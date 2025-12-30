Para atraer dinero en 2026: una de las conductoras mexicanas más famosas de Televisa revela su ritual con lentejas

La mexicana Galilea Montijo, una de las presentadoras más famosas de Televisa, compartió con sus televidentes el famoso ritual de las lentejas que realiza la noche de Año Nuevo para atraer fortuna y prosperidad. También dio una importante recomendación para evitar atraer “trabajo mal pagado”.

El ritual con lentejas para atraer dinero en 2026

Durante una de las transmisiones de Hoy (Televisa), Galilea Montijo compartió cómo lleva a cabo el ritual de las lentejas para tener un Año Nuevo próspero y lleno de riquezas.

El primer paso es esperar a la medianoche del 31 de diciembre.

Después deberán tomar un puñado de lentejas y lanzarlas al cielo , mientras se pide la llegada de mucho dinero y buena fortuna .

" No pida trabajo porque luego le dan mucho trabajo, pero mal pagado, me ha pasado", explicó Montijo a modo de broma.

porque luego le dan mucho trabajo, pero mal pagado, me ha pasado”, explicó a modo de broma. De acuerdo con la presentadora de televisión, el truco está en pedir cosas positivas: abundancia, prosperidad, riqueza, y especialmente dinero, ya que es un ritual completamente enfocado en la llegada de cosas materiales.

Las lentejas son uno de los elementos más presentes en los rituales de Año Nuevo para atraer la riqueza y la prosperidad financiera (Pexels/syd.trgt)

Después de cumplir con los pasos anteriores, toda la familia deberá reunir las lentejas que cayeron al piso y guardarlas .

Al otro día, deberán meterse dentro de una pequeña bolsa de tela de color rojo , donde permanecerán todo el año.

, donde permanecerán todo el año. Este costal de lentejas debe ser pequeño, para poder llevarlo como amuleto dentro de la bolsa, cartera o monedero.

Por qué las lentejas son símbolo de abundancia

Estas legumbres son consideradas uno de los alimentos básicos en diferentes gastronomías alrededor del mundo, y también se asocian con la abundancia y la prosperidad, de acuerdo con Excelsior.

La creencia de que las lentejas tienen poderes para la atracción de la riqueza surgió en la Antigua Roma y en diferentes tradiciones del Oriente, donde eran consideradas símbolo de éxito y buena suerte.

Esta relación pudo haber surgido debido al valor nutritivo, que además se conservan durante mucho tiempo y tienen la capacidad de crecer, incluso en condiciones adversas.

La forma circular y aplanada de las lentejas, así como su riqueza nutricional, hicieron que se asocien con el dinero y la abundancia (Pexels/MART PRODUCTION)

Las lentejas son una fuente importante de nutrientes y proteínas que está presente en muchas dietas de diferentes partes del mundo y se han convertido en protagonistas de los rituales de Año Nuevo por esta razón.

Por otra parte, el blog Kiwi Limón, explica que la forma redonda y aplanada de las semillas ha sido comparada con las monedas y que de ahí habría surgido su relación con la prosperidad.

Además, en la cultura romana era una tradición el regalar con un saquito lleno de lentejas para atraer riquezas durante los meses venideros.

Otros rituales para atraer riqueza y hacerlos en Año Nuevo

Algunos de los rituales más efectivos para tener dinero, buena fortuna y abundancia durante el Año Nuevo, de acuerdo con Glamour, son:

Ritual de las monedas

Consiste en colocar siete monedas, de cualquier denominación en el bolsillo derecho durante la Noche Vieja, para recibir el Año Nuevo.

También deberán colocarse algunos billetes en el zapato derecho, y es el primer pie que se moverá después de la medianoche para así atraer la abundancia financiera.

Ritual del color

Se trata de utilizar una prenda de un color asociado con la riqueza: se recomienda el verde, que además de prosperidad puede ayudar a atraer la salud.

Los rituales de Año Nuevo ayudan a atraer salud, prosperidad, abundancia y riqueza (Pexels/JESHOOTS.com)

Ritual de estreno

Consiste en utilizar un atuendo completamente nuevo para recibir el año. Esto es considerado un buen augurio, que permitirá la llegada de cosas positivas, como la abundancia y la prosperidad.

Ritual de purificación

Es bueno realizarlo para limpiar energías del año que pasó. Se trata de escribir una carta con todo lo que se agradece y se desea dejar atrás, para que las experiencias vividas se transformen en luz y prosperidad para el año que entra. Al final debe quemarse el papel con un cerillo.