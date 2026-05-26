Cuántas horas se puede dejar a un gato solo en casa

Muchas personas creen que los gatos pueden quedarse solos durante largos períodos sin inconvenientes debido a su personalidad independiente. Sin embargo, veterinarios y especialistas en comportamiento animal advierten que, aunque suelen adaptarse mejor a la soledad que otros animales domésticos, también pueden sufrir estrés, ansiedad o aburrimiento cuando pasan demasiado tiempo sin contacto humano.

El tiempo que un gato puede permanecer solo depende de distintos factores, como su edad, su estado de salud, su personalidad y el entorno en el que vive. Un felino adulto y sano generalmente puede quedarse solo unas ocho horas sin mayores problemas, siempre y cuando tenga acceso constante a agua fresca, alimento y un arenero limpio.

La situación cambia en el caso de los cachorros, los ancianos o aquellos que padecen enfermedades o necesitan medicación. Según recomiendan los expertos, estos animales no deberían pasar más de cuatro horas sin supervisión, ya que requieren mayores cuidados y acompañamiento.

Los gatos no pueden permanecer más de 24 horas solos en casa (Foto: Pexels)

Además, los especialistas remarcan que nunca es recomendable dejar a un gato completamente solo durante más de 24 horas. Aunque en algunos casos el animal pueda parecer tranquilo, una ausencia prolongada puede poner en riesgo su bienestar físico y emocional.

A diferencia de la idea popular que los define como animales solitarios, los gatos desarrollaron un fuerte vínculo con los seres humanos a lo largo de miles de años de convivencia. Ya en el antiguo Egipto convivían con las personas y eran considerados animales sagrados.

Aunque conservan ciertos instintos independientes, los gatos buscan afecto, seguridad y rutina junto a sus cuidadores. Reconocen voces, rutinas y espacios compartidos, y suelen demostrar cariño a través de distintos comportamientos cotidianos, como ronronear, dormir cerca de sus dueños, seguirlos por la casa o frotarse contra ellos.

¿Cuántas horas se puede dejar solo a un gato?

Incluso pueden desarrollar vínculos positivos con otros animales del hogar, como perros u otros gatos, especialmente si fueron correctamente socializados desde pequeños. En muchos casos, compartir el ambiente con otra mascota ayuda a reducir el estrés y el aburrimiento cuando deben quedarse solos algunas horas.

Los expertos también destacan que los gatos aprenden a comunicarse activamente con las personas mediante maullidos, movimientos de la cola, miradas y distintas posturas corporales. Esta capacidad de interacción demuestra que son animales mucho más sociables de lo que suele creerse.

¿Cómo preparar la casa si el gato va a quedarse solo?

Si una persona necesita dejar a su gato solo durante varias horas, existen algunas recomendaciones básicas que ayudan a garantizar su bienestar y seguridad.

Entre las principales medidas se encuentran:

Dejar suficiente comida y agua fresca disponible.

Utilizar dispensadores automáticos si la ausencia será prolongada.

Verificar que el arenero esté limpio antes de salir.

Proporcionar juguetes, rascadores o espacios elevados para estimularlo.

Retirar objetos peligrosos como cables sueltos, plantas tóxicas o elementos de vidrio.

Pedirle a un familiar, amigo o vecino que visite al animal si la ausencia será extensa.

Además, algunos especialistas recomiendan dejar música suave, mantener cortinas parcialmente abiertas para que el animal pueda observar el exterior y respetar sus rutinas habituales para reducir el estrés.