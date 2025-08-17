Construyó su casa en el terreno donde creció, y fusionó sus recuerdos de infancia con diseños pensados en familia

La arquitecta y sus hijas idearon varios muebles a medida, y así terminaron creando Poltrona Home, una marca de equipamiento propia
“Esta casa es el resultado de un cruce entre la memoria, el diseño y el deseo de construir un presente”. Así define la arquitecta Inés Fuseo al proyecto que desarrolló en el mismo terreno donde transcurrió su infancia, para mudarse con su marido y sus tres hijos. Tras la muerte de sus padres, Inés y sus hermanos –también arquitectos– decidieron demoler la vivienda que heredaron en San Isidro y dividir el lote.
Este diseño hace honor a aquel pasado añorado mediante la recuperación de materiales de la casa original y la reinterpretación de viejas escenas, como la del porche de entrada, que hoy lleva los mismos adoquines y la exacta cantidad de escalones. En cada trazo, además, la arquitecta deja plasmadas las enseñanzas de su padre, en cuyo estudio dio sus primeros pasos profesionales.
Pero el enfoque no es solo personal, sino también colectivo: a los tecnicismos constructivos se suma un exquisito diseño y curaduría de objetos, liderado por las mujeres de la casa –todas artistas–, y aparecen colores en los que tuvieron voz y voto el marido de Inés y su hijo mayor, ambos llamados Tomás.
"El hall de acceso está elevado, y desde ahí hice partir la escalera para que el ascenso no resultara eterno, ya que en el resto de la planta la altura alcanza los 3,35 metros."
Arq. Inés Fuseo, dueña de casa y socia de Poltrona Home
Las dos hijas de Inés, Clara y Victoria, son artistas y responsables de muchos de los cuadros y esculturas que se lucen en esta casa.
En el living
“Nos mudamos en 2024, después de vivir veinte años en Tigre, pero la sensación es la de siempre haber estado acá. Para lograr ese ‘continuar natural’ fue importante conservar muebles y reciclar materiales, como la madera y los adoquines de la vieja entrada, que se transformaron en una mesa y en una escalinata exterior”.
“Con mis dos hijas, ambas artistas, nos esforzamos en llevar color y arte a cada rincón de la casa, para romper con su molde moderno“.
Trabajo y juego
“La biblioteca es el único ambiente en planta baja que puede cerrarse”, nos explica Inés mientras pliega una de las inmensas (pero livianas) puertas a cada lado de la chimenea.
“La biblioteca tiene utilidad real. Mi marido, abogado, lee y consulta todos los libros, así que él fue quien eligió el color y cristalizó el protagonismo de este espacio, donde también jugamos juegos de mesa.
Taller compartido
“Monté un taller súper luminoso para trabajar juntas deseando que, cuando se muden, se convierta en una excusa para visitarme”.
Vida integrada
“Con nuestros hijos crecidos (el mayor tiene 30), la vida es más integrada y todos los ambientes se usan; no necesitamos más que los dormitorios para aislarnos y ya no se cocina a puertas cerradas. La casa refleja esa fluidez: la sensación es la de estar siempre de vacaciones”, reflexiona Inés.
“Dejé prevista la posibilidad de cerrar la cocina por si no terminaba de funcionar el formato por los olores. Pero, la verdad, al combinar ventilación cruzada con un extractor con salida directa hacia arriba, el resultado fue un éxito”.
“En nuestra casa anterior, el comedor diario tenía la peor orientación, a pesar de ser muy usado. Ahora, le di un lugar preponderante en cuanto a la luz y el contacto con el jardín. Además, está pegado a la huerta: todos los días cocinamos con alguna verdura sacada de ahí”.
Camino a la suite
La baranda de la escalera se hizo con hierros recuperados de la antigua reja exterior; la corona una esfera azul diseñada por Victoria, una de las hijas de Inés Fuseo, creadora de Estudio Ilusión.
“El escritorio de nuestro cuarto es, sobre todo, un espacio de apoyo del teléfono, la computadora, etc. También, junto a las alfombras, muebles y libros, un elemento que aporta calidez y vivencia”.
El revestimiento del fondo de cama también oculta el equipo de aire acondicionado.
Puertas afuera
“Con su rojo estridente, la chimenea se incorpora como una pieza de arte, diferenciada de las columnas metálicas negras. Alrededor del fuego, un living exterior cobra intimidad al estar hundido y contenido en un círculo”.
El voladizo de hormigón del contrafrente se aliviana, en algunos tramos, con una pérgola de tirantes de madera. “Eso suaviza las vistas desde los dormitorios”.
“Al no encontrar lo que buscaba, decidí diseñar mi propia reposera para la pileta, orgánica y escultórica. De ahí nació Poltrona Home, nuestro emprendimiento de fabricación y venta de objetos de diseño”, cuenta la arquitecta sobre la marca que creó junto con sus hijas.
Un quincho encantador
“La mesa de la parrilla, cuadrada, se hizo con la madera del antiguo portón de entrada a la casa; tiene más de 80 años. Para enfatizar su presencia, el cielo raso del sector se compone de cuatro triángulos que confluyen en el centro, sobre este mueble”.
Simbolismo
“El círculo representa, para mí, un cierre de etapas. Tirar abajo la casa de mi infancia fue durísimo, porque no se trataba de hacer una obra más: era volver al lugar de mis raíces desde otro momento de la vida, con mi nueva familia. Sentí que debía resignificar la vuelta. Y cerrar ese círculo”.
“Cuando uno vuelve al lugar donde creció, también vuelve a una parte esencial de sí mismo. Ahí es donde cierra con claridad el círculo”, dice Fuseo.
El camino de hormigón, piedras y adoquines recuperados es un diseño de Inés Fuseo que hace honor al acceso anterior, donde, según cuenta, “el portón estaba siempre abierto, y la gente solía entrar pensando que podría cortar la manzana por nuestro terreno”.
