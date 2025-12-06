¿Qué significa que una persona prefiera callar para evitar peleas y conflictos, según la psicología?

Una conducta tan cotidiana como guardar silencio para evitar un enfrentamiento puede tener raíces emocionales profundas. Aunque a simple vista parezca una estrategia para mantener la calma, diversos especialistas advierten que esta acción puede reflejar miedo, inseguridad o dificultades para manejar desacuerdos.

Así lo explica un artículo de La Mente es Maravillosa, escrito por la psicóloga Macarena Liliana Nuñez, del que proviene la información analizada a continuación.

De acuerdo con la nota, prácticas como el ghosting o la “renuncia silenciosa” en el trabajo comparten un elemento central: son formas de evitar la confrontación.

En ese marco, callarse para no generar conflictos implica elegir el silencio como mecanismo de protección, lo que puede dar la impresión de desinterés incluso frente a problemas propios.

Callarse para no generar conflictos implica elegir el silencio como mecanismo de protección Shutterstock

Razones detrás del silencio

El artículo señala que callar ocasionalmente puede ser una muestra de autocontrol, pero cuando se vuelve habitual suele estar asociado a temores o a una baja percepción de autoeficacia en la resolución de conflictos. Entre los factores mencionados se encuentran:

El aumento de la evitación de conflictos con la edad.

Normas culturales o educativas que refuerzan la idea de no contradecir.

Baja autoestima o inseguridad para expresar opiniones.

Miedo al rechazo, al juicio o a perder vínculos importantes.

Experiencias dolorosas previas o relaciones poco saludables.

Rasgos de personalidad relacionados con la complacencia o la inestabilidad emocional.

Falta de habilidades para gestionar conversaciones difíciles.

Consecuencias de evitar la confrontación

El silencio prolongado puede deteriorar la salud emocional y las relaciones interpersonales. Según el texto de La Mente es Maravillosa, algunos de los efectos más frecuentes son la sensación de soledad, la comunicación pasivo-agresiva, el aumento del estrés y la ausencia de límites claros. También puede reforzar la idea de que no es posible enfrentar desacuerdos de forma constructiva.

La nota plantea indicadores que pueden ayudar a reconocer si el silencio se utiliza como mecanismo de evasión, como minimizar problemas, sentir culpa al poner límites, evitar conversaciones difíciles o experimentar la sensación de no ser comprendido por los demás.

El artículo propone algunas prácticas para comenzar a abordar los desacuerdos de manera más saludable: reconocer los costos de la evasión, buscar apoyo en personas de confianza o profesionales, practicar la asertividad y la escucha activa, y planificar la forma de abordar situaciones sensibles.

Según el texto, no se trata de confrontar siempre, sino de distinguir cuándo el silencio evita un problema menor y cuándo se convierte en un obstáculo para relaciones sanas. En ámbitos laborales, familiares o de pareja, evitar el conflicto puede generar tensiones acumuladas y resentimiento.