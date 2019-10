Viviana Alvarez SEGUIR Laura Saint-Agne SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2019

"Esta era la opción menos pensada, pero agradezco que me hayan convencido", dice la arquitecta Paula Varone sobre su casa, que remodeló en solo seis meses. Buscaba un departamento o un PH para vivir con su hijo cuando encontró esta antigua casa chorizo. Sin embargo, su instinto profesional le indicaba que estaba frente a una construcción noble con detalles que podía rescatar, como el piso de pino tea y de calcáreos, la bovedilla tapada por un cielo raso de telgopor o la pared de ladrillos de barro que ahora quedaron a la vista. El resultado de la obra que llevó a cabo y supervisó paso a paso fue una suma afortunada de ingenio y dedicación: derribaron paredes y sumaron aberturas de aluminio que dejan entrar la luz a toda la planta, con su ubicación norte.

Escritorio de petiribí (Ramón Argüello). Lámpara (Kikely). Alfombra verde (Elementos Argentinos). Manta gris (Arredo). Derecha: Mesa de hierro con estantes de vidrio modelo 'U!' (Bronx Decor). Crédito: Santiago Ciuffo

Donde antes estaba la puerta de entrada, la dueña de casa diseñó su escritorio en petiribí y abrió una pequeña ventana que ilumina su lugar de trabajo. En el nuevo ingreso, conservó la puerta original y el marco de madera color natural y sumó un amplio paño fijo.

"Me gustan las aberturas negras, como las que hay en toda la casa, pero dejé este marco de madera natural para destacar la puerta que es la original".

Persiana americana de madera (Hunter Douglas). Piso de pino tea pulido e hidrolaqueado. Salamandra (Bosca). Lámparas colgantes y sillón (Resvestir). Almohadones y puf (MS Deco). Mesa baja (Bronx Decor). Alfombra (Elementos Argentinos). Mesa de metal y lámapara (Kikely). Crédito: Santiago Ciuffo

Cuando apareció el ladrillo de barro no dudamos en dejarlo a la vista. Estuvo al natural pero ahora, pintado de blanco hace todo más luminoso Paula Varone

Desde el comienzo del proyecto, Paula pensó en un ambiente amplio e integrado donde pudieran pasar la mayor parte del día. La decisión de no tener rejas en la ventana forma parte de esa apertura. Por eso optaron por una persiana metálica y persianas de madera que están en sintonía con el piso de pino tea.

Mesada y tapa de la barra en granito negro. Alzada de azulejos 'Subway' (Revestir). Pileta 'Luxor' (Johnson Acero). Grifería (FV). Extractor (Ecoclima). Bol negro de cerámica (Mariana Levy Mayo). Bowls blancos y florero con ramas de eucalipto (MeMo). Crédito: Santiago Ciuffo

A continuación del living se encuentra la cocina con mesa y bancos de paraíso que cuando no se usan se esconden debajo de la mesa. se amplía el living. La columna se inserta en la mesada. No era cuestión de que le quitara metros a la superficie de trabajo. Para mantener las vistas despejadas, por ahora también decidieron no tener alacenas.

"Elegimos pocos materiales, para unificar el estilo de la casa: petiribí y paraíso, azulejos 'Subway' en la cocina y los baños, y tonos neutros: lo que nunca cansa".

Juego de mesas de exterior y silla 'Bertoia' traída de la casa anterior. Género azul y mantel con rombos (MS Deco). Crédito: Santiago Ciuffo

En el patio se encuentra la escalera de baranda elegante y liviana que lleva a la terraza y recorre paredes en gris azulado.

Frentes de placards de paraíso (Ramón Argüello). Cama (Paraná Muebles). Mesa baja heredada. Lámpara (Kikely). Pie de cama (MS Deco). Alfombra peluda (Elementos Argentinos) y de colores tejida en telar (Elementos Argentinos). Silla (Kikely). Puerta de doble hoja, recuperada de la obra. Crédito: Santiago Ciuffo

La síntesis de materiales continúa con éxito en el cuarto principal que se encuentra en la planta baja. Y la madera llama la atención en los altísimos frentes de placard, un ejemplo de solución arquitectónica que también es aporta decorativo.

Banco de tronco (Net Muebles). Cuadros de Kalil Llamazares (Kikely). Der.: Azulejos 'Subway' y mesada con pileta termoformada de Arabescato (Revestir). Platito joyero con unicornio (Marina Levy Mayo). Caja negra y lámpara cromada (Kikely). Kimono estampado (Pezkoi). Crédito: Santiago Ciuffo

"Cuando empecé la obra, solo íbamos a vivir mi hijo y yo. Luego se amplió la familia y decidimos extendernos a la planta alta, donde están los cuartos de los chicos, el playroom y la terraza".

Lámpara, cuna, silla y mesa de madera (Ramón Argüello). Acolchado (Cuka Estudio). Móvil y gimnasio (Pizpireta Market). Alfombra 'Rayuela' (NEC). Der.: Alfombra (Elementos Argentinos). Puf gota (Arredo). Crédito: Santiago Ciuffo

Uno de los grandes logros de Paula en su reforma fue la optimización de recursos. Las vigas que estaban en el techo de abajo se usaron en la planta alta.

"Me gustan los espacios minimalistas. Con tanta luz y salida a la terraza, el cuarto de la bebé no necesitaba mucho más". En el descanso de la escalera se generó un espacio que aprovecharon para un playroom a la medida de las necesidades del hijo mayor de Paula.

Alfombra (Elementos Argentinos). Peluche (Cebra). Silla 'Eames' (De Sillas). Lámpara colgante (Ramón Argüello). Crédito: Santiago Ciuffo

"Fue un acierto reservar la planta alta para los cuartos de los chicos. Ahora, ese espacio es exclusivo para ellos".

Con el mismo criterio del cuarto principal, diseñaron un placard con frente de paraíso. Contra la pared y debajo de las ventanas que dan a la terraza ubicaron la cama. Así quedó espacio de juego y para un escritorio.

El piso del baño de la planta alta es de calcáreos recuperados de la obra. Sanitarios (Ferrum). Cuadro hecho por el hijo de Paula. La consola es heredada. Crédito: Santiago Ciuffo

