Con una reforma que eliminó divisiones y aprovechó los techos de casi 3,50 metros para instalar un originalísimo entrepiso, este departamento logró la comodidad necesaria para ser refugio porteño y, también, espacio de trabajo.

Espejo circular y consola de hierro con jarrón de vidrio (todo de Vint Market), bandeja de cemento (Mancha Objetos), vela y difusor (Bohemia Velas). Sobre la mesa, bandeja y tazas de cerámica artesanal (Ceylan).

El plan: contar con una base en el Centro que sirviera tanto para pasar algunas noches en la semana como para armar reuniones de trabajo durante el día. En esa búsqueda, apareció este departamento de apenas 22m2, compartimentado y oscuro, al que le encontraron la vuelta: eliminaron la pared divisoria, el antiguo cuarto se convirtió en living y una estructura de hierro preservó el sector privado en las alturas y aumentó la superficie a 30m2.

"Le vi potencial a los metros cúbicos para hacer un entrepiso, y los recursos, los teníamos", cuenta la dueña de casa y arquitecta Rocío Brunet quien, junto con sus hermanos, Natalia y Mauro, creó Vint Market, el emprendimiento de decoración integral que retoma el legado metalúrgico de la familia tamizado por la pasión de los tres jóvenes por el diseño: todos los elementos de hierro son de su autoría y producción, otro gran orgullo.

En la cocina, pava (Cuori) con mate de cerámica y lenga (Mestizo Colección), repasador (Coto), cafetera (Nespresso), cuadro y reloj (ambos de Falabella), banqueta (Manifesto Design Store).

Aprovechamos cada posibilidad. Por ejemplo, giramos la cocina -que antes estaba en el sentido corto del ambiente- y cambiamos todas las puertas por hojas corredizas estilo granero Rocío

Para cocinar, anafe eléctrico (Energy). Bajo la mesada lograron instalar una heladera (Patrick Argentina) y un lavarropas (Aurora), que antes no tenía espacio. Instalaron una bacha (Mi Pileta) con grifería (FV) y, para ocultar la conexión, montaron un panel ciego. La pared, aprovechada con estantes flotantes: sobre uno apoyaron el microondas (Oster) y sobre otros dos de hierro plegado, que hicieron en la fábrica, guardan tazas y vasos. Para iluminar, tres lámparas de techo cobre (Vint Market).

Sofá-cama 'Izaro' (Kumi Deco), manta de mohair (Mapuche Hecho a Mano) y almohadones rayados (Vint Market). Alfombra (Mihran), mesas de centro 'Net', silla de madera (todo de Vint Market), pufs de seagrass, espejos con marcos de ratán, y canastos (todo de Kala Aromas) con plantas (Vivero Mario).

"Al demoler la pared divisora y convertirlo en un monoambiente, ganamos luz natural y amplitud visual para todos los sectores. En el living, las texturas rústicas y artesanales equilibran la presencia de la chapa y el hierro".

Pulido y laqueado, el parquet de roble también ilumina. Refuerza el maxi espejo de 1,70m de diámetro con marco de hierro, otro diseño de Vint Market.

El escritorio quedó con una altura de 1,77 metros: hay que entrar con cuidado, pero para estar sentada, a Rocío le resulta cómodo. Todo el equipamiento del sector es de Vint Market.

"Con la estructura generamos un entrepiso que, al elevarlo, hace privado el cuarto y deja a la vista un área de trabajo. Quedaron medidas mínimas arriba y abajo, pero resulta práctico en el uso diario".

El espacio que quedó debajo de la tarima funciona como sitio de guardado y escritorio de trabajo, y al otro lado hace de mueble de TV.

"Usamos este lugar para reuniones con clientes y para encontrarnos nosotros. Es una buena combinación entre oficina y segundo hogar".

Debajo del paso, de 60 cm, cajonera y baulera para guardar valijas y otros objetos. Amurado en el descanso de la escalera, el espejo vertical 'Dustin' con base curva le da la profundidad del pasillo a la pared.

"Elegí la chapa semillas de melón porque me pareció apropiado que se viera la circulación hacia el cuarto privado, pero que sea ciego es una manera de separar. Además, es antideslizante. Había evaluado hacerlo en chapa desplegada pero no me gusta que se vea hacia abajo", cuenta Brunet.

La tarima permitió tener una cama de dos plazas. Colchón (Cannon), ropa de cama (Falabella), manta de mohair (Mapuche Hecho a Mano). En una esquina, lámpara con brazo móvil (Vint Market). Apoyadas en un estante del perchero (Vint Market), cajas negras (La Coppia).

"El departamento está en un edificio de 100 años, con cables de tela. Decidimos hacer la instalación eléctrica nueva a la vista y eso también nos ayudó a definir la impronta industrial".

Al levantar la plataforma, los artefactos de iluminación no podían ser colgantes: eligieron una barra de spots 'Cinema' (Vint Market).

Natalia (izq.) y Rocío Brunet conforman, junto con su hermano Mauro, el equipo creador de Vint Market.

"Fusionamos diferentes materialidades, pero la base y especialidad de todos nuestros productos y diseños es el hierro, nuestro principal recurso".

En el baño, azulejos 'Subway' blancos con juntas en color negro, como el piso (todo de Barugel). Usando el mínimo espacio, montaron el lavatorio (Ferrum) sobre un pie de hierro (Vint Market) que aloja un canasto (Kala Aromas) con toallas (Luna Deco) y jabones (Jabones Artesanales Saponarium). Espejo circular con estructura de hierro y aplique estilo vintage (todo de Vint Market).

"Como cambiar las cañerías de plomo era riesgoso, no hicimos una reforma tan profunda en el baño. Renovamos el revestimiento, pero copiamos el recorrido antiguo, con una alzada para la ducha, una marca de época que nos gustó".