Cuántas horas se puede dejar a un gato solo en casa
Aunque suelen ser vistos como animales independientes, los gatos también necesitan compañía, estimulación y cuidados diarios
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Muchas personas creen que los gatos pueden quedarse solos durante largos períodos sin inconvenientes debido a su personalidad independiente. Sin embargo, veterinarios y especialistas en comportamiento animal advierten que, aunque suelen adaptarse mejor a la soledad que otros animales domésticos, también pueden sufrir estrés, ansiedad o aburrimiento cuando pasan demasiado tiempo sin contacto humano.
El tiempo que un gato puede permanecer solo depende de distintos factores, como su edad, su estado de salud, su personalidad y el entorno en el que vive. Un felino adulto y sano generalmente puede quedarse solo unas ocho horas sin mayores problemas, siempre y cuando tenga acceso constante a agua fresca, alimento y un arenero limpio.
La situación cambia en el caso de los cachorros, los ancianos o aquellos que padecen enfermedades o necesitan medicación. Según recomiendan los expertos, estos animales no deberían pasar más de cuatro horas sin supervisión, ya que requieren mayores cuidados y acompañamiento.
Además, los especialistas remarcan que nunca es recomendable dejar a un gato completamente solo durante más de 24 horas. Aunque en algunos casos el animal pueda parecer tranquilo, una ausencia prolongada puede poner en riesgo su bienestar físico y emocional.
A diferencia de la idea popular que los define como animales solitarios, los gatos desarrollaron un fuerte vínculo con los seres humanos a lo largo de miles de años de convivencia. Ya en el antiguo Egipto convivían con las personas y eran considerados animales sagrados.
Aunque conservan ciertos instintos independientes, los gatos buscan afecto, seguridad y rutina junto a sus cuidadores. Reconocen voces, rutinas y espacios compartidos, y suelen demostrar cariño a través de distintos comportamientos cotidianos, como ronronear, dormir cerca de sus dueños, seguirlos por la casa o frotarse contra ellos.
Incluso pueden desarrollar vínculos positivos con otros animales del hogar, como perros u otros gatos, especialmente si fueron correctamente socializados desde pequeños. En muchos casos, compartir el ambiente con otra mascota ayuda a reducir el estrés y el aburrimiento cuando deben quedarse solos algunas horas.
Los expertos también destacan que los gatos aprenden a comunicarse activamente con las personas mediante maullidos, movimientos de la cola, miradas y distintas posturas corporales. Esta capacidad de interacción demuestra que son animales mucho más sociables de lo que suele creerse.
¿Cómo preparar la casa si el gato va a quedarse solo?
Si una persona necesita dejar a su gato solo durante varias horas, existen algunas recomendaciones básicas que ayudan a garantizar su bienestar y seguridad.
Entre las principales medidas se encuentran:
- Dejar suficiente comida y agua fresca disponible.
- Utilizar dispensadores automáticos si la ausencia será prolongada.
- Verificar que el arenero esté limpio antes de salir.
- Proporcionar juguetes, rascadores o espacios elevados para estimularlo.
- Retirar objetos peligrosos como cables sueltos, plantas tóxicas o elementos de vidrio.
- Pedirle a un familiar, amigo o vecino que visite al animal si la ausencia será extensa.
Además, algunos especialistas recomiendan dejar música suave, mantener cortinas parcialmente abiertas para que el animal pueda observar el exterior y respetar sus rutinas habituales para reducir el estrés.
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