a trascender”, concluye.

