“Recuerdo de mi primera dosis”: el insólito video sobre la vacunación que se volvió viral

Un video titulado Recuerdo de mi primera dosis se volvió viral en las redes sociales. La producción, a cargo del actor Mariano “Mumo” Oviedo, es una hilarante recopilación del día en que recibió la vacuna contra el coronavirus.

“Si te quejabas de los que se sacan la fotos con el carnet de vacunación, no mires esto. Hace tanto que no tengo un evento así que merecía una sesión cual cumple de 15″, escribió el humorista en la descripción del material en YouTube.

Junto a las imágenes, que lo muestran fotografiándose con un mural que dice “Yo me vacuné”, recorriendo el rosedal del Parque Independencia de Rosario, donde vive, o andando en bote en sus lagos, Mariano escribió los hashtags “Nadie se salva solo”, “Vacunado” y “Sinopharm”.

"Recuerdo de mi primera dosis": el desopilante video sobre la vacunación que se volvió viral

El video, publicado el pasado martes 13, fue reproducido miles de veces en Instagram y se volvió un boom en Twitter, donde fue compartido por otro millar de usuarios.

El video "Recuerdo de mi primera dosis" se volvió viral en Twitter Twitter: @ivanimberti

En diálogo con LA NACION, el humorista de 34 años contó que le llegó el turno el miércoles pasado para vacunarse el domingo en La Rural rosarina. “Venía con una manija bárbara esperando el turno, como la mayoría de nuestra edad. Cuando me llegó empecé a pensar ‘qué me pongo’, y me enteré de que iban varios amigos el mismo día”, recordó.

Fue en ese momento que “Mumo” se dio cuenta de que contaba con alguien para filmarlo y comenzó a pensar en esta producción. “Quería poner un poco de humor, la idea era llevar al extremo esa sensación de alegría que está y es genuina, porque es un gran avance. Sabemos que no es la solución, pero después de un año y medio tan duro, tan golpeados”, afirmó el joven que suele compartir sketchs cómicos en sus redes sociales.

Mariano "Mumo" Oviedo es el protagonista del video viral "Recuerdo de mi primera dosis" Instagram: @elmumo87

Como La Rural de Rosario está pegada al Parque Independencia, donde muchas parejas que se casan o quinceañeras suelen ir a sacarse fotos, a Oviedo se le ocurrió hacer una producción similar. Con la ayuda de sus colegas Mayra Sánchez y Sofía Chiavazza, comenzó a posar en distintos escenarios al aire libre. “Fue muy divertido porque estábamos jugando. En el video se ve una cara que me encantó, de una nena, cuando estábamos en el botecito, una nenita que mira como diciendo ‘qué hace, señor’. Me causó gracia porque leí en varios lugares que las personas ponían que me habían visto haciendo las fotos”, señaló.

Para el material, el humorista eligió la canción “I Don’t Wanna Miss A Thing” de Aerosmith, cortina musical de la película Armageddon (1998), porque lo consideró un cliché de los temas que se usan en eventos emotivos.

"Mumo" Oviedo suele compartir divertidos videos y producciones en sus redes sociales Instagram: @elmumo87

Su idea tuvo tan buenas repercusiones que comenzó a recibir pedidos de sus seguidores en Instagram para hacer producciones similares con sus propias imágenes. A raíz de esto, decidió realizar un video colectivo con todas las postales de “primeras dosis” que le lleguen: espera poder tener el material listo para el lunes próximo.

“En Instagram me estuvieron proponiendo varios temas. Yo voy a elegir cinco canciones y las voy a poner para que voten”, adelantó sobre la encuesta que hará en sus stories. Por el momento, figuran clásicos como “I Will Always Love You”, de Whitney Houston; “Tiempo de vals”, de Chayanne; y “Me das cada día más”, de Valeria Lynch.

"Mumo" Oviedo debutó como actor en la peatonal del centro de Rosario, en Santa Fe, con "Panchito, cucaracha y peatonal" Instagram: @elmumo87

“Mumo” supo que quería ser actor a los 11 años, cuando empezó un curso de teatro. Pero sostiene que “no era el indicado” porque le pareció “horripilante”. Sin embargo, comenzó a frecuentar la peatonal y a ver el show callejero de “Panchito y cucaracha”, se sabía todos los diálogos y, un día, cuando tenía 17 años, uno de los protagonistas faltó. Fue allí cuando se animó a ocupar su lugar.

A partir de ese momento, se formó en la escuela de actuación y encaró varios proyectos artísticos. “He hecho algunas cosas dramáticas, pero siempre me siento más cómodo y me convocan más para el humor”, admitió.