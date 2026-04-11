Quién era el verdadero Ragnar Lothbrok, el vikingo que inspiró la serie
A más de una década del estreno de la serie Vikingos, la vida del legendario guerrero todavía genera furor; qué hay de cierto en su historia y cuáles son los errores históricos de la ficción
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A 13 años del estreno de Vikingos, la serie creada por Michael Hirst para el canal History continúa generando interés no solo por su trama, sino también por el personaje que la impulsó: Ragnar Lothbrok. Estrenada el 3 de marzo de 2013 y finalizada en diciembre de 2020 tras seis temporadas, la ficción convirtió a este guerrero nórdico en un ícono global. Sin embargo, detrás del protagonista carismático y estratega que muestra la pantalla, existe una pregunta que aún hoy divide a los historiadores: ¿Ragnar Lothbrok fue una persona real?
La serie se basa en antiguas sagas nórdicas que narran las hazañas de Ragnar, un vikingo que habría liderado incursiones en Inglaterra y otras regiones de Europa durante el siglo IX. Estas historias lo describen como un guerrero excepcional; sin embargo, a diferencia de otros personajes históricos, no existen registros claros que confirmen su existencia. Por eso, muchos especialistas sostienen que Lothbrok podría ser un personaje construido a partir de varios líderes que se sucedieron con nombres similares a lo largo de la historia.
Entre los nombres que suelen vincularse con esta figura aparecen Ragnfrid Halfdansson, Horik el Viejo, Harald Klak y Ragnall ua Ímair. Cada uno de ellos protagonizó hechos que, con el tiempo, pudieron haberse fusionado en un solo relato.
La confusa descendencia de Ragnar Lothbrok
En la serie también se plantea que Ragnar tuvo una gran descendencia producto de sus viajes y conquistas por el mundo. Las sagas nórdicas le atribuyen numerosos hijos con distintas mujeres, aunque las versiones varían según cada fuente.
Con Lagertha, según la Gesta Danorum, habría tenido un hijo llamado Fridleif y dos hijas, que no vuelven a aparecer en otros relatos. Con Aslaug, una de sus esposas más reconocidas, se le adjudica algunos de los herederos más famosos: Björn Ragnarsson, apodado Brazo de Hierro; Sigurd Ragnarsson, conocido como Serpiente en el Ojo; Hvitsärk; e Ivar el Deshuesado, uno de los líderes vikingos más temidos en las crónicas medievales.
De su relación con Þóra Borgarhjǫrtr habrían nacido Erik Ragnarsson y Agnar Ragnarsson, ambos muertos en combate, y a Olof Ragnarsdatter, cuyos descendientes participaron en la colonización de Islandia.
Los aciertos y errores de la saga
Más allá de las dudas sobre su identidad, lo cierto es que el contexto en el que se sitúa a este hombre sí es históricamente comprobable. Durante el siglo IX, los vikingos protagonizaron numerosas incursiones en territorios como Inglaterra, Francia e Irlanda. En ese marco, la figura de un líder como Ragnar resulta verosímil, aunque no pueda identificarse con precisión.
Uno de los aspectos más cuestionados de Vikingos tiene que ver con las embarcaciones. La serie muestra a sus protagonistas realizando largas travesías en drakkar, las típicas naves de guerra largas y livianas. En la práctica, estos barcos eran ideales para ataques rápidos en costas y ríos, pero no para viajes oceánicos extensos. Para recorrer grandes distancias, los vikingos utilizaban los knarr, embarcaciones más robustas y preparadas para transportar carga y resistir condiciones adversas.
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