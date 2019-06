"Quiero probar estar con una chica pero sin dejar a mi novio"

Está en la universidad y siente que es el momento de experimentar, pero está en una relación y no sabe cómo manejarlo Crédito: Shutterstock

Consuelo, te explico mi caso:

Estoy de novia hace casi dos años, íbamos juntos al colegio. Ahora vamos a la universidad los dos, nos mudamos a Buenos Aires (somos de Entre Ríos) pero no vivimos juntos.

Lo que sucede es que en los últimos meses estuve pensando seriamente en estar con una chica. No tengo una que me enamore o algo así, sí vi un par de chicas en la facultad que sé que están con otras chicas y creo que si probara con alguna de ellas estaría bueno, son mis amigas pero tampoco tan amigas. No me imagino enamorándome de una mujer pero me intriga la experiencia y siento que no me lo quiero perder y que este es el momento para probar.

Sin embargo, el otro día lo conversé con mi novio, no como si yo lo fuera a hacer sino más "en teoría", y me dejó en claro que no le gustaría en lo más mínimo. O sea que no le parecía bien que una chica estuviera con otra chica si tenía novio, que para él es "el mismo engaño" que si está con otro chico. Cuando le pregunté "pero y si es un trío qué pasa" me dijo que eso era otra cosa, que quizás podría ser, así que tal vez podría proponerle eso...pero me da la sensación de que no es lo mismo. ¿Qué hago?

Gracias,

La Tentada (20)

Querida Tentada:

Bueno, me parece que tus opciones están claras: o estás con una chica sin contarle, o te separás y hacés lo que querés, o tratás de proponer un trío y ves qué pasa, o te quedás con las ganas y no hacés nada. Todas las opciones, por supuesto, tienen consecuencias.

En el primer caso (estar con una chica y no contarle) te arriesgás, por supuesto, a que se entere igual, y por otra parte tenés que ver si tenés la sangre fría para no contarle. Mucha gente cree que la tiene y después flaquea y termina confesando. Es una decisión posible, especialmente si es solo para sacarse las ganas: pero tenés que tener plena conciencia de los riesgos que corrés.

La segunda posibilidad, separarse, me parece un poco extrema, si este es el único problema que tenés. No parece que tengas intenciones de hacerlo y quizás es un poco apresurado sin siquiera probar a ver qué pasa.

Lo del trío creo que es un poco como decís vos: es una especie de opción a medio camino, y además quizás la presencia de tu novio te inhibe de lo que te gustaría hacer y probar. También, como en el primer caso, tenés que tener conciencia de los riesgos. Quizás no te gusta verlos juntos a ellos, quizás no te sentís cómoda, quizás la relación de ustedes cambia para siempre: son todas cosas que pueden pasar cuando uno prueba algo nuevo.

Finalmente está la opción de no hacer nada, que por lo que me contás es lo que venís haciendo, y esperar a que se te pase. Calculo que si estás consultando es porque ya lo probaste y no se te pasa la inquietud.

No hay magia que podamos inventar por fuera de estas opciones, salvo una última, que yo probaría: contarle la situación con más honestidad, no así como hiciste de forma "teórica e hipotética", sino que entienda que es algo que tenés ganas de hacer vos. Creo que quizás si entiende que es algo que te inquieta de verdad puede llegar a decidir que tanto no le molesta...o bueno, o te confirma que no quiere, y ya tenés nueva información para decidir sobre las opciones.

Yo creo que vale la pena jugarse y probar, con toda la honestidad que se pueda, y toda la buena leche que se pueda. Ojalá te animes.

Un cariño,

Consuelo