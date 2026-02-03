Recorrido de Verano por los Bares Notables de la ciudad para descubrir nuevas historias y propuestas gastronómicas

A partir de este miércoles 4 de febrero, y durante todo el mes, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires propone recorridos culturales por los Bares Notables

LA NACION Escuchar Nota

Todas las semanas los porteños deberíamos tener una cita obligada con alguno de los bares históricos de la ciudad, por la simple razón de que apoyarlos es también una manera de preservar nuestra identidad. Somos gente de café, qué duda cabe.

Con sus ventiladores de techo y ventanas abiertas de par en par, murmullo de pocillos y cucharitas en las primeras horas del día, al atardecer se vuelven un refugio perfecto para sumergirse en un vermut con soda bien fresca y no pensar en nada, o bien pensarlo todo mejor.

El ciclo Cultura de Verano organizado por el Gobierno de la Ciudad propone recorridos por algunos de los Bares Notables ubicados en áreas emblemáticas como la calle Florida, el barrio de San Telmo, la avenida Corrientes y el centro histórico.

La iniciativa no tiene ninguna intención melancólica sino todo lo contrario, plantear una lectura nueva de estos sitios que han sabido ganarle al tiempo y a las dicroicas. Más allá de que todos se aggiornaron a las demandas del presente, sus mesas aún condensan anécdotas, conspiraciones, romances, gente arreglando el mundo y novelas que nunca se llegaron a publicar, todo eso matizado siempre por la indispensable tradición gastronómica reinventada sin descuidar los sabores que forman parte de nuestros ritos cotidianos.

Llamados “notables” por su asombrosa vigencia, en un país donde nunca fue fácil sostener un proyecto, estos templos operan como archivos en constante movimiento. El verano que vacía la ciudad y hace posible llegar a tiempo a todas partes surge como el momento ideal para volver a enamorarnos de Buenos Aires y de sus míticos cafecitos.

CALLE FLORIDA

Nueva cara para el Barbaro Bar Gza Estudio Laura Brucco

Florida Garden | Café Paulin | The New Brighton | Saint Moritz | Barbaro Bar | Claridge’ s Bar | Galería Güemes y el Boston City | London City | Café Tortoni

Miércoles 4 de febrero Punto de encuentro: 17.45 h / Florida Garden, Florida 899Cupo 80 personas. Inscripción previa

Las medialunas del Florida Garden no tienen ni tendrán competencia, tampoco su local en ochava, vidriado y donde es fácil ver y ser visto. Una caminata por calle Florida hasta el Café Tortoni, en Avenida de Mayo, pasando por espacios que ya no están y otros en los que siguen cruzándose escritores, artistas, políticos y otros personajes. Florida fue la primera peatonal de Buenos Aires, un epicentro de protestas, tertulias y mucha fiesta en la que el desborde y la elegancia eran el dress code en los años setenta. Dadá, Barbaro Bar, el alemán (al lado), la Galería del Este y el Di Tella y la renovada Galería Klemm siguen alimentando su mágica atmósfera. El recorrido está a cargo de cargo de Victoria Cobos.

Dadá Bistró Hernan Zenteno - La Nacion

SAN TELMO

"El Federal" bar notable ubicado en el barrio porteño de San Telmo María Bessone

Plaza Dorrego | El Dorrego | Bar Sur | Café Rivas | Mercado de San Telmo | Bar El Federal | Atis Bar | La Poesía | Bar Seddon

Miércoles 11 y 18 de febrero Punto de encuentro: 17.30 h / Bar Plaza Dorrego, Defensa 1098. Cupo 80 personas. Inscripción previa 11/2Inscripción previa 18/2

La ciudad empezó en San Telmo, y Defensa es la calle comercial más antigua de la ciudad, coinciden los historiadores. Lo cierto es que reúne edificios de gran valor patrimonial que han sido recuperados, algunos, y devuelto a la vida urbana con su esencia intacta pero mejorada, es el caso del querido Bar Británico, el Federal y la preciosa esquina del Bar Sur, una suerte de cabaret tanguero que de noche atrae por sus mesas a medialuz. Acá se han filmado películas y escrito muchas letras de tango: comenzando en la Plaza Dorrego, el corazón del barrio, el recorrido abarca clásicos pasando por casas de antigüedades y el Mercado de San Telmo, entre otros lugares. A cargo de Daniel Vega.

El Mercado de San Telmo y su clásica estructura

SAN NICOLÁS Y MONTSERRAT

La Puerto Rico, que tiene más de 120 años de historia y fue puesta en valor por el mismo estudio que restauró La Ideal Fabian Marelli - LA NACION

El Colonial | La Puerto Rico | Casa de Luca Prodan | Bar Cabildo de Buenos Aires | Av. de Mayo en torno a la plaza | London City | Café Paulin | The New Brighton | Bar Bidou | Confitería La Ideal

Miércoles 25 de febrero Punto de encuentro: 17.30 h / El Colonial, Av. Belgrano 599

El happy hour de la Brighton y la sorprendente puesta en valor de la Confitería La Ideal, más las mesas alineadas en la vereda de la London, convierten a este recorrido en un viaje a la Belle Époque porteña. Puntos clave para revivir aquel país de las vacas gordas y el ambiente de tango, el circuito incluye caminata por la Avenida de Mayo y alrededores, donde además de la arquitectura se aprecia la traza urbana con sus diagonales afrancesadas que dan cuenta de una fuerte impronta europea. A cargo de Daniel Vega.

AVENIDA CORRIENTES

Los Galgos Bar

Confitería La Ideal | La Giralda | El Gato Negro | La Ópera | La Academia | Celta bar | Almacén y Bar Lavalle | Mar Azul | Los Galgos

Jueves 26 de febreroPunto de encuentro: 17.45 h / Confitería La Ideal, Suipacha 384Cupo 80 personas. Inscripción previa

Un itinerario imperdible para conocer los cafés, teatros y la historia cultural de la Broadway porteña. Desde La Ópera hasta Los Galgos, pasando por lugares donde se cruzaron artistas, políticos y bohemios, aún se respiran esas noches de milonga y grandes orquestas de la década de los cuarenta. A este circuito no hay que perdérselo porque incluye algunos espacios centenarios y otros pocos conocidos pero llenos de encanto, como el café Mar Azul, Celta bar y el Almacén Lavalle, con tremendas picadas para compartir con amigos.