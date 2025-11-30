Nos metemos en el universo creativo de Ana Manghi y sus piezas únicas en vidrio que dan identidad a cada espacio

En su hogar de Villa Crespo, la artista crea objetos escultóricos en vidrio soplado que combinan diseño, arte y sofisticación para dar carácter a cada ambiente

Camila Blousson

“Soy distinta, siempre lo fui. Desde chica, era muy clara mi vocación artística. Nunca sentí que encajara del todo en ciertos espacios, por mi manera particular de abordar las cosas. Pinto y creo desde los 6, cuando me anotaron en la Escuela de Bellas Artes”, nos contó Ana Manghi, artista plástica y diseñadora que nos abrió las puertas de su casa donde exhibe su arte en cada rincón: piezas únicas de vidrio soplado, algunas baldosas decoradas, recuerdos de sus viajes y cuadros que pintó a lo largo de su carrera.

Manghi aplica una técnica meticulosa que consiste en soplar e inyectar aire a través de un tubo metálico, creando burbujas internas que aportan volumen y carácter a cada pieza. DENISE GIOVANELI

La casa de Manghi no es una casa cualquiera: es la última obra del arquitecto Horacio ‘Bucho’ Baliero, destacado docente y referente del espíritu vanguardista que transformó la arquitectura en los años 50. Ubicada en el límite entre Villa Crespo y Palermo, se impone con su diseño funcionalista y un imponente paredón blanco.

Cuadro pintado por Manghi y tres de sus piezas pintadas en dorado mate y amarillo cadmio en el recibidor de entrada. "Al pintarlas, se acentúan sus formas pero pierden la transparencia propia del vidrio". DENISE GIOVANELI

Su camino

La infancia de Ana estuvo marcada por pequeños grandes triunfos: ganaba concursos de manchas y siempre era la alumna elegida para ayudar a sus maestras en las decoraciones de los actos escolares. Es hija de un arquitecto y una docente en Física y Química: “Mis padres apostaron fuerte por mí: cultivaron mi talento y me brindaron todo tipo de estímulos desde muy temprana edad”, recuerda.

Sillas y mesa ratona diseñadas por Charles & Ray Eames. DENISE GIOVANELI

Su conexión con el arte se remonta a sus abuelos. “Mi abuela paterna era muy habilidosa: pintaba, cosía, bordaba y hacía cerámica y mi abuelo materno también era un apasionado del arte”, relató. Ana hizo todo el recorrido formal: pasó por la Escuela de Bellas Artes de Quilmes, luego la Pueyrredón y más adelante la Cárcova con especializaciones en pintura y escultura. Además, hizo varios talleres y clínicas. “Mi formación me habilitó a saltar de una especialidad a la otra. Estudiar arte es un disparador y, aunque podría haber ejercido la docencia, nunca lo hice”.

A la izquierda, pieza amarilla brillante por Manghi con esferas que suman efectos de lupa al objeto. A la derecha, recreación de diablito jujeño confeccionado por un artista local. Denise Giovaneli

Hace 20 años la artista plástica es reconocida por sus creaciones en vidrio: baldosas, revestimientos y paños texturados para ventanas, elaborados de manera artesanal mediante la técnica de vitrofusión.

Lámparas del comedor (Porcelana Borghi). Pieza a modo de florero diseñado por Manghi y cuadro pintado por ella misma. DENISE GIOVANELI

Sus creaciones han estado en numerosas vidrierías, casas de decoración e incluso en algunas ediciones de Casa FOA. “Diseñaba piezas que combinaban arte y funcionalidad en una época en la que casi no existían. Mis creaciones nacen del azar, del juego y hasta del error, y eso me ha abierto puertas hacia nuevos caminos y resultados inesperados. Siempre tuve una inclinación por lo extraño, por lo no convencional”.

Arreglo floral hecho por Ana Manghi. DENISE GIOVANELI

Hoy, Ana crea objetos escultóricos que rescatan la técnica milenaria del vidrio soplado. “Empecé a explorar piezas tridimensionales en vidrio, sopladas y sin molde. Aprendí este oficio desde el hacer”.

Obra 'El sueño de la Thylansia' con técnica mixta por Ana Manghi. DENISE GIOVANELI

“El trabajo es una espiral que siempre lleva a más trabajo. El que no hace, no se equivoca. Crear implica estar abierto y perceptivo, porque mientras haces, aparecen nuevas posibilidades”.

El living comedor tiene salida directa a un patio. DENISE GIOVANELI

“A veces para llegar a una pieza hay muchísimos percances y tengo que hacer varios intentos para recién en el cuarto entender que por ahí no es, e ir por otro lado. Todas las piezas son diferentes y eso las hace únicas”.

La dueña de casa, apasionada por las plantas, crea macetas de vidrio —ya sean de apoyo o colgantes— adaptadas a cada especie: acuáticas, orquídeas, suculentas, incluso con recipientes que permiten el drenaje del agua. DENISE GIOVANELI

“En ocasiones, las piezas no quedan como imaginé, entonces las reinvento. Incluso el descarte se transforma: desarrollo obras a partir de lo que sobra, porque todo puede convertirse en creación”.

"La belleza de mis obras está en las imperfecciones, contorsiones e irregularidades", cuenta. DENISE GIOVANELI

“No es fácil el proceso. No es simplemente soplar y hacer botellas, es cómo se altera la pieza con la soplada. De casi todas, sale la forma de una lágrima. Esa sería la forma natural y, cuando se altera, significa que tiene otras cosas interesantes que decir”, contó del proceso, que conlleva el trabajo meticuloso de un equipo de gente. “El soplado es rápido, pero luego hay que cortar, pulir y grabar mi firma debajo, algo que me aconsejó mi amigo y chef Francis Mallmann”.

Los contenedores transparentes de Ana alteran la percepción de la luz y deforman la imagen que hay detrás. DENISE GIOVANELI

“Cuanto más audaces, irregulares, rebuscadas y provocadoras son mis piezas, más me atraen. Busco que capten la atención y despierten sorpresa en quien las contempla”.

"Hay piezas que pueden llegar a pesar como 10 kilos, y las hacemos varias veces". DENISE GIOVANELI

Los volúmenes protuberantes de Manghi son atemporales, glamorosos y profundamente personales. El vidrio, asociado al lujo y la fragilidad, aporta un toque único a cada pieza, que se vuelven singulares e irrepetibles. “No todo lo que hago responde a una tendencia: las ideas surgen y las plasmo. Con este material puedo crear objetos con gran personalidad, fuertes y distinguidos, que trascienden y dan carácter al espacio que se habita. Hoy la verdadera tendencia es rodearse de piezas distintivas, que marquen la diferencia”, asegura.

Manghi mostrando una serie de objetos que quedaron más pequeños en tamaño. "No necesitan flores. El vacío es esencial; llenarlas las transforma en algo distinto y atenta con lo que quiero lograr", afirma. DENISE GIOVANELI

“Es encantador que las piezas no tengan una función práctica. Siento que completan el espacio y quedan bien solas y despojadas. Ninguno de mis clientes realmente necesita lo que viene a buscar, porque no se trata de un artículo de primera necesidad; sin embargo, para muchos, se convierte en un alimento para el espíritu”.

Además de su pasión por el arte, Ana tiene un gran amor por las plantas, la cocina y los gatos. DENISE GIOVANELI

A la hora de crear, para Ana es fundamental la disciplina, que está presente en su día a día desde que tiene uso de razón. “Hace 20 años que me levanto a las 6.30 de la mañana para mi práctica de yoga. No sigo una receta; trabajo con múltiples ingredientes, y mi inspiración surge de la combinación de diversos estímulos”.