“Me encantaría ser tu amiga”: el conmovedor mensaje de Lali Espósito a una niña que sufrió bullying

Semanas atrás, una niña de Mendoza protagonizó todos los portales de noticias luego de que se viralizara un video suyo en donde hablaba sobre el bullying que vivía en la escuela. La filmación fue publicada por su tía en Facebook y, en la misma, Agustina -de apenas 5 años- relató que sus compañeros la acosan todos los días por su aspecto físico y que ella no quería ir más. Muchos usuarios de las redes sociales utilizaron las plataformas para poder enviarle mensajes de aliento y, entre ellos, se destacó una especial dedicatoria de Lali Espósito.

El tierno mensaje de Lali a la nena que relató el bullying que sufre en la escuela

Aún con el guardapolvo puesto y con la cara bañada en lágrimas, Agustina le dijo a la cámara: “No quiero ir más a la escuela. Me dicen ‘gorda’”. Con la voz cargada de angustia y frustración, continuó: “Me tratan de ‘gorda chancha’. Estoy cansada. Me tienen harta”. Su caso -a pesar de no ser el único- logró alcanzar todos los rincones del país a través de las redes y fueron muchos los que se conmovieron al oír el estremecedor relato.

Una vez más, las diversas plataformas de comunicación revivieron el debate sobre la aceptación de la diversidad, la importancia de enseñarle a los niños sobre respeto y lo esencial que es proteger a las personas durante sus primeros años de formación. Agustina, quien vive en Mendoza, se vio abrazada por el cariño de la gente. Pero, quizás, el saludo más especial que recibió fue un inesperado mensaje de Lali Espósito.

La ex Casi Ángeles, que actualmente se encuentra en España, decidió tomarse un par de minutos dentro de su ocupada agenda para dedicarle unas palabras. Con una gran sonrisa y la mirada puesta fija en la cámara, comenzó: “Este vídeo es para mi amiga hermosa, Agustina. Yo soy Lali, no sé si me conocés, pero yo a vos si te conozco”.

Lali Espósito le dedicó un tierno mensaje a la nena que se volvió viral (Foto: Instagram/@lalioficial)

“Me encantaría ser tu amiga. Yo sé que estás en Mendoza y yo soy de Buenos Aires pero quería mandarte este saludo. Mandarte mucho amor y decirte que me estuve enterando que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar y hacer de todo. Que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica”, dijo. Y agregó: “Yo quería mandarte un beso muy especial, decirte que vos sos muy especial y sos que una reina total. No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse y uno tiene mucha gente que lo quiere”.

Asimismo, manifestó: “Yo también te quiero decir que te quiero, que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y que bailes. Y te quería invitar a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires, igual quiero visitar Mendoza, pero me gustaría invitarte a Buenos Aires a uno de mis conciertos, con tu mamá, para que vengas a pasarla bomba. Te mando un beso y espero verte pronto”.

Lali Espósito comenzará el Disciplina Tour en junio del 2022 Captura

El 23 de junio, Lali inaugurará su Disciplina Tour con un show en el Luna Park que, tras agotar entradas, sumó una nueva fecha al día siguiente. Luego de un récor en ventas, anunció que se presentará el 27 de agosto en el Movistar Arena para que “para que nadie se quede afuera”. Quizás, el show tenga un agregado especial al contar con la presencia de Agustina.