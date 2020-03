Reinas argentinas. Quiénes son las cuatro argentinas coronadas por su belleza

Hace sesenta años, Norma Cappagli ganó el concurso de Miss Mundo en Londres. Fue la primera argentina consagrada reina de belleza internacional. Después le siguieron Norma Nolan, Mirta Massa y Silvana Suárez. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

NORMA GLADYS CAPPAGLI, MISS MUNDO, 1960

tenía 21 años cuando viajó a Londres para participar de Miss Mundo, el concurso de belleza creado por el conductor de televisión británico Eric Morley. Corría 1960 y hacía tiempo que la joven beauty de Parque Patricios trabajaba como mannequin (comenzó su carrera junto a Norma Nolan en un programa de moda de Jean Cartier, donde ambas desfilaban). "Ganar fue una casualidad. Viajé a Gran Bretaña en representación de Argentina y me eligieron. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé, pero sentí un orgullo tremendo por mi país, no por mí. En aquellos años, todos teníamos la camiseta de Argentina bien puesta. Recuerdo que me dio mucha alegría ganar un título para mi país", cuenta la primera argentina en ser coronada reina de la belleza internacional. En diálogo telefónico con ¡HOLA!, Norma recuerda la experiencia como una de las más maravillosas de su vida. "Eso sí: no te sentías la mujer más linda del mundo. Lo más importante, para mí, es que el torneo me abrió las puertas de la moda internacional de par en par. Gracias a Miss Mundo viajé y trabajé como modelo para los mejores diseñadores de la época, como Christian Dior, Valentino, Roberto Capucci...", rememora la ex mannequin a sesenta años de haber abierto la huella para otras bellezas del país.

NORMA BEATRIZ NOLAN, MISS UNIVERSO, 1962

Después de estudiar secretariado empezó a trabajar como modelo televisiva y, gracias a la insistencia de sus amigos, se anotó en la 11ª edición del reconocido certamen. A sus 24 años, Norma Nolan -nació el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, Santa Fe- resultó electa entre 51 postulantes que se presentaron en el Miami Beach Auditorium, en Florida, y hasta el día de hoy es la única argentina consagrada Miss Universo. Junto con la corona de plata y brillantes y la enorme capa dorada, obtuvo el equivalente a quince mil dólares en premios y un tour alrededor del mundo para cumplir los compromisos que imponía su título. Tras su reinado, su vida privada se convirtió en un misterio, aunque se dice que, después de vivir un tiempo en Venezuela, se radicó definitivamente en Miami, donde abrió una librería.

MIRTA MASSA, MISS INTERNACIONAL, 1967

Nació el 30 de agosto de 1947 en Vicente López y, si bien empezó su carrera como modelo de pasarela, pronto deslumbró desde las tapas de las revistas más importantes. En 1967, Mirta Massa fue elegida Miss Internacional en Long Beach, California, y su agenda se llenó de filmaciones de comerciales y desfiles alrededor del mundo. En la década del 70, además, incursionó en el cine y, de todos sus trabajos, seguramente Destino de un capricho, la película que protagonizó con Sandro, sea la más recordada. En 1987 se retiró definitivamente del modelaje para sumergirse en el mundo de la pintura: su primera exposición la hizo en 1990 en el Centro Cultural Recoleta.En cuanto a su vida personal, se sabe que en 1975 vivió un intenso romance con Guillermo Vilas. También que se casó en dos oportunidades: en 1981, con Jorge Minguillón y después con el español Tristán Morenés, y que no tuvo hijos.

En 1987 se retiró definitivamente del modelaje para sumergirse en el mundo de la pintura: su primera exposición la hizo en 1990 en el Centro Cultural Recoleta.

SILVANA SUÁREZ, MISS MUNDO, 1978

Cuarenta y dos años atrás, Silvana Suárez se convirtió en la segunda y última Miss Mundo nacida en Argentina

El arte formó parte de su vida desde chica, ya que sus padres eran artistas plásticos. Quizás por eso, al terminar la secundaria, Silvana Suárez estudió Arquitectura, aunque ya se había recibido de profesora de Música y directora de coros. Sin embargo, un verano su mamá la envalentonó para presentarse en su primer concurso de belleza, Miss Sierras de Córdoba. Aquel triunfo trajo otros tantos hasta que llegó la oportunidad de Miss Mundo y con sólo 19 años se convirtió en la mujer más linda del planeta en el Royal Albert Hall de Londres (es la segunda argentina en lograrlo). A partir de ahí le siguió una década de viajes y trabajo en el exterior. A los 30 conoció al periodista y dueño del diario Ámbito Financiero, Julio Ramos, con quien estuvo casada diez años y tuvo dos hijos: Julia Silvana y Augusto. En 1999 se divorciaron. Hace cinco años Silvana volvió a instalarse en su Córdoba natal (nació allí el 25 de septiembre de 1958) para darle rienda suelta a su pasión por la pintura.

