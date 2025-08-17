Construyó su casa en el terreno donde creció, y fusionó sus recuerdos de infancia con diseños pensados en familia

La arquitecta y sus hijas idearon varios muebles a medida, y así terminaron creando Poltrona Home, una marca de equipamiento propia

“Esta casa es el resultado de un cruce entre la memoria, el diseño y el deseo de construir un presente”. Así define la arquitecta Inés Fuseo al proyecto que desarrolló en el mismo terreno donde transcurrió su infancia, para mudarse con su marido y sus tres hijos. Tras la muerte de sus padres, Inés y sus hermanos –también arquitectos– decidieron demoler la vivienda que heredaron en San Isidro y dividir el lote.

Listos para entrar en una casa con puertas de gran porte, más allá de la principal, y gran relación del interior con el paisajimo de Josefina Cardoso Santiago Ciuffo

Este diseño hace honor a aquel pasado añorado mediante la recuperación de materiales de la casa original y la reinterpretación de viejas escenas, como la del porche de entrada, que hoy lleva los mismos adoquines y la exacta cantidad de escalones. En cada trazo, además, la arquitecta deja plasmadas las enseñanzas de su padre, en cuyo estudio dio sus primeros pasos profesionales.

La enredadera trepa sobre tensores metálicos para resguardar las vistas desde la calle. Obra de Cristina Dartiguelongue. Puerta principal en kiri machimbrado (Carpinterías Arbesú) Santiago Ciuffo

Pero el enfoque no es solo personal, sino también colectivo: a los tecnicismos constructivos se suma un exquisito diseño y curaduría de objetos, liderado por las mujeres de la casa –todas artistas–, y aparecen colores en los que tuvieron voz y voto el marido de Inés y su hijo mayor, ambos llamados Tomás.

"El hall de acceso está elevado, y desde ahí hice partir la escalera para que el ascenso no resultara eterno, ya que en el resto de la planta la altura alcanza los 3,35 metros." Arq. Inés Fuseo, dueña de casa y socia de Poltrona Home

Inés Fuseo junto a su hija menor, Victoria Young (25), artista detrás de la firma Estudio Ilusión, desde la cual crea objetos escultóricos y de iluminación Santiago Ciuffo

Las dos hijas de Inés, Clara y Victoria, son artistas y responsables de muchos de los cuadros y esculturas que se lucen en esta casa.

En el living

“Nos mudamos en 2024, después de vivir veinte años en Tigre, pero la sensación es la de siempre haber estado acá. Para lograr ese ‘continuar natural’ fue importante conservar muebles y reciclar materiales, como la madera y los adoquines de la vieja entrada, que se transformaron en una mesa y en una escalinata exterior”.

Mesa ratona diseñada por la firma de las mujeres de la familia, Poltrona Home. Sofás de cuero azules (By Ignacio Ortiz). Santiago Ciuffo

“Con mis dos hijas, ambas artistas, nos esforzamos en llevar color y arte a cada rincón de la casa, para romper con su molde moderno“.

Sobre la chimenea, obra de Eduardo Hoffmann. Lámparas con forma de hongo (Estudio Ilusión). Corderito sobre banqueta (Fez). Iluminación colgante (Vantier Home & Deco). Santiago Ciuffo

Trabajo y juego

“La biblioteca es el único ambiente en planta baja que puede cerrarse”, nos explica Inés mientras pliega una de las inmensas (pero livianas) puertas a cada lado de la chimenea.

El piso es de tablones de madera de grapia de 3,80m de largo. Santiago Ciuffo

“La biblioteca tiene utilidad real. Mi marido, abogado, lee y consulta todos los libros, así que él fue quien eligió el color y cristalizó el protagonismo de este espacio, donde también jugamos juegos de mesa.

Biblioteca diseñada por Inés Fuseo. Puf de cuero (Landmark). Sillón (By Ignacio Ortiz). Santiago Ciuffo

Taller compartido

“Monté un taller súper luminoso para trabajar juntas deseando que, cuando se muden, se convierta en una excusa para visitarme”.

Lámpara con forma de hongo y esculturas (Estudio Ilusión). Pinturas de Inés Fuseo. Como escritorio, un tablero que la dueña de casa heredó de su padre, el arquitecto Fernando Fuseo. Santiago Ciuffo

Vida integrada

“Con nuestros hijos crecidos (el mayor tiene 30), la vida es más integrada y todos los ambientes se usan; no necesitamos más que los dormitorios para aislarnos y ya no se cocina a puertas cerradas. La casa refleja esa fluidez: la sensación es la de estar siempre de vacaciones”, reflexiona Inés.

Mesa (Winglass Vidriería) con patas de hierro. Sillones de cuero en las cabeceras (Yrigoyen Buenos Aires). Santiago Ciuffo

Florero de vidrio soplado (Estudio Ilusión). Junto a la ventana pasaplatos, banquetas de Leder. Santiago Ciuffo

Los frentes de la cocina se hicieron reciclando y pintando los de la casa original; el color lo eligió Victoria, la hija menor. Santiago Ciuffo

“Dejé prevista la posibilidad de cerrar la cocina por si no terminaba de funcionar el formato por los olores. Pero, la verdad, al combinar ventilación cruzada con un extractor con salida directa hacia arriba, el resultado fue un éxito”.

Mesada de Silestone ‘Blanco Paloma’. Santiago Ciuffo

“En nuestra casa anterior, el comedor diario tenía la peor orientación, a pesar de ser muy usado. Ahora, le di un lugar preponderante en cuanto a la luz y el contacto con el jardín. Además, está pegado a la huerta: todos los días cocinamos con alguna verdura sacada de ahí”.

El comedor diario tiene vistas a la huerta y al jardín. Santiago Ciuffo

Afuera, la galería, enmarcada por la ventana circular. Santiago Ciuffo

Camino a la suite

Los escalones reciben luz LED indirecta, escondida en el revestimiento de madera. Santiago Ciuffo

La baranda de la escalera se hizo con hierros recuperados de la antigua reja exterior; la corona una esfera azul diseñada por Victoria, una de las hijas de Inés Fuseo, creadora de Estudio Ilusión.

Revestida en madera, la columna se camufla como parte de la biblioteca. Santiago Ciuffo

“El escritorio de nuestro cuarto es, sobre todo, un espacio de apoyo del teléfono, la computadora, etc. También, junto a las alfombras, muebles y libros, un elemento que aporta calidez y vivencia”.

Ropa de cama (Tribu y Magia). Almohadón alargado (Leder). Lámparas de mesa (Estudio Ilusión). Santiago Ciuffo

El revestimiento del fondo de cama también oculta el equipo de aire acondicionado.

Puertas afuera

La chimenea lleva pintura sintética resistente al calor. Santiago Ciuffo

“Con su rojo estridente, la chimenea se incorpora como una pieza de arte, diferenciada de las columnas metálicas negras. Alrededor del fuego, un living exterior cobra intimidad al estar hundido y contenido en un círculo”.

En el terreno lindero, una antigua torre de ladrillos que Inés contempla desde la suite principal, como déjà vu constante de su infancia. Santiago Ciuffo

El voladizo de hormigón del contrafrente se aliviana, en algunos tramos, con una pérgola de tirantes de madera. “Eso suaviza las vistas desde los dormitorios”.

Las reposeras, primer producto que lanzaron Inés y sus hijas bajo la marca Poltrona Home. Santiago Ciuffo

“Al no encontrar lo que buscaba, decidí diseñar mi propia reposera para la pileta, orgánica y escultórica. De ahí nació Poltrona Home, nuestro emprendimiento de fabricación y venta de objetos de diseño”, cuenta la arquitecta sobre la marca que creó junto con sus hijas.

Un quincho encantador

Detrás del diseño del jardín estuvo la paisajista Josefina Cardoso. Santiago Ciuffo

“La mesa de la parrilla, cuadrada, se hizo con la madera del antiguo portón de entrada a la casa; tiene más de 80 años. Para enfatizar su presencia, el cielo raso del sector se compone de cuatro triángulos que confluyen en el centro, sobre este mueble”.

Mesa (Poltrona Home). Pantalla colgante (Tribu y Magia). Sillas de petiribí (Maderas Litoraleños). Tapiz comprado durante un viaje familiar a Perú. Santiago Ciuffo

Simbolismo

“El círculo representa, para mí, un cierre de etapas. Tirar abajo la casa de mi infancia fue durísimo, porque no se trataba de hacer una obra más: era volver al lugar de mis raíces desde otro momento de la vida, con mi nueva familia. Sentí que debía resignificar la vuelta. Y cerrar ese círculo”.

Plantas y macetas de distintas escalas visten cada espacio exterior. Santiago Ciuffo

“Cuando uno vuelve al lugar donde creció, también vuelve a una parte esencial de sí mismo. Ahí es donde cierra con claridad el círculo”, dice Fuseo.

El acceso a la casa. Santiago Ciuffo

El camino de hormigón, piedras y adoquines recuperados es un diseño de Inés Fuseo que hace honor al acceso anterior, donde, según cuenta, “el portón estaba siempre abierto, y la gente solía entrar pensando que podría cortar la manzana por nuestro terreno”.