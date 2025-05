¿Quién es el heredero? La asunción de León XIV reunió a cuatro pretendientes al trono de un reino que no existe

El funeral de Francisco y la asunción de León XIV en la plaza San Pedro generó más de un dolor de cabeza a los responsables de la organización. Un foco de polémicas fue la ubicación de los ilustres invitados, reyes y jefes de Estado, en su mayoría. El protocolo vaticano dicta que los asistentes deben sentarse siguiendo el orden alfabético de sus países, según su nombre en francés, el idioma diplomático. Aunque siempre tiene lugar de privilegio Italia, ya que le Papa es el obispo de Roma.

En esta oportunidad, otros tres países gozaron de excepciones. Argentina, por ser el país natal de Francisco, tuvo un lugar preferencial en el funeral. Estados Unidos, país de nacimiento de León XIV, y Perú, la nación que el nuevo Papa adoptó en sus últimos años, recibieron un lugar en primera fila durante la ceremonia de inicio del Ciclo Petrino.

Ubicados de manera protocolar, los aspirantes Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Emanuele Filiberto, Pedro de Borbón-Dos Sicilias y Aimone de Saboya en el funeral del papa Francisco

En las dos ceremonias, tanto en el funeral de Francisco como en la asunción de León XIV, hubo un espacio que reunió a miembros de la realeza “sin trono”. Son reyes, príncipes ó duques que pertenecen a Casas Reales de monarquías disueltas o abolidas. Sus títulos nobiliarios no tienen valor en su tierra, pero muchas veces son reconocidos “por cortesía” en otros reinos. Allí, como integrantes del club más glamoroso, estaban el príncipe de Grecia y los archiduques de Austria, también Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou, quien podría ser considerado Luis XX de Francia... Pero todas las miradas apuntaron a una reunión prácticamente inédita: los cuatro pretendientes al trono de Italia, que abolió su monarquía hace 75 años.

Atentos a la rivalidad que existe entre cuatro pretendientes reales, en el funeral de papa Francisco decidieron separarlos de dos en dos: el príncipe Emanuele Filiberto de Saboya cerca de Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro, y sus respectivos rivales, Aimone de Saboya-Aosta y Pedro de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria, ubicados unos asientos más allá.

Aunque en la mañana de ayer, en la asunción de León XIV la situación cambió: ubicaron a Emanuele Filiberto y a Aimone -autodenominados jefes de la casa real de Saboya y legítimos herederos del trono de Italia- sentados lado a lado. Una lectura que supuso ponerlos exactamente al mismo nivel.

En el funeral del papa Francisco, Emanuele Filiberto de Saboya fue ubicado junto a Carlos de Borbón-Dos Sicilias Ducadisavoia

El juego del trono (que ya no existe)

La monarquía en Italia fue abolida en 1946, tras un referéndum institucional en el que el 54 por ciento de los italianos votaron en favor de la República. Distintas razones llevaron a esta decisión histórica. Por un lado, el rey Víctor Manuel III fue muy criticado por su decisión de nombrar a Mussolini primer ministro en 1922. La complicidad de la monarquía con el régimen fascista durante la Segunda Guerra Mundial generó un profundo resentimiento entre la población italiana. La guerra dejó a Italia devastada, y muchos italianos culpaban a la monarquía por haberlos arrastrado al conflicto. El sentimiento generalizado era de deseo de cambio y renovación, y la monarquía era vista como un símbolo del pasado que se quería dejar atrás.

Humberto II, último rey de Italia, que reinó por un período de 33 días (lo que le llevó a ser conocido como el “Rey de mayo”), abandonó la república junto a su príncipe heredero Vittorio Emanuele soñando con un regreso triunfal que nunca se produjo.

En 1971, en el exilio, ocurrió un acto que va a condicionar el resto de la historia: cuando Vittorio Emanuele presentó a su novia, la deportista Marina Doria, campeona de esquí acuático, su padre no bendijo la unión. Por el contrario, la rechazó de plano: su hijo, el heredero al trono de Italia, no debía casarse jamás con una plebeya.

Emanuele Filiberto de Saboya, el príncipe mediático

Emanuele Filiberto es el más conocido -y mediático- entre los aspirantes al trono desaparecido. Es nieto de Humberto II, el último rey de Italia, e hijo del príncipe heredero Vittorio Emanuele y Marina Doria. Vivió en el exilio, fue educado en Suiza, pero siempre se presentó como “Duque de Saboya, príncipe de Piamonte y de Venecia”.

Tuvo la entrada prohibida a Italia hasta fines de 2002, cuando se derogó la orden. Se casó con la actriz francesa Clotilde Courau, con quien tuvo dos hijas: Vittoria y Luisa de Saboya. Vivió como un bon vivant hasta que, en 2009, este aristócrata de capa caída participó y ganó la 5ta edición de “Bailando con las estrellas”. Después, para ganarse la vida, puso una cadena de pizzerías.

Siempre vivió en la sombra de su polémico padre, Vittorio Emanuele, un príncipe que jamás evitó el escándalo e imprimió su nombre en distintos casos policiales. Protagonizó una de sus tropelías más recordadas durante la boda de Felipe de España y la actual reina Letizia. Vittorio atacó a puñetazos a su pariente y rival por el trono, el duque Amadeo de Aosta, lo que generó la furia del rey Juan Carlos y de parientes griegos que fueron testigos de la agresión.

Emanuele Fliberto abolió la Ley Sálica en la Casa de Saboya en beneficio de su hija Vittoria Ducadisavoia

Tras la muerte de Vittorio Emanuele, en 2024, Emanuele Filiberto adoptó formalmente el rol de heredero al trono. Y, para asegurar la continuidad del legado familiar, anunció la abolición de la Ley Sálica (que excluía a las mujeres y sus descendientes de la sucesión al trono) en la Casa Real de Saboya. De esta manera su hija Vittoria algún día podría convertirse en la primera (aspirante a) reina de Italia.

Este 2025, tras casi veinte años de matrimonio, anunció su separación de Clotilde. Se lo vio en el funeral del papa Francisco sentado estratégicamente junto a Carlos de Bobón-Dos Sicilias. Y, en estos días, previo a asistir a la asunción del papa León XIV, Emanuele Filiberto confirmó su relación con la exmodelo mexicana Adriana Abascal en la Feria de Abril en Sevilla.

Aimone de Saboya-Aosta, duque de Saboya

En la lucha por el trono que no existe, el principal contendiente de Emanuel Filiberto es el príncipe Aimone de Saboya-Aosta, duque de Apulia, que nació el 13 de octubre de 1967 en Florencia. Es hijo de Amedeo de Saboya (primo segundo del rey Humberto II) y de la princesa Claudia de Francia.

La rama Saboya-Aosta basa su reclamo en que el último rey de Italia negó su consentimiento real al matrimonio de su heredero Vittorio Emanuele. Esa actitud, aseguran, lo hizo perder cualquier derecho de sucesión como jefe de la Casa de Saboya y a sus títulos.

Por eso, cuando Humberto II murió en Ginebra, en 1983, y Vittorio Emanuele reclamó su sucesión... los Aosta ya se le habían adelantado.

Con su esposa, la princesa Olga de Grecia, considerada por muchos la presunta reina consorte de Italia

Aimone cuenta con el visto bueno de los italianos monárquicos ya que juró lealtad a la Constitución de la República Italiana. Está casado con la princesa Olga de Grecia, su prima segunda, con quien tiene tres hijos: el heredero Humberto, Amedeo e Isabel. Actualmente viven en Moscú donde el príncipe es embajador de la Orden de Malta en Rusia además de CEO de Pirelli Tire Nordic.

A diferencia de sus padres, que pelearon por la sucesión toda la vida, la relación de Aimone y Emanuele Filiberto no es mala. Incluso, en la ceremonia del domingo, en la asunción de León XIV, se sentaron lado a lado. Solo se torna ríspida cuando tocan temas sobre la Casa Real, como el reclamo que Emanuele Filiberto inició en 2022 por las joyas familiares de los Saboya que fueron confiscadas a su abuelo por el Estado italiano y que él considera como propias. “Son propiedad privada que la Casa de Saboya puso a disposición de la Corona”, declaró el nieto de Humberto II. El el reclamo se incluyen brillantes, perlas y tiaras, que se estima alcanzarían unos 20 millones de euros.

Recientemente, Aimone tomó posición en favor de que las joyas de los Saboya se mantuvieran en poder de la República y fueran exhibidas en museos. Recordó que la constitución italiana dice que “los bienes existentes en el territorio nacional de los antiguos reyes de la Casa de Saboya, de sus esposas y de sus descendientes varones serán transferidos al Estado”. Sorprendido, Emanuele Filiberto respondió con un comunicado donde destacaba que Aimone “no es descendiente directo” del último rey de Italia.

Justamente esta semana, tres años después, el Tribunal de Roma acaba de rechazar la petición de Emanuele y de sus tías Saboya -María Gabriella, María Pía y María Beatriz, hermanas de su padre-. El heredero recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y redobla la apuesta: también pedirá la “restitución del valor de todos los bienes inmuebles pertenecientes a la familia”.

Los Borbón-Dos Sicilias

Pero además de los Saboya, el extinto reino de Italia cuenta con otros pretendientes: los herederos de la Casa de Borbón-Dos Sicilias, que gobernó en el pasado.

Allí tampoco hay consenso, la lucha por el poder comenzó en 1960. La muerte sin descendencia del príncipe Fernando Pío de Borbón Dos Sicilias convirtió en heredero a su hermano Carlos. Éste, sin embargo renunció a sus derechos para casarse con María de las Mercedes de Borbón y se mudó a España, donde fue reconocido como Infante.

Con el paso al costado de Carlos, su hermano Rainiero asumió como pretendiente al trono. Hasta allí, todo se desarrolló normalmente. Fue en la siguiente generación que se complicó todo. Y es que años después, Alfonso, hijo de Carlos, obvió la renuncia de su padre y se autoproclamó heredero de las Dos Sicilias. Con ese movimiento pretendió hacer a un lado a su primo Fernando, hijo de Rainiero, y al hijo de su primo, Carlos de Borbón-Dos Sicilias, quien finalmente logró constituirse como uno de los dos pretendientes actuales.

Carlos de Borbón-Dos Sicilias y su recuerdo con el papa Francisco

Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro

Su nombre completo es Carlos María Bernardo Gennaro, aunque todos los reconocen como Carlos de Borbón-Dos Sicilias. Nació en Saint-Raphael, Francia, en 1963. En una entrevista en “El Mundo”, aspirante de la “rama francesa” de la casa de los Borbón, explicó su situación: “Mi abuelo, el príncipe Rainiero tenía dos hermanos mayores. Fernando murió sin descendencia masculina en 1960 y Carlos Tancredo se casó y renunció a sus derechos dinásticos. Abandonó su nombre, pasó a ser conocido como infante de España (como se llama a los príncipes). 60 años más tarde, su hijo -Pedro- decidió usurpar los títulos que nunca le habían pertenecido”.

“El príncipe Carlos de Borbón de las Dos Sicilias, duque de Castro y jefe de la Casa Real, expresa, también en nombre de la Familia Real, sus más sinceras felicitaciones al cardenal Robert Francisco Prevost por su elección al Papa León XIV, 2670 sucesor de San Pedro”, anunció el pretendiente al inexistente trono italiano.

Carlos vive en Mónaco, está casado con la italiana Camila Crociani y tiene dos hijas, la princesa María Carolina, duquesa de Palermo, y la princesa María Chiara, duquesa de Capri. Su contienda directa hoy es con su sobrino Pedro. “Yo deseaba esta reconciliación, poner fin a unas diferencias familiares que habían envenenado la vida de mi abuelo, y después la de mi padre. No quería dejar tal legado a mi hija. Quise abrir el diálogo con don Pedro así que, en 2014 aceptamos reconocer mutualmente los títulos de la familia que nosotros ostentábamos. Fue una gran concesión por mi parte, pues el bisabuelo de don Pedro había renunciado solemnemente a todos sus derechos sobre los títulos”, explicó.

En aquel entonces no mencionaron quién tenía el legítimo derecho y la paz reinó entre ellos hasta que el 14 de mayo 2016 cuando Carlos anunció públicamente en la Basílica de San Pedro en Roma que, al no tener herederos varones, decidía modificar las reglas de sucesión para permitir que su hija María Carolina lo sucediera, algo en contra de las normas del antiguo reino de las Dos Sicilias.

Las monarquías monegasca, danesa y belga lo reconocen como aspirante al trono en una batalla que lleva con su sobrino Pedro de Borbón-Dos Sicilias.

El anuncio. “HRH el Príncipe Don Pedro de Borbón de las Dos Sicilia y Orleans, duque de Calabria, Conde de Caserta, Jefe de la Casa Real de las Dos Scilias, rindió un homenaje devoto al salmo del Romano Pontfice Francesco, junto a su esposa HRH la princesa Donna Sofía Landaluce y Melgarejo, y sus hijos, LL. AA. RR. los Príncipes y Princesas de las Dos Sicilia, Don Juan, Don Pablo, Don Pedro, Don Sofía, Don Blanca y Don María”

Pedro de Borbón-Dos Sicilias, duque de Calabria

Su bisabuelo, Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, renunció a su lugar en la línea de sucesión para casarse con una plebeya. Ese acto provocó un temblor en la línea sucesoria y todos sus herederos perdieron su derecho al trono. Sin embargo, un siglo después, con apoyo de la corona española, sus descendientes lograron revocar la renuncia. Así, hoy Pedro de Borbón-Dos Sicilias se presenta como único y legítimo aspirante al trono que no existe.

Pedro nació el 16 de octubre de 1968 en Madrid. Fue el único varón de cinco hermanos (junto a Cristina, Victoria, María e Inés) y heredó el título de duque de Calabria.

Actualmente Pedro es ingeniero agrícola y se dedica a administrar campos. Está casado con Sofía Landaluce y Melgarejo

Su árbol genealógico atraviesa distintas casas reales. Es nieto del príncipe Enrique de Francia, conde de París, y de la princesa Isabel de Orleans-Braganza, miembro de la Familia Imperial brasileña, por parte de madre. Está en el undécimo puesto en la línea de sucesión al trono de España y su primo, el rey Felipe VI, lo nombró en 2014 presidente del Real Consejo de las Órdenes Militares de España.

Muchos lo consideran jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias. Su tío Carlos, su principal contrincante en la lucha por el trono, lo describe como “un verdadero príncipe español". Y completa la chicana: “Que no pretenda a títulos pertenecientes a una Casa Real en la cual su familia ya no tiene ningún derecho desde hace 115 años”.

En una entrevista para ABC, Pedro declaró: “Hasta ahora no he respondido a las provocaciones de mi primo, porque en enero 2014 nos comprometimos a no agredirnos ni perjudicarnos mutuamente. Sin embargo, me parece una osadía por parte de mi primo pretender un trono que a día de hoy no existe”, dijo.