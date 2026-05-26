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Cuántas horas se puede dejar a un gato solo en casa

Aunque suelen ser vistos como animales independientes, los gatos también necesitan compañía, estimulación y cuidados diarios

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Aunque los gatos son considerados animales independientes, no pueden pasar gran cantidad de horas solos según explican los expertos
Aunque los gatos son considerados animales independientes, no pueden pasar gran cantidad de horas solos según explican los expertos(Foto: Pexels)

Muchas personas creen que los gatos pueden quedarse solos durante largos períodos sin inconvenientes debido a su personalidad independiente. Sin embargo, veterinarios y especialistas en comportamiento animal advierten que, aunque suelen adaptarse mejor a la soledad que otros animales domésticos, también pueden sufrir estrés, ansiedad o aburrimiento cuando pasan demasiado tiempo sin contacto humano.

El tiempo que un gato puede permanecer solo depende de distintos factores, como su edad, su estado de salud, su personalidad y el entorno en el que vive. Un felino adulto y sano generalmente puede quedarse solo unas ocho horas sin mayores problemas, siempre y cuando tenga acceso constante a agua fresca, alimento y un arenero limpio.

La situación cambia en el caso de los cachorros, los ancianos o aquellos que padecen enfermedades o necesitan medicación. Según recomiendan los expertos, estos animales no deberían pasar más de cuatro horas sin supervisión, ya que requieren mayores cuidados y acompañamiento.

Los gatos no pueden permanecer más de 24 horas solos en casa
Los gatos no pueden permanecer más de 24 horas solos en casa(Foto: Pexels)

Además, los especialistas remarcan que nunca es recomendable dejar a un gato completamente solo durante más de 24 horas. Aunque en algunos casos el animal pueda parecer tranquilo, una ausencia prolongada puede poner en riesgo su bienestar físico y emocional.

A diferencia de la idea popular que los define como animales solitarios, los gatos desarrollaron un fuerte vínculo con los seres humanos a lo largo de miles de años de convivencia. Ya en el antiguo Egipto convivían con las personas y eran considerados animales sagrados.

Aunque conservan ciertos instintos independientes, los gatos buscan afecto, seguridad y rutina junto a sus cuidadores. Reconocen voces, rutinas y espacios compartidos, y suelen demostrar cariño a través de distintos comportamientos cotidianos, como ronronear, dormir cerca de sus dueños, seguirlos por la casa o frotarse contra ellos.

¿Cuántas horas se puede dejar solo a un gato?
¿Cuántas horas se puede dejar solo a un gato?

Incluso pueden desarrollar vínculos positivos con otros animales del hogar, como perros u otros gatos, especialmente si fueron correctamente socializados desde pequeños. En muchos casos, compartir el ambiente con otra mascota ayuda a reducir el estrés y el aburrimiento cuando deben quedarse solos algunas horas.

Los expertos también destacan que los gatos aprenden a comunicarse activamente con las personas mediante maullidos, movimientos de la cola, miradas y distintas posturas corporales. Esta capacidad de interacción demuestra que son animales mucho más sociables de lo que suele creerse.

¿Cómo preparar la casa si el gato va a quedarse solo?

Si una persona necesita dejar a su gato solo durante varias horas, existen algunas recomendaciones básicas que ayudan a garantizar su bienestar y seguridad.

Entre las principales medidas se encuentran:

  • Dejar suficiente comida y agua fresca disponible.
  • Utilizar dispensadores automáticos si la ausencia será prolongada.
  • Verificar que el arenero esté limpio antes de salir.
  • Proporcionar juguetes, rascadores o espacios elevados para estimularlo.
  • Retirar objetos peligrosos como cables sueltos, plantas tóxicas o elementos de vidrio.
  • Pedirle a un familiar, amigo o vecino que visite al animal si la ausencia será extensa.

Además, algunos especialistas recomiendan dejar música suave, mantener cortinas parcialmente abiertas para que el animal pueda observar el exterior y respetar sus rutinas habituales para reducir el estrés.

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