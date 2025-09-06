En un lote de 9x8, una arquitecta logró tener un PH de 97m2 cubiertos y 75 descubiertos

La arquitecta Flor Fontana proyectó su propia vivienda, que brilla por su astucia y simpleza
- 2 minutos de lectura'
Cada vez que visitaban una propiedad, Flor volvía a su casa y se ponía a trabajar en un anteproyecto. “Soy de la mano que piensa”, comparte la arquitecta Flor Fontana, con la expresión de quien busca explicar ese pasaje misterioso que existe entre lo que se imagina y lo que se concreta. Junto con su marido, John Hunter, buscaban un PH en el centro de manzana, con un entorno de alturas bajas y mucho contacto con el exterior.
Línea de partida
Cuando llegaron a este PH de Chacarita, supieron que sería el suyo. “Enseguida tuve la sensación de que allí podía hacer todo lo que deseaba”, nos cuenta. Al comenzar el proyecto, Fontana decidió conservar todas las losas: “Eso me permitió mantener la escala que tenía, dejando casi completa la estructura original”, explica.
El PH, que tenía una planta baja y un entrepiso, ahora se organiza en tres niveles: abajo está el área privada, y en el primer piso y la terraza armaron los sectores sociales. En la planta baja están la suite y su estudio.
Antes cubierto por un techo de policarbonato y un toldo y revestido con cerámicos muy oscuros, hoy el patio es una expansión atractiva para la planta baja y un pulmón interno luminoso.
Mi práctica de la arquitectura es bastante reflexiva, de investigación. En este espacio además está mi universo creativo complementario, que alimenta mi profesión y me inspira: acá hago cerámica, dibujo, pintura, cestería. Por eso decidí que tuviera este lugar en la casa”
— Arq. Flor Fontana, al frente del proyecto y dueña de casa
Con cajoneras abajo, la biblioteca<b> </b>tiene columnas y estantes súper livianos para que se destaquen los objetos y los libros que inspiran el día a día de Flor.
“Quería una escalera liviana, que visualmente no ocupara lugar. Es de chapa plegada de 3 y 5mm, hecha de a tres escalones (para que fuera más fácil instalarla) y está colgada: lo que se percibe como una baranda en verdad son los tensores”, noa explica.
Color azul grisáceo, las puertas conducen al vestidor, el baño y el dormitorio de la pareja.
Suite principal
“Dejamos las losas de bovedilla a la vista, incluso las ‘cicatrices’ de los antiguos muros portantes. Quería que se sepa que es un PH de años, con su propia memoria”
La cama con respaldo y mesas de noche integradas es un diseño de Flor Fontana en melamina enchapada en haya blanca con terminación de laca semimate. Ese material se repite en el agarre de las puertas de los placares y retornará en el sector social.
“Somos dos, no necesitamos un lavadero. Preferí aprovechar esos metros cuadrados de otra manera”, confiesa la arquitecta.
El sector de ducha recibe luz natural de una nueva lucarna
Superior
La cocina tiene un lugar importante en la planta alta: amplia y despejada, permite cocinar, pero también pasar tiempo allí, como si fuera otra sala, gracias a su diseño interior y la cantidad de luz que recibe.
El muro gris contiene la heladera panelable, los pequeños electrodomésticos y un despensero extraíble, además del acceso al toilette.
“Al diseñar para mí o para mis clientes, me interesa conocer lo último, lo mejor, todas las opciones disponibles. Pongo el foco en los detalles, en buscar esas cositas que, cuando las veo (como esta alacena extraíble), me hacen feliz”.
Al máximo
Para lograr una continuidad, el living está revestido en el mismo MDF enchapado en haya con terminación de laca semimate visto en la cocina.
“Busqué que cada espacio llegara hasta los límites del terreno,no hasta el cerramiento. Al estar en el corazón de la manzana, la casa es segura, por lo que podés hacerla abierta y vivirla en constante contacto con el exterior. Acá, desde todos lados ves el cielo”.
Con un pulido e hidrolaqueado, la pino tea original quedó a punto.
Expansivo
“La vegetación de las casas vecinas y la vista abierta que tenía la terraza anterior fue lo que terminó de decidir la compra del PH. Para también sumar lo nuevo, a uno de los techos lo hicimos verde, vivo”.
Las barandas son varillas sólidas de 15mm. “Se fueron tomando de las columnas de la pérgola, de las cargas de la terraza verde o de algún otro punto, como tejiendo una red 3D <i>in situ"</i>.
Más notas de Casas de arquitectas
“No es estándar". El depto con techo abovedado y hogar a leña, en medio de Palermo, que habita una arquitecta
"Sentí que debía resignificar la vuelta”. Construyó su casa en el terreno donde creció, y fusionó sus recuerdos de infancia con diseños pensados en familia
Vislumbrar etapas. Proyectaron un volumen exclusivo para sus hijos anticipando su adolescencia, y luego sumaron una casita de 18m2 como estudio
- 1
Una pareja construyó su “hogar definitivo” en las Sierras Chicas de Córdoba
- 2
Dejó la cuidad y rearmó su vida con un norte claro: estar rodeada de naturaleza, pero con funcionalidad y diseño
- 3
El hogar, un lienzo: arte y vida cotidiana, una conexión que se refuerza en arteba 2025
- 4
¡Ahora sí! Querían un mueble nuevo en la cocina y terminaron haciendo una reforma que potenció todos los ambientes