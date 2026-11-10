Quién es Andrés Castellano, el rapero que unió la fe y los ritmos urbanos en la vigilia del papa León XIV en Córdoba

A los 21 años, Andrés Castellano hizo una promesa que terminaría por cambiar el rumbo de su vida: “Si vos me ayudás a rapear, yo lo voy a usar para vos”. Aquellas palabras surgieron durante un campamento juvenil, en el que vivió una experiencia religiosa que lo impulsó a unir sus dos pasiones, la música y la fe. Lo que comenzó como una decisión personal se convirtió, con el paso de los años, en un proyecto que lo llevó a recorrer distintos países y que ahora le permitió cumplir uno de sus mayores sueños: cantar en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Nacido en San Pedro, Misiones, Andrés encontró en el rap una manera diferente de transmitir sus creencias. Lejos de los escenarios tradicionales de la música religiosa, decidió apostar por los ritmos urbanos para compartir mensajes de esperanza, alegría y paz. Su propuesta fue creciendo hasta llegar a distintos rincones del mundo y captar la atención de quienes buscan nuevas formas de acercarse a la religión.

De una promesa a Jesús a recorrer el mundo con su música

El rapero fue convocado para participar de la vigilia por la visita del papa León XIV (Foto: Instagram @andrescastellanorpr)

Su historia con la fe comenzó mucho antes de subirse a un escenario. Estudió en el Instituto San Francisco de Asís de San Pedro y participó en grupos juveniles de las parroquias San Pedro Apóstol y Santísimo Redentor. Sin embargo, fue durante un campamento religioso, cuando tenía 21 años, que vivió una experiencia que marcaría un antes y un después en su vida.

Desde entonces, decidió combinar sus dos pasiones: la música y la religión. Además de ser rapero, es profesor de Ciencias Sagradas, una profesión que también influye en sus composiciones. “Intento que la música sea una herramienta para transmitir valores y también, como profesor de Ciencias Sagradas, trato de que sea una herramienta pedagógica para enseñar”, explicó en diálogo con la FM893 Santa María De Las Misiones.

Desde 2021, el artista publicó más de veinte canciones, tanto como solista como en colaboración con músicos internacionales (Foto: Instagram @andrescastellanorpr)

Desde 2021 lanzó más de veinte canciones, tanto como solista como en colaboración con músicos internacionales. Su carrera lo llevó a visitar Paraguay, Chile, Puerto Rico, España y Portugal, donde participó de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.

Uno de los momentos más especiales de su recorrido ocurrió en 2023, cuando viajó a Roma y tuvo la oportunidad de conocer personalmente al papa Francisco. Durante aquel encuentro, pudo presentarle su proyecto musical y compartir con él una experiencia que quedó grabada en su memoria.

En 2023, Andrés Castellano viajó al Vaticano y tuvo la oportunidad de conocer personalmente al papa Francisco (Foto: Instagram @andrescastellanorpr)

La invitación que lo llevó a cantar para el papa León XIV

Andrés Castellano, el rapero misionero que cumplió el sueño de cantar para el papa León XIV

Tres años después de aquel encuentro, la Conferencia Episcopal Argentina lo convocó para participar de la vigilia organizada en Córdoba con motivo de la visita del papa León XIV.

Desde entonces, comenzó a prepararse para una presentación en la que compartió programación con figuras como Jairo y Jorge Rojas.

El rapero misionero encontró en la música una herramienta para acercar sus creencias a las nuevas generaciones (Foto: Instagram @andrescastellanorpr)

Sobre eso, destacó un detalle que lo llenó de orgullo: “Revisando la grilla, caigo en la cuenta de que soy el único rapero”.

Su presentación se llevó adelante el lunes 9 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde compartió algunas de sus principales canciones, acompañadas por imágenes de Misiones y recuerdos de su encuentro con Francisco.