Real estate: por qué Miami sigue siendo la ciudad donde el mundo quiere vivir e invertir

Miami se ha posicionado en la última década como una suerte de “ciudad-imán” para inversiones inmobiliarias de clase mundial. Su crecimiento sostenido sorprende hasta el punto que pocos mercados pueden igualarlo. “Para los inversores internacionales –y muy especialmente para los latinoamericanos– comprar una propiedad en Miami no es solamente una decisión de estilo de vida: es una estrategia patrimonial sólida”, describe el CEO de Fortune International Group, Edgardo Defortuna.

“Incluso en momentos de corrección –agrega– el mercado de Miami fue capaz de demostrar una rápida recuperación. Esa resiliencia nos permitió desarrollar y vender proyectos que, más que mantener su valor, lo incrementan en forma sostenida”.

Edgardo Defortuna fundó en 1984 la compañía dedicada al mercado inmobiliario en el sur de Florida.

El ejecutivo argentino, fundador de la compañía que desde 1984 se dedica al mercado inmobiliario en el sur de Florida, se encuentra por estos días de visita en Buenos Aires para participar la Expo Real Estate Argentina: uno de los eventos más destacados del sector en la región, que por estos días se realiza en el hotel Hilton. En ese contexto enumera las razones de la vigencia de Miami, un destino que combina ubicación estratégica, seguridad jurídica, estabilidad monetaria, conectividad aérea y un extraordinario ecosistema cultural y empresarial.

La capital global del lujo

¿Por qué sigue siendo Miami la ciudad en la que el mundo quiere vivir en invertir? Se trata del segundo mercado inmobiliario más fuerte de Estados Unidos para 2025, con proyecciones que anticipan una suba de 24% en las ventas y de 9% en los precios medianos para este año.

Nexo Residences ofrece una perfecta ubicación a lo largo del corredor de Biscayne, en el corazón de North Miami Beach.

“Las cifras reflejan que no estamos frente a una burbuja. Lo que está ocurriendo es el resultado de la planificación urbana, la conectividad internacional y un posicionamiento como capital global del lujo”, sostiene Defortuna.

Y precisa: “A diferencia de otros destinos, Miami tiene una base de demanda internacional que amortigua los altibajos de la economía local, y eso nos permite proyectar con confianza a largo plazo. Además, el desarrollo de nuevas zonas, como el Miami River District, y la llegada de marcas de hospitalidad y lifestyle de alto nivel seguirán elevando el estándar del mercado”.

Ora by Casa Tua es un desarrollo donde la icónica marca Casa Tua aporta su sello de hospitalidad y diseño, creando un espacio donde el arte, la cocina y la vida social se entrelazan en un mismo lugar.

Un portfolio de lujo

Solo en febrero de 2025, las ventas de propiedades por encima de 1 millón de dólares crecieron en Miami un 3,6% respecto al año anterior, dato que confirma que el comprador internacional percibe a Miami como un refugio seguro para su inversión.

“El comprador argentino que llega a nosotros –advierte Defortuna– suele tener un perfil sofisticado y una visión patrimonial de largo plazo. No busca solo una propiedad: quiere un producto que combine ubicación estratégica, diseño atemporal y una propuesta de valor clara. En un contexto económico inestable como el que vive la Argentina, Miami ofrece un activo que protege el capital y genera retorno”.

W Pompano Beach: una opción perfecta combinar uso personal y potencial de ingresos en una ubicación privilegiada.

Los proyectos del portafolio de la compañía responden justamente a ese estándar:

Faena Residences Miami. Ubicado a lo largo del Miami River y a pasos de reconocidos restaurantes, galerías de arte y centros de entretenimiento, el proyecto despliega una fusión única de sofisticación urbana y belleza natural. Se trata de dos torres de 68 pisos conectadas por un espectacular Sky Bridge, con precios desde USD $1.4 millones. El conjunto incluye 406 residencias de una a cuatro habitaciones, 20 River Lofts y 4 Sky Lofts, además de exclusivos penthouses. Entre sus amenities se encuentran el primer Sauna Penthouse en Miami: una piscina inteligente de 25 metros con sonido subacuático, servicio de mayordomo junto a la piscina, experiencias de meditación flotante, acceso privado al Riverfront Park y un lobby inmersivo —The Cathedral— con un mural que narra la historia de una comunidad creativa junto al río.

ORA by Casa Tua. En el corazón de Brickell, Ora by Casa Tua combina residencias de lujo amuebladas con un entorno inmerso en la naturaleza tropical y una gran propuesta gastronómica y cultural. Con precios desde USD $900,000, esta torre de 76 pisos y más de 275 metros de altura ofrece unidades listas para habitar y un servicio de gestión profesional en sitio, ideal para propietarios que buscan maximizar ingresos mediante alquileres a corto, mediano y largo plazo.

Casa Bella Residences by B&B Italia. Un desarrollo de 56 pisos con interiores diseñados por la reconocida marca B&B Italia y espacios comunes inspirados en Milán. Con precios desde USD $1.3 millones, las residencias están pensadas para uso residencial tradicional y no contemplan alquileres cortos, lo que garantiza exclusividad y privacidad.

En el tranquilo enclave costero de Hollywood Beach, Icon Beach Residences ofrece una visión sofisticada e innovadora de la vida frente al mar.

Nomad Residences Wynwood. Ubicado en el corazón de Wynwood (el distrito cultural y creativo de Miami) el proyecto abre la puerta a un concepto de propiedad flexible y sin restricciones de alquiler: se entrega amueblado y con un diseño artístico que integra obras y detalles inspirados en el arte y la narrativa visual. Con precios desde USD $680.000, el edificio de 9 pisos y 329 unidades incluye una Casa Tua Cucina de 1.200 m² en planta baja, estacionamiento privado, techos de más de 2.7 metros y amplias terrazas.

W Pompano Beach. Situado directamente sobre las arenas vírgenes de Pompano Beach, este desarrollo redefine la experiencia de lujo frente al mar con el sello inconfundible de la marca W: un proyecto que combina residencias privadas y suites de hotel, fusionando la cultura vibrante de W con gastronomía audaz, diseño envolvente y entretenimiento de primer nivel. Con precios desde USD $3.4 millones para residencias y USD $800.000 para suites, el proyecto ofrece una entrada privada por ascensor a cada unidad y espectaculares vistas al océano y al Intracoastal Waterway.

Icon Beach Residences. Desarrollado por Related Group y BH Group, con diseño interior de Meyer Davis, el proyecto se beneficia de una ubicación estratégica entre la energía cosmopolita de Miami y la serenidad de Fort Lauderdale, y ofrece acceso tanto a una marina privada como a un club de playa con todos los servicios. Con precios desde USD $900.000, el edificio de 38 pisos y 350 unidades despliega sus balcones amplios y vistas al Atlántico y a los canales de Hollywood, además de vestidores espaciosos, cocinas italianas personalizadas y baños estilo spa.

Ana Cristina y Edgardo Defortuna, al frente de la firma desde hace cuatro décadas.

Viceroy Brickell. El proyecto marca el debut de la prestigiosa marca Viceroy en el segmento residencial independiente y en el corazón financiero de Miami. Con precios desde USD $609.900, el edificio de 45 pisos y 442 unidades cuenta con una ubicación privilegiada en One Brickell, en la entrada de Brickell Avenue y junto al río Miami. Entre los amenities se incluyen una plataforma de resort en el nivel 14 con piscina climatizada, spa al aire libre, cabañas, cocina de verano, canchas de bochas, gimnasio y centro de bienestar, simulador multideportivo, bodega y sala de catas, así como servicios exclusivos como cuidado de mascotas y plantas.

Cipriani Resort Residences & Casino Punta del Este. El proyecto es una reinterpretación contemporánea del legendario Hotel San Rafael. Desarrollado por Cipriani Group y diseñado por Rafael Viñoly Architects, el exclusivo complejo fusiona la elegancia europea clásica con el estilo de vida costero. Ofrece residencias, suites de hotel y un casino bajo la reconocida hospitalidad Cipriani. Con precios desde USD $1.8 millones, el proyecto contará con solo 68 residencias, incluyendo unidades de medio piso y piso completo, y 120 suites de hotel.

“Un puente entre culturas y mercados”

“Nuestra participación en la Expo Real Estate Argentina 2025 no es solo comercial: la pensamos como un puente entre culturas y mercados”, reflexiona Defortuna. “Los proyectos que vinimos a presentar representan lo mejor del diseño, la ubicación y la visión internacional que hemos cultivado en más de cuatro décadas”.

“Argentina fue siempre un mercado clave para Fortune, y en esta edición de la Expo queremos reforzar esta idea: invertir en Miami hoy es hacerlo en un mercado que combina estabilidad, crecimiento y una proyección global inigualable –concluye–. Por eso la invitación a formar parte de un legado que trasciende fronteras y generaciones".

