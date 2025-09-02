Fracasó en cines hace tres años, pero ahora llegó a Netflix y trepó hasta lo más visto: de qué trata este tanque con Nicole Kidman

La plataforma de streaming Netflix está llevando a cabo la notable resurrección del film El Hombre del Norte (2022), un thriller épico de venganza ambientado en el mundo de los vikingos que, a pesar de su ambición y un elenco estelar, pasó injustamente desapercibido en su estreno en cines. La película, que acaba de llegar al catálogo de la compañía, se posicionó rápidamente en el top de lo más visto y encontró un masivo público que no obtuvo en la taquilla.

Dirigida por Robert Eggers, conocido por su distintivo estilo visual y por su trabajo en Nosferatu, El Hombre del Norte es una epopeya vikinga ambientada a principios del siglo X en Islandia. La trama sigue a Amleth, un príncipe vikingo, en su sangrienta y brutal misión de venganza. Su objetivo es castigar a su tío, quien no solo asesinó a su padre y usurpó el trono, sino que también secuestró a su madre, lo que desencadenó una odisea de violencia y determinación.

En esta producción, Nicole Kidman mostró toda su versatilidad como actriz (Foto: Netflix)

El elenco de la película es uno de sus puntos más fuertes, ya que reunió a figuras de renombre que aportaron una profundidad considerable a la narrativa. Alexander Skarsgård encarnó al atormentado príncipe Amleth, mientras que Nicole Kidman ofreció una actuación espectacular como la misteriosa y sensual madre de Amleth, un papel que fue muy elogiado por los críticos. A ellos se suman Anya Taylor-Joy y veteranos de la talla de Ethan Hawke y Willem Dafoe, cuyas participaciones enriquecieron aún más esta producción. La combinación de talentos en pantalla es un factor clave en la calidad percibida de la obra.

A pesar de su calidad artística y su impresionante reparto, la película enfrentó un destino adverso en su paso por las salas de cine. Con un presupuesto que rozó los 90 millones de dólares, la película apenas logró recaudar menos de 70 millones a nivel mundial, lo que la catalogó como un rotundo fracaso en taquilla. Sin embargo, este resultado fue considerado “injusto” por muchos críticos y espectadores, dada la magnitud y la propuesta cinematográfica de Eggers. La épica, oscura y violenta epopeya vikinga no logró conectar con el público masivo en su lanzamiento inicial, lo que dejó una sensación de oportunidad perdida.

Anya Taylor-Joy tiene un papel destacado en el film (Foto: Netflix)

La llegada a Netflix cambió drásticamente esta percepción. La plataforma le proporcionó el espacio ideal para que la película sea descubierta por una audiencia más amplia, que quizás no llegó a verla en cines. Este nuevo impulso permitió que El Hombre del Norte se saque la etiqueta de fracaso, transformándose en un éxito en el séptimo arte y consolidándose como una obra destacada dentro del género vikingo, que ganó mucha popularidad en los últimos años.

La película de Eggers no solo narra una clásica historia de traición y venganza, sino que también se sumerge en la cultura nórdica con una autenticidad y crudeza que la distinguen. La vida de Amleth, dedicada por completo a la búsqueda de venganza, se desarrolla en un camino violento y sin concesiones.

Este resurgimiento en plataformas como Netflix podría sentar un precedente positivo, demostrando cómo el streaming puede modificar en positivo la trayectoria de obras cinematográficas que, por diversas razones, no alcanzaron su potencial en el circuito tradicional. El Hombre del Norte es una de las obras más destacadas para adentrarse en el mundo de los vikingos.